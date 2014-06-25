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Google'ın sağlık alanındaki yeni hamlesi Google Fit oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sağlık alanındaki yeni hamlesi Google Fit oldu

Apple'ın yaşam takibi için geliştirilen Health platformunu lanse etmesinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Google'ın da bu alandaki hamlesi resmiyet kazandı.

Daha önce gündeme geldiği gibi Google Fit, tüm fitness ve sağlık takip verilerinin biraraya toplandığı ve işlendiği ortak platformun adı olacak. Mevcut takip cihazlarıyla uyumlu çalışacak platform, elde ettiği verileri tek elden diğer sağlık uygulamalarına dağıtacak. Google Fit platformu Android L ile birlikte faaliyete geçecek. 

Adidas, Nike, Withings, Intel, RunKeeper ve diğer pek çok donanım veya yazılım ortağı Google Fit programına katılmış durumda. Ancak iOS 8'deki gibi son kullanıcıya yönelik bir uygulama söz konusu değil. Google tek bir yazılım geliştirme araç seti sunarak tüm cihazların teknik olarak tüm sağlık uygulamaları ile çalışmasını sağlamak istiyor. Yani Google belirli bir paket sunmaktan ziyade ortaya neler çıkacağını üçüncü taraf geliştiricilerin insiyatifine bırakmış durumda.

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FireSwords 5 yıl
Google bugün resmen ortalığı toz duman ettin. Birde yarın devamı var. iOS 8 ile Android batacak diyorlardı bir de.Apple zor durumda asıl.
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matmuhendisi 5 yıl
Google ne esti be .. helal yani sempatim arttı
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mehmedaltair 5 yıl
şu sağlık alanına niye hepsi birden çullandı hala anlamış değilim öyle işe yarayacak bir şey gibi de durmuyor şu anki haliyle
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