Google'ın otonom aracına polis müdahalesi

Artık internet yanında teknolojinin hemen her alanında yer alan Google, bildiğiniz gibi uzun zamandır geliştirdiği otonom otomobil modelini gerçek yol şartlarında test ediyor. Kısa süre önce yayılanan bir fotoğraf ise otonom aracın ilginç bir polis müdahalesi ile karşı karşı kaldığını gösteriyor.

Zandr Milewski tarafında Facebook'da yayınlanan bir fotoğrafa göre Google'ın otonom aracı yavaş gittiği için Kaliforniya'da polis tarafından durduruluyor ve test için araç içerisinde bulunan mühendise araç hakkında bazı sorular yönetiliyor. Aracın test için 40 km hızda limitlendiğinin açıklanmasının ardından sorun çözülürken, konu hakkında ufak bir açıklama yapan Google, araçlarının şimdiye kadar tam 2 milyon km yol aldığını (Bu insan için 90 yıllık bir sürüş deneyimi anlamına geliyor) ve şimdiye kadar hiçbir ceza yemediklerini gururla belirtiyor.

Otonom araçların gerçek yol şartlarında yapılan testleri gelecek için çok büyük önem arz ediyor ve resmi kurumların bu konuda şirketleri ciddi anlamda desteklemesi ve onlara yardımcı olması gerekiyor.

http://fusion.net/story/232280/self-driving-car-pulled-over/