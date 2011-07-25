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Google'ın pazar değeri 200 milyar dolara yaklaştı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Temmuz ayı başlarında yeni ve iddialı sosyal ağı Google+’ı duyurmasıyla Google genel anlamda da bir yükseliş yaşamaya başladı. Bunun en önemli yansıması ise hisse senedi işlemlerine ve dolayısıyla pazar değerine oluyor.

Google’ın hisse değeri geçtiğimiz Cuma günü 619.50$ seviyesine çıkarak son altı ayın en yüksek değerine ulaştı. Hisse senetlerinde meydana gelen bu artış ile firmanın Pazar değeri 199 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu.

Aslında 2011 yılı üçüncü çeyreği Google için zor atlatılan bir dönem oldu. Her ne kadar 9 milyar dolar civarında bir gelir açıklansa da bu dönemde özellikle ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun “temel arama reklam işlemleri” için bir soruşturma başlatması nedeniyle 24 Haziran tarihinde 474.88$ seviyesine inmişti.

Ancak Temmuz ayında Google+’ın duyurulmasının ardından 528.94$’a çıkan hisseler üçüncü çeyrek mali raporları ve Google+’ın 10 milyonu geçmesinin Larry Page tarafından duyurulmasının ardından 597.62$’a tırmandı. Bu dönemde Pazar değerine 20 milyar dolar katkı oldu.

Son haftada Google+’ın hızla artan kullanıcı sayısı ve popülerliği Facebook ile iddialı bir rekabete gireceği inancını doğurdu. Böylece hisseler de en yüksek seviyesine ulaştı.

İlerleyen haftalarda yatırımcılar Google+’ın daha hızlı bir ivme yakalamasını bekliyor. Özellikle yaygın kullanıma geçişten sonra yüz milyon sınırının kolayca aşılacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Google’ın pazar değerinin de daha yüksek seviyelere çıkma beklentisi oldukça artmış durumda.


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Recharged 7 yıl
Google tek bir alanda ilerlemiyor.Dolayısıyla bu rakam bana pek süpriz gelmedi.
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detroit21 7 yıl
Bol bol yesin hergun senden aratiorum donanimhaberi ama gogilplus tutmaz guzelim :) (tutar diyenlere %80 erkekle basarilar)
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OverClocK1ng 7 yıl detroit21
detroit21

Bol bol yesin hergun senden aratiorum donanimhaberi ama gogilplus tutmaz guzelim :) (tutar diyenlere %80 erkekle basarilar)


%80 değil, %66.

Kadınların çekingen olduğu ve Diğer seçeneğini işaretlediği tespit edildi. Yani hesaplara göre kadın sayısı tahmin edilenden fazlaymış...
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cengizhan72 7 yıl
200 milyar dolar ciddi bir rakam,hatırladığım kadarı ile bill amcanın varlığı bundan 5 sene evvel 50'lerde diye biliyorum.
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Janissary- 7 yıl
DH Misafiri
200 milyar dolar mı o da bişey mi :P

Tabi ki birşey değil sende 10 katı vardır.
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
200 milyar dolar mı o da bişey mi :P

Bişey...
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DH Misafiri 7 yıl
200 milyar dolar mı o da bişey mi :P
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CodeMachine 7 yıl
Bizde alak şu hisselerden, adamlar googleplus çıkınca iyice yükselecek, o zamanda elden çıkarırız :D
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The Big Brother 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Bizde alak şu hisselerden, adamlar googleplus çıkınca iyice yükselecek, o zamanda elden çıkarırız :D


güvenme bence hocam sen yine de
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