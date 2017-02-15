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Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu

İddialara göre Google’ın çok yüksek ödemeler yaptığı otomatik pilot ekibindeki önemli isimler, yüksek ödemelerin verdiği rahatlık sonucu şirketi terk etti ve kendi şirketlerini kurdu.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu
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Google, 2010 yılından itibaren otonom araç geliştirmek için şirkette bir bölüm oluşturmuş ve çalışmalara başlamıştı. Bugüne kadar geçen süre zarfından otonom araç konusunda epey yol kateden şirket son olarak geçtiğimiz aralık ayında Waymo isimli yan bir kuruluş kurmuş ve otonom araç ekibini buraya taşımıştı. Tabi şirket her ne kadar büyük başarı göstererek dünyanın pek çok farklı noktasında araçlarını test eder hale gelmiş olsa da bu teknolojiye ulaşıncaya kadar pek çok önemli isim, şirketi terk etmişti.


Geçtiğimiz gün Bloomberg’ün ortaya attığı iddiaya göre ise şirketi terk eden çalışanların ayrılık sebebi olarak Google’ın verdiği yüksek maaş ve ek ödemeler olabilir. Google’ın otomatik pilotlu araba üretme projesinde nelerin olup bittiğini bilen bazı çalışanların Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre şirket bu alanı kendisine ciddi gelir getirebilecek yeni alanlardan birisi olarak görüyordu ve agresif bir tutum sergileyerek ilk önce otomatik pilot ekibine yüksek maaşlar vermeye başladı ardından başka şirketlerdeki önemli gördüğü isimleri, yüksek ücretler karşılığında, ekibe dahil etti.

2015 yılına kadar otomatik pilotlu araçlarla 1 milyon kilometreden fazla yol yapan Google artık bu alanda önemli bir firma haline gelmişti ve çalışanların şirketten ayrılmasını önlemek için de ekstra ücretler ödemek durumunda kaldı. 2015 Yılının sonuna doğru şirketin getirdiği yeni ödeme sistemi öyle bir hal almaya başladı ki çalışanlar birkaç ay içinde milyon dolarlar kazanır hale geldi.

Mali Sıkıntı Yaşamayan Çalışanlar Şirketi Terk etti

Google’ın yüksek maaş ödeme fikri ilk etapta işe yaramış ve çalışanlarını da şirkette tutarak otonom araçlarda hızlı bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştı ancak daha sonra ek ücretlerle birlikte normal maaşın 16 katına kadar çıkabilen yüksek ödemeler çalışanların şirkette çalışmak zorunda hissetmemelerine ve kendi şirketlerini kurma düşüncesine itti.

Bu durumun en büyük örneği olarak ise geçtiğimiz yıl kişisel taksi uygulaması Uber tarafından satın alınan Otto isimli sürücüsüz tır projesi, Google’ın otonom araç ekibinin eski yöneticisi ve şirkette uzun yıllar çalışmış olan Chris Urmson tarafından kurulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ford’un 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurduğu Argo AI şirketi de yine eski Google yöneticilerinden Bryan Salesky tarafından kurulmuştu.

Aslında bu artan ödemelerle ilgili önemli açıklama 2016 yılının başlarında şirketin mali sorumlusu Ruth Porat’tan gelmişti. Porat, otomatik pilot ekibi için harcanan paranın %14 artarak 6.6 milyar dolara çıktığı belirtmiş ancak bu artıştaki asıl nedenin Ar-Ge harcamalarından kaynaklandığını ifade etmişti.

