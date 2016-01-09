Google'ın otonom aracı insanlardan daha az kaza yapıyor

Teknoloji devleri bugün akıllı telefon pazarında kıyasıya rekabet ediyorlar. Şirketlerin yaptığı hazırlıklar ise bu rekabetin önümüzdeki yıllarda otomobil sektöründe yaşanacağını gösteriyor. Devlerden bir çoğunun uzun süredir otonom araç sistemleri geliştirdiği de biliniyor.

Araç kontrolünün elektronik bir sisteme bırakılması ise güvenlik konusunda bir çok tartışmaya yol açtı. Özellikle Google gibi direksiyon dahi olmadan ulaşım imkanı sunan sistemlerde bu konu daha da önemli bir hale geliyor. Yeni yapılan bir araştırma ise şirketin iyi çalıştığını ve sürüş konusunda insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Google'ın otonom sürüş sistemi 1.6 Milyon KM yolda insanlara göre 1 kez daha az kaza yapıyor. Başka bir deyişle sistem uzun süreli yolculuklarda %27 daha az kaza yaparak insanlardan daha güvenli bir konumda. Bir sürücünün 1.6 Milyon KM yolculukta kaza yapma ortalaması 4.2 olarak gösterilirken otonom araçta bu oran 3.2'ye düşüyor. Unutulmaması gereken ayrıntı ise Google'a ait otonom aracın şu ana kadar 4-5 Milyon KM yol katetmiş olması ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılması.

Yine aynı raporda aracın kendi başına hiç bir kazaya sebebiyet vermediği bilgisine de yer verilmiş. Bu da otonom sistemin kendi kararlarıyla kazaya karışmadığını, ancak dış etkenlerle birlikte kaza yapabildiğini gösteriyor.

http://www.engadget.com/2016/01/09/googles-self-driving-cars-dont-crash-as-much-as-humans-do/