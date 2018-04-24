İşte karşınızda çentikli tasarımın yeni temsilcisi LG G7 ThinQ

Bazen tek bir telefonla ilgili -ta ki resmen tanıtılana kadar- sayısız sızıntının ortaya çıktığını görürüz. Bu durum defalarca basına sızdırılan LG G7 ThinQ için de geçerli. Güney Koreli şirket tarafından onaylanan amiral gemisinin oldukça net bir görseli yayınlandı.

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En son sızıntı cihazı her açıdan gösterse de bilmediğimiz herhangi bir detay yok. Akıllı telefonun ekranında, neredeyse tüm yeni telefonlarda olduğu gibi büyük bir çentik var. Ayrıca sol kısmında Google Assistant'a ayrılmış ekstra bir buton yer alırken çift kamera, kulaklık girişi ve metal çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz.

LG G7 ThinQ ne zaman tanıtılacak?

LG yeni amiral gemisini 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenleyeceği etkinliklerde tanıtacak. Muhtemelen lansmandan önce akıllı telefonla ilgili birkaç sızıntı daha göreceğiz. Peki LG'nin yeni cihazı sizi heyecanlandırdı mı? Çentikli tasarımın yeni temsilcisi hakkındaki yorumlarınızı bizimle ve okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/988528748457873408