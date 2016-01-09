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Google'ın otonom aracı insanlardan daha az kaza yapıyor

Otonom araçlar günlük hayatımıza dahil olmaya başlasalar da güvenlik konusu hala tartışmalı. Yapılan yeni araştırma Google'a ait otonom araçların insanlardan daha güvenli sürüş yaptığını ortaya koydu.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın otonom aracı insanlardan daha az kaza yapıyor
 
Teknoloji devleri bugün akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet ediyorlar. Şirketlerin yaptığı hazırlıklar ise bu rekabetin önümüzdeki yıllarda otomobil sektöründe yaşanacağını gösteriyor. Devlerden bir çoğunun uzun süredir otonom araç sistemleri geliştirdiği de biliniyor.
Araç kontrolünün elektronik bir sisteme bırakılması ise güvenlik konusunda bir çok tartışmaya yol açtı. Özellikle Google gibi direksiyon dahi olmadan ulaşım imkanı sunan sistemlerde bu konu daha da önemli bir hale geliyor. Yeni yapılan bir araştırma ise şirketin iyi çalıştığını ve sürüş konusunda insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmaya göre Google'ın otonom sürüş sistemi 1.6 Milyon KM yolda insanlara göre 1 kez daha az kaza yapıyor. Başka bir deyişle sistem uzun süreli yolculuklarda %27 daha az kaza yaparak insanlardan daha güvenli bir konumda. Bir sürücünün 1.6 Milyon KM yolculukta kaza yapma ortalaması 4.2 olarak gösterilirken otonom araçta bu oran 3.2'ye düşüyor. Unutulmaması gereken ayrıntı ise Google'a ait otonom aracın şu ana kadar 4-5 Milyon KM yol katetmiş olması ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılması. 
Yine aynı raporda aracın kendi başına hiç bir kazaya sebebiyet vermediği bilgisine de yer verilmiş. Bu da otonom sistemin kendi kararlarıyla kazaya karışmadığını, ancak dış etkenlerle birlikte kaza yapabildiğini gösteriyor.

http://www.engadget.com/2016/01/09/googles-self-driving-cars-dont-crash-as-much-as-humans-do/ Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 3 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelmemiş galiba
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ylmzsngl 3 yıl
Asıl olan hatta olması gereken, insandan daha az değil, hiç kaza yapmamasıdır. Diğer değişkenler sabit oldugunda yani dışarıdan bir müdahale olmaması durumunda bu aracın kaza yapması kabul edilemez.
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kadirirdem 3 yıl
Tr ye gelsinde kaza yapmasını ben bi goruyum onu
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Rainbow6 3 yıl
Çokta güvenmemek lazım bu araçlara ...yabancı bi teknoloji dergisinde okumuştum adamın biri rasbery pi ve lazer kullanarak yaptıgı bi cihazla bu araçları hacklemiş adamın söyldiğine göre araç önünde bi obje olursa aracın durmamasını sağlayabilirim demiş
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MESUT52_34 3 yıl
Valla trafik de takip mesafesine uymaya çalışıyorum ama bu sefer önüme 10 tane araç giriyor.
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cemehsim 3 yıl
İşte o dış etkenlere bağlı kazayı gelsinler burda görsünler
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Şıh Hazretleri 3 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelmemiş galiba
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labidu 3 yıl Şıh Hazretleri
Denim_Blue
Türkiye'ye gelmemiş galiba


Gelirse başına gelecekleri kestiremiyorum


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Otonom araç sistemleri, sürücüsüz araçlar ve
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