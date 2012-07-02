Google'ın ses arama aracı, Android 3.0 ve üstü versiyon desteğiyle internette yayınladı





Google, geliştirdiği yeni ses arama hizmetini Android 4.1 Jelly Bean sürümüyle birlikte ön yüklü olarak kullanıma sundu. Dinlettiğiniz müziğin detaylarına ulaşmanızı sağlayan ve satın alma seçeneği sunan Google Ear kod adlı bu araç, Shazam, Soundhound gibi uygulamalar ile benzer bir işleve sahip.

Sound Search for Google Play olarak isimlendirilen Widget, Jelly Bean yazılımını kurcalayan bazı kullanıcılar tarafından internete sızdırıldı. Android 3.0 Honeycomb ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonlu cihazlara da yüklenebildiği ortaya çıkan Google Sound Search, satın alma bağlantısına tıkladığınızda sizi Google Play'e yönlendiriyor. Yalnız şuan için sadece Amerika'da satış yapılıyor.

Eğer cihazınızda Honeycomb veya daha güncel bir Android versiyonu yüklüyse buradan Google Sound Search aracını indirip kurabilirsiniz. Root ya da benzeri bir yetki gerekmiyor. Normal uygulama olarak yüklenmeli. İlk izlenimler, Google Ears'ın Shazam kadar hızlı çalışmadığını gösteriyor. Ancak stabil sürümde iyileştirilmiş bir versiyonun yer alacağını tahmin ediyoruz.

İlerleyen dönemlerde Google Play Music servisiyle bütünleşmesi beklenen ses arama hizmeti, Mountain View merkezli teknoloji devinin çoklu medya hususunda Play Store ile başlayan ve bir süredir devam eden politikasının son ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Artık Jelly Bean ve üstü sürümlerde Android kullanıcıları bütünleşik bir ses arama aracına sahip olacaklar, üçüncü parti yazılımlar ve diğer müzik mağazaları yerine Google'ın kendi içerik marketini kullanacaklar.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1742652