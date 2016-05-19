Google'ın sürücüsüz araçlarının çarptığı yayalar kaputa yapışacak

Google, çarpışma sonrasında yayaları sürücüsüz otomobilin önüne "yapıştıracak" bir patent aldı. Yapışkan tabakanın otonom araçların kaput bölümünde olacağı ancak yapışkan olmayan bir katla kaplanacağı belirtiliyor. Araç birine çarptığı anda ise bu dış tabakanın kalkmasıyla tutkal ya da yapıştırıcı madde açığa çıkacak.

Enteresan patentin asıl amacı, çarpışma sonrasında kazaya karışan yayanın otomobilin ön kısmına yapışmasını sağlamak. Böylece kazanın etkisiyle kurbanın başka yöne doğru savrulması engellenirken en azından bu nedenle bir yara almamasının önüne geçilmiş olacak.

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İnsanları otomobillere yapıştırmayla ilgili bir patentin varlığı bunun kesin olarak hayata geçirileceği anlamına gelmiyor. Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin patentledikleri birçok fikir var ancak bunların sadece çok az bir kısmı gerçeğe dönüştü.

Sürücüsüz otomobiller teoride insanlar tarafından kullanılan araçlardan daha güvenli olarak kabul ediliyor. Ancak yine de kazalara karışabiliyorlar. Örneğin geride bıraktığımız Şubat ayında Google'ın sürücüsüz otomobillerinden biri Mountain View bölgesinde bir otobüse çarpmıştı. Yine aynı şekilde bu ayın başlarında bir Tesla Model S sahibi otomobilinin "Summon" modundayken bir römorka çarptığını iddia etmişti.

http://www.mercurynews.com/drive/ci_29905115/google-patent-protects-pedestrians-from-self-driving-cars