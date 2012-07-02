Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın ses arama aracı, Android 3.0 ve üstü versiyon desteğiyle internette yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
4
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, geliştirdiği yeni ses arama hizmetini Android 4.1 Jelly Bean sürümüyle birlikte ön yüklü olarak kullanıma sundu. Dinlettiğiniz müziğin detaylarına ulaşmanızı sağlayan ve satın alma seçeneği sunan Google Ear kod adlı bu araç, Shazam, Soundhound gibi uygulamalar ile benzer bir işleve sahip.
Sound Search for Google Play olarak isimlendirilen Widget, Jelly Bean yazılımını kurcalayan bazı kullanıcılar tarafından internete sızdırıldı. Android 3.0 Honeycomb ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonlu cihazlara da yüklenebildiği ortaya çıkan Google Sound Search, satın alma bağlantısına tıkladığınızda sizi Google Play'e yönlendiriyor. Yalnız şuan için sadece Amerika'da satış yapılıyor.
Eğer cihazınızda Honeycomb veya daha güncel bir Android versiyonu yüklüyse buradan Google Sound Search aracını indirip kurabilirsiniz. Root ya da benzeri bir yetki gerekmiyor. Normal uygulama olarak yüklenmeli. İlk izlenimler, Google Ears'ın Shazam kadar hızlı çalışmadığını gösteriyor. Ancak stabil sürümde iyileştirilmiş bir versiyonun yer alacağını tahmin ediyoruz. 
İlerleyen dönemlerde Google Play Music servisiyle bütünleşmesi beklenen ses arama hizmeti, Mountain View merkezli teknoloji devinin çoklu medya hususunda Play Store ile başlayan ve bir süredir devam eden politikasının son ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Artık Jelly Bean ve üstü sürümlerde Android kullanıcıları bütünleşik bir ses arama aracına sahip olacaklar, üçüncü parti yazılımlar ve diğer müzik mağazaları yerine Google'ın kendi içerik marketini kullanacaklar.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1742652 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 7 yıl
Soundhound rocks !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 7 yıl
shazam ve soundhound'a yazık olucak galiba...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkykadir 7 yıl
Bda 1.2 de bu özellik sunuluyordu ama bada 2.0 da kaldırdılar. Bada 1.2 çok yenilikçi bir sistemmiş, 2.0'ın bir TouchWiz i var..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 7 yıl
harika bir şekilde geliyor android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme 7 yıl 1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 11.Bölüm "Autumn Dynasty, Asphalt 7, Euro Soccer ve 13 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim