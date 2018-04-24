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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte karşınızda çentikli tasarımın yeni temsilcisi LG G7 ThinQ

LG tarafından 2 Mayıs tarihinde tanıtılacak LG G7 ThinQ modelini her açıdan gösteren yeni bir görsel yayınlandı. Çentikli ekrana sahip cihazda çift kamera ve Google Assistant'a özel bir buton var.
1 yıl
4,5b
1
36
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bazen tek bir telefonla ilgili -ta ki resmen tanıtılana kadarsayısız sızıntının ortaya çıktığını görürüz. Bu durum defalarca basına sızdırılan LG G7 ThinQ için de geçerli. Güney Koreli şirket tarafından onaylanan amiral gemisinin oldukça net bir görseli yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 6'nın lansman tarihi ortaya çıktı"
En son sızıntı cihazı her açıdan gösterse de bilmediğimiz herhangi bir detay yok. Akıllı telefonun ekranında, neredeyse tüm yeni telefonlarda olduğu gibi büyük bir çentik var. Ayrıca sol kısmında Google Assistant'a ayrılmış ekstra bir buton yer alırken çift kamera, kulaklık girişi ve metal çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz.

LG G7 ThinQ ne zaman tanıtılacak?

LG yeni amiral gemisini 2 Mayıs'ta New York ve 3 Mayıs'ta Seul'de düzenleyeceği etkinliklerde tanıtacak. Muhtemelen lansmandan önce akıllı telefonla ilgili birkaç sızıntı daha göreceğiz. Peki LG'nin yeni cihazı sizi heyecanlandırdı mı? Çentikli tasarımın yeni temsilcisi hakkındaki yorumlarınızı bizimle ve okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/988528748457873408 Yorum Yaz
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl en beğenilen
Ulan bari çentik koydun altta boşluk olmasın. X te ekranda baska yer yok diye çentik koymuşlar zaten. Bunlar da x te çentik var diye koymuslar.
1 Yanıt Yanıtla +35
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Azumi 1 yıl
Adamlar reddit'te anket yaptı G7 çentikli mi olsun çentiksiz mi diye. Büyük çoğunluk çentiksiz dedikten sonra post silindi ve telefon çentikli geliyor LG'nin yaptığı bir tane doğru iş yok. Anketi sallamadın kendi bildiğini okudun çentikli yaptın, alttaki yarım parmak boşluk ne ?
Adamlar reddit'te anket yaptı G7 çentikli mi olsun çentiksiz mi diye. Büyük çoğunluk çentiksiz dedikten sonra post silindi ve telefon çentikli geliyor LG'nin y...
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Tendürek 1 yıl
Çentikli telefon konularında ısrarla hala çentik eleştiriliyor. Telefonun diğer özellikleri hakkında pek yorum yapılmıyor. Anlıyoruz arkadaşlar, çentik kötü, istemiyorsunuz, belki yeni telefon alacak olsam ben de istemem ama artık çentik konusunu aşsak nasıl olur acaba? İstenmeyen bir şey ise zaten zamanla tarihe gömülecektir.
Çentikli telefon konularında ısrarla hala çentik eleştiriliyor. Telefonun diğer özellikleri hakkında pek yorum yapılmıyor. Anlıyoruz arkadaşlar, çentik kötü, i...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Redunay 1 yıl
Altta niye çerçeve varda üstte yok. Amaç o saçma çentiği oraya bir şekilde koymak.
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Affliate34 1 yıl
alt tarafa boşluk koymasa kendi tasarımcısı şirkete küfretmiş olacaktı g7 degilde lg x yapmış olcaktı ufak bir fazlalık koyarak alt tarafa g7 yaptık demek için kullanıcının gözünü kanatmayı uygun bulmuşlar hem çentik bir kaçış oluyor tasarım sıkıntısı çekilen şu günlerde yoksa bir doygunluk var tasarımsal anlamda
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3arbar 1 yıl
olay çentik değil aga. o yazılımla kapatılır.
fakat bu 18:9 ekran saçmalığına bir son vermeleri gerekiyor.
meizu 15 ile 16:9 ekran formatında harika tasarım yapmış.
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snoppy 1 yıl
şu LG gerçekten mobile pazardan çekilsin artık.
Kendini rezil etmekten, marka değerine zarar vermekten başka bir şey yapmıyor.
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Technotronic 1 yıl
Özgün tasarım diye birşey kalmadı
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 yıl
Asus, Huawei, LG... Hepsinin ön yüz tasarımı aynı oldu, fark yok :)
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Kerim5100 1 yıl
Önden bildiğin atanamamış iPhone X ??
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Slaved by makarna 1 yıl
Tasarım istiyorsanız bunu alacaksınız
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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PantheraPardus 1 yıl
Lg,g2 den sonra çöp oldu.2013 yazında aldığım g2,dönemin belki en iyi telefonuydu.Ondan sonra tarihe karıştılar.
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deniz_sea 1 yıl
Acayip heyecanlandım bunda ne gibi problemler çıkacak, heyecan ve merakla bekliyorum.... 😆 😆 😆
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