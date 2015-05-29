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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın url kısaltma servisi direk uygulama içine link verebiliyor

3 yıl
2,9b
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Web sitelerinin karmaşık hale gelmesiyle birlikte sayfaların adresi de karmaşık hale gelmekte. Ancak kullanıcıların istediği sayfa görüntü kolay ve sade bir şekilde paylaşabilmesi için bir çok url kısaltma servisi yer alıyor.
Google ise bu işi bir adım daha ileriye götürmek için kolları sıvamış durumda. Yeni özellik ile birlikte artık Google url kısatlma servisi artık uygulamaların içine de link verebiliyor. Mobil kullanımın git gide arttığı bu günlerde verilen linklerin direk uygulamadan açıklması akıllı telefon kullanan kişiler için oldukça pratik bir yöntem olabilir. Ancak dileyen kullanıcılar bu seçeneği tercih etmeyerek linki tarayıcı üzerinden de çalıştırabilir.
Bu yenilik hem Android hem de iOS için kullanılabilir durumda iken uygulamanın hizmeti kullanmak için uygulamanın da buna destek sunması gerekiyor. Dileyen mobil kullanıcılarımız aşağıdaki linkle tıklayarak bu yeni hizmeti keşfedebilirler. Linke tıklandıktan sonra mobil cihazınızın Google Maps üzerinden bir adrese yönlendirilmesi gerekiyor.

http://googlewebmastercentral.blogspot.com.tr/2015/05/app-deep-linking-with-googl.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Beybifeys 3 yıl
Eğer ki bu servisi entegre olarak herhangi bir web sitemizde eklenti şeklinde sunabiliyorsak çok güzel bir uygulama. Zira kullanıcı portalı olarak içerik sunan web sitelerinde böyle bir eklentiye gerçekten ihtiyaç var. Örneğin dh forumları. Paylaşılan linkler otomatik olarak küçültülse, azımsanmayacak nitelikte veritabanı tasarrufu sağlanır.
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