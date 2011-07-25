Google'ın pazar değeri 200 milyar dolara yaklaştı

Temmuz ayı başlarında yeni ve iddialı sosyal ağı Google+’ı duyurmasıyla Google genel anlamda da bir yükseliş yaşamaya başladı. Bunun en önemli yansıması ise hisse senedi işlemlerine ve dolayısıyla pazar değerine oluyor.





Google’ın hisse değeri geçtiğimiz Cuma günü 619.50$ seviyesine çıkarak son altı ayın en yüksek değerine ulaştı. Hisse senetlerinde meydana gelen bu artış ile firmanın Pazar değeri 199 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu.





Aslında 2011 yılı üçüncü çeyreği Google için zor atlatılan bir dönem oldu. Her ne kadar 9 milyar dolar civarında bir gelir açıklansa da bu dönemde özellikle ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun “temel arama reklam işlemleri” için bir soruşturma başlatması nedeniyle 24 Haziran tarihinde 474.88$ seviyesine inmişti.





Ancak Temmuz ayında Google+’ın duyurulmasının ardından 528.94$’a çıkan hisseler üçüncü çeyrek mali raporları ve Google+’ın 10 milyonu geçmesinin Larry Page tarafından duyurulmasının ardından 597.62$’a tırmandı. Bu dönemde Pazar değerine 20 milyar dolar katkı oldu.





Son haftada Google+’ın hızla artan kullanıcı sayısı ve popülerliği Facebook ile iddialı bir rekabete gireceği inancını doğurdu. Böylece hisseler de en yüksek seviyesine ulaştı.





İlerleyen haftalarda yatırımcılar Google+’ın daha hızlı bir ivme yakalamasını bekliyor. Özellikle yaygın kullanıma geçişten sonra yüz milyon sınırının kolayca aşılacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Google’ın pazar değerinin de daha yüksek seviyelere çıkma beklentisi oldukça artmış durumda.