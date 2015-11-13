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Google'ın otonom aracına polis müdahalesi

Google'ın uzun zamandır gerçek yol şartlarında test ettiği otonom (Kendi kendine gidebilen) aracına Amerika'da ilginç bir polis müdahalesi geldi. Gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl
5,2b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın otonom aracına polis müdahalesi

Artık internet yanında teknolojinin hemen her alanında yer alan Google, bildiğiniz gibi uzun zamandır geliştirdiği otonom otomobil modelini gerçek yol şartlarında test ediyor. Kısa süre önce yayılanan bir fotoğraf ise otonom aracın ilginç bir polis müdahalesi ile karşı karşı kaldığını gösteriyor.
Zandr Milewski tarafında Facebook'da yayınlanan bir fotoğrafa göre Google'ın otonom aracı yavaş gittiği için Kaliforniya'da polis tarafından durduruluyor ve test için araç içerisinde bulunan mühendise araç hakkında bazı sorular yönetiliyor. Aracın test için 40 km hızda limitlendiğinin açıklanmasının ardından sorun çözülürken, konu hakkında ufak bir açıklama yapan Google, araçlarının şimdiye kadar tam 2 milyon km yol aldığını (Bu insan için 90 yıllık bir sürüş deneyimi anlamına geliyor) ve şimdiye kadar hiçbir ceza yemediklerini gururla belirtiyor.
Otonom araçların gerçek yol şartlarında yapılan testleri gelecek için çok büyük önem arz ediyor ve resmi kurumların bu konuda şirketleri ciddi anlamda desteklemesi ve onlara yardımcı olması gerekiyor. 

http://fusion.net/story/232280/self-driving-car-pulled-over/ Yorum Yaz
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Burada gitsin , test tamamlanmıştır.


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Rajeesh 3 yıl
omerfa
bu arada otonom arabanın içindede aslında sürücü var. Kendi kendine giden arabaya müdahalesi ne kadar acaba?

müdahale etmiyorlar. millet korkmasın yasal sorun oluşmsın diye sdece kontrol amaclı içerde biri duruyo
omerfabu arada otonom arabanın içindede aslında sürücü var. Kendi kendine giden arabaya müdahalesi ne kadar acaba?müdahale etmiyorlar...
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St Batuhan 3 yıl
klimatavsiye
Burada gitsin , test tamamlanmıştır.

Aslında burada bile gitmesi kolayca başarılabilir. Zira drone'ların bile günümüzde ağaç vb cisimlere çarpmadan falan uçmasının yolu açıldı yüksek hızlı kamera, gelişmiş algoritmalar ve bunlar için yapılmış gömülü sistemlerle. Eh burada en büyük sıkıntı mantıksızca hareket edip çarpabilecek kişiler. Bundan normalde de kurtulma imkanı zorlayıcı olur ama 40km/sa ile giden araç orada rahatça kotarır işi.
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Burak K. 3 yıl
simbolmina
AltaylılarBu google yakında dünyayı yöneten süper güç olursa şaşırmam, tek başına yıllık geliri türkiyeyi üçe dörde katlar
yıllık 5-10 milyar dolar kâr ediyor. canım abartmayın lütfen.

yhaa cnm dmsene öle .s.s
1 Yanıt Yanıtla +1
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klimatavsiye 3 yıl Burak K.
Burak K.
simbolmina
Orijinalden alıntı: AltaylılarBu google yakında dünyayı yöneten süper güç olursa şaşırmam, tek başına yıllık geliri türkiyeyi üçe dörde katlar
yıllık 5-10 milyar dolar kâr ediyor. canım abartmayın lütfen.

yhaa cnm dmsene öle .s.s

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aozgec 3 yıl
simbolmina
AltaylılarBu google yakında dünyayı yöneten süper güç olursa şaşırmam, tek başına yıllık geliri türkiyeyi üçe dörde katlar
yıllık 5-10 milyar dolar kâr ediyor. canım abartmayın lütfen.

kar ile ciroyu karıştırmayalım. Google 2014 cirosu 66 milyar dolar. Türkiye olmaz ama fenada değil!
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simbolmina 3 yıl
Altaylılar
Bu google yakında dünyayı yöneten süper güç olursa şaşırmam, tek başına yıllık geliri türkiyeyi üçe dörde katlar

yıllık 5-10 milyar dolar kâr ediyor. canım abartmayın lütfen.
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arel.gr 3 yıl
babam icin ideal arac.
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Rajeesh 3 yıl
omerfa
bu arada otonom arabanın içindede aslında sürücü var. Kendi kendine giden arabaya müdahalesi ne kadar acaba?

müdahale etmiyorlar. millet korkmasın yasal sorun oluşmsın diye sdece kontrol amaclı içerde biri duruyo
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Polis neye müdahale etmiş ben hala farkına varamadım. Güzel başlık.
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Burada gitsin , test tamamlanmıştır.


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Patren 3 yıl
ortadoğuda bu arabaları hayal edemiyorum ülkemizde bile sakıncalı olur
hele hele bu arabaların hiç bir şekilde kiralanmamısı lazım rent a car gibi
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Altaylılar 3 yıl
Bu google yakında dünyayı yöneten süper güç olursa şaşırmam, tek başına yıllık geliri türkiyeyi üçe dörde katlar
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