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Google'ın sürücüsüz araçlarının çarptığı yayalar kaputa yapışacak

Otonom araçlar konusunda girişimlerini sürdüren Google ilginç bir patent aldı. Buna göre sürücüsüz otomobillerin çarptığı yayalar ön kısma yapışarak darbenin etkisiyle savrulup başka yara almayacaklar
3 yıl
11,8b
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46
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, çarpışma sonrasında yayaları sürücüsüz otomobilin önüne "yapıştıracak" bir patent aldı. Yapışkan tabakanın otonom araçların kaput bölümünde olacağı ancak yapışkan olmayan bir katla kaplanacağı belirtiliyor. Araç birine çarptığı anda ise bu dış tabakanın kalkmasıyla tutkal ya da yapıştırıcı madde açığa çıkacak.
Enteresan patentin asıl amacı, çarpışma sonrasında kazaya karışan yayanın otomobilin ön kısmına yapışmasını sağlamak. Böylece kazanın etkisiyle kurbanın başka yöne doğru savrulması engellenirken en azından bu nedenle bir yara almamasının önüne geçilmiş olacak.
Ayrıca Bkz. "GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü"
İnsanları otomobillere yapıştırmayla ilgili bir patentin varlığı bunun kesin olarak hayata geçirileceği anlamına gelmiyor. Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin patentledikleri birçok fikir var ancak bunların sadece çok az bir kısmı gerçeğe dönüştü.
Sürücüsüz otomobiller teoride insanlar tarafından kullanılan araçlardan daha güvenli olarak kabul ediliyor. Ancak yine de kazalara karışabiliyorlar. Örneğin geride bıraktığımız Şubat ayında Google'ın sürücüsüz otomobillerinden biri Mountain View bölgesinde bir otobüse çarpmıştı. Yine aynı şekilde bu ayın başlarında bir Tesla Model S sahibi otomobilinin "Summon" modundayken bir römorka çarptığını iddia etmişti.

http://www.mercurynews.com/drive/ci_29905115/google-patent-protects-pedestrians-from-self-driving-cars Yorum Yaz
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Evren 3 yıl en beğenilen
bir nevi bizde 'sinek' olacagiz :)
1 Yanıt Yanıtla +60
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nehuse 3 yıl
coder73
Kaput çok sıcak olur motor yüzünden yapışan insanın sırt derisi zarar görür bunu düşünememişler mi ?

Araç elektirikli kaput sıcak değil yani :)
coder73Kaput çok sıcak olur motor yüzünden yapışan insanın sırt derisi zarar görür bunu düşünememişler mi ?Araç elektirikli kaput sıc...
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Yanıtla +38
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stophart 3 yıl
sonrada öndeki aracın tamponuna yapıştırmasın :)
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A.F.Y.D 2 yıl
Bu ne böyle ya
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erci541 2 yıl
Bedenin kiyafet disinda kalan kisimlarinin yapismasi halinde sonuc ne olacak, mesela yuz yapisti, cikmasi cok zor, ciksa da ciddi iz kalir.
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zehirlimadde 3 yıl
Bu araçlardan en çok Türkiye'ye gerek ölüm oranları çok yüksek
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cavador 2 yıl
carptı savurdu kurtuldu , peki yapışık kalıp duramadan önünde sürüklenirken bir başka yere vurduğunda yada birisi kafa kafaya vurduğunda nolucak öne yapışan?
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Xanax70 3 yıl
La oğlum adam dümdüz önden yapışırsa nolcak veya yandan ? Daha doğrusu yapışamazsa nolcak ??
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dostum kertenkele 3 yıl
Adamlar araçlarına kaza yapmamayı değilde kaza yapınca karşıdakine en az zararı vermeyi düşünme peşinde. Bi nevi itiraf bu bu araçlar güvenilir değil.
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tobepeople 3 yıl
direk yapışacağını sanmıyorum az mantıklı olun büyük ihtimalle hava yastığı açılacaktır ve bu yastık yapışkan bir yüzeye sahip olup elbiseleriyle birlikte araca yapıştıracak bu da yayayı belki de hiç bir yara almadan sağ çıkartacak bir teknoloji olur direk kaputa hızla çarpan bir insan ne olursa olsun zaten ağır hasar alır
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sistemli adam 3 yıl
- Kaputta biri var abi

- ittir et, düşer
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Whisper 3 yıl
adam yapışacakmış belki ileride kamyon var yada başka bişey iki araç arasında sıkışarak pestil olacak adam :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sert yüzeylerde bu yapıştırıcı olayı mantıklı olabilir
ama kaza sonrası üzerindeki elbiseler bu yapıştıcı yüzünden yırtılacak
ve kaza zedeler yerde yatarken bunu gören uzun yol şoförleri ;
sıradan bir kaza olayını, kaza zedeyi hastaneye götürüyorum diyerekten
daha sonra bunu bir tecavüz vakası na çevirmesine sebep olabilir gibi !!!
yani google fizik kurallarını hesaplaya bilir
ama uzun yol şoförlerinin öngörülemez durumlarını da hesaplamalı !!!
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BekirTemel 3 yıl
2016 yılında bu tarz çözümlemeler vay canına😆
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DemirAtlı 3 yıl
Türkçe kıtlığı had safhada, şöyleki :


..........en azından bu nedenle bir yara almamasının önüne geçilmiş olacak.



yara almasının önüne geçilmiş olacak olmasın o ?
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kabrero 3 yıl
kac kisiye kadar tutuyor?

malum; bu bolgede otobus duraklarina dalma vakalari bolca mevcut!
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google, Otomobil ve
10 etiket daha otonom patent Popüler sürücüsüz yapışkan kaput alt_slayt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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