Tek Sınıtı Yaşayan Şirket Google Değil

Çalışanlarının şirketi terk etmesi ve kendisine rakip yeni şirketler kurması açısından Google, tek otonom araç geliştiricisi değil. Geçtiğimiz ay Tesla, otomatik pilot ekibinin eski yöneticisi Sterling Anderson’un şirkete ait sırları çalarak şirketten ayrıldığını ve Tesla çalışanlarını kendisiyle beraber çalışmaya davet ettiğini ileri sürerek Anderson’un şirketi Aurora’ya karşı dava açmıştı.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-13/one-reason-staffers-quit-google-s-car-project-the-company-paid-them-so-much Yorum Yaz
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UML 2 yıl en beğenilen
Türkiye'deki patronlar yıllık zam vakti gelince elleri titrediği için çalışanlar borç batağından kurtulamıyo, hele borçlar bitsin işi bırakırım diye düşünüyo. Borcu olmayan da ufak bi dükkan açar milletin ağız kokusunu çekmem diyip istifayı basıyo.
Türkiye'deki patronlar yıllık zam vakti gelince elleri titrediği için çalışanlar borç batağından kurtulamıyo, hele borçlar bitsin işi bırakırım diye düşünüyo. ...
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1 Yanıt Yanıtla +64
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Batuist 2 yıl
google kapitalizmin ruhuna uymuyor. düşük ücret kapitalizmde bir araçtır. işsiz ordusu kapitalizmde bir araçtır. eğitimsizlik bir araçtır vs. vs. vs. tüm bunlar (işsizlik, düşük ücretler, eğitimsiz/vasıfsız yada çok fazla eğitimli vasıflı işgücü) kapitalizmin geleceğini ve kendini garanti altına alan onu daha zengin eden istediğini yapma kudreti veren argümanlardan sadece bir kaçıdır. bir işçiye düşük ücret vereceksin ki sürekli çalışsın ve daha fazla kazanmak için daha çok çalışsın. ona mevki blöfünü göstereceksin sonra senin için bedava fazla mesaiye kalsın istediğini yapsın erken gelsin geç çıksın vs. vs. (not: asgari ücret bilinçli olarak düşük tutulur ki insanlar sürekli daha çok daha çok çalışsın, fazla mesai yapsın vs.) yoksa insanların çalışmamasından korkulur. işsizlik ücretide bu yüzden az verilir ve sınırlı bir süredir. sebebi budur. şimdi tüm bu söylediklerimin ispatı bu haber çok güzel tezimizi destekliyor. bir adama çok para verirsen fazla çalışma gereği duymaz, sadakati azalır daha fazla kendine vakit ayırmak ister ve sonunda zamanı gelince tüm sebepler birikir ve işten çıkar. o adamlara aldıklarının çok daha azını verselerdi eminim hala daha orada çalışıyor olurlardır. Ha iyiki çok vermiş de adam kendi işini kurmuş. burada yaşasın kapitalizm diyecek halim yok.. Ha şu bilinsin ki google'ın burada yaptığı kapitalizmin ruhuna aykırı bir davranış olmuş sadece ve zaten sonuç da bunu ispatlar nitelikte gelişmiş. çok iyi olmuş.. sermaye biryerde fazla birikirse orada güç doğar. bu gücün dağılması lazım ki gücü elinde tutan insanlara hükmetmeye kalkmasın. o yüzden ne diyoruz adil gelir dağılımı olsun.. iki kuruş kasasında sermayesi olan insanlara kölelik yapıyoruz resmen.. işte günümüzün modern köleliği bu şekilde geçmiş kölelik siteminden ayrılıyor. mesai saatin bitişinden başlamasına kadar geçen süre boyunca sana dinlenmen yemen içmen uyuman için verilen süre dolunca tekrar orada olman gerekiyor. çalışanlar anlıyor değil mi beni :) neyse uzun mesele...
google kapitalizmin ruhuna uymuyor. düşük ücret kapitalizmde bir araçtır. işsiz ordusu kapitalizmde bir araçtır. eğitimsizlik bir araçtır vs. vs. vs. tüm bunlar...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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Firaristt 2 yıl
Babasının hayrına vermiyor o maaşı. Altında bir ton şey var o maaşın verilmesinde. Bayağı bir kısıtlama ve baskı da getiriyor haliyle.
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abrenax 2 yıl
Enteresan bir durum. Demek ki milyar dolarlar kazanmayı hedeflemişler.
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BekirTemel 2 yıl
Buradan adam alsın 1600 sgk yüzlerce insan başvurur
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homebird 2 yıl
Google; çalışanları çok düşündüğü için değil, elinden kaçırmamak için veriyor o paraları. Ölçüyü kaçırıp abartmış o ayrı tabi.
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callandor 2 yıl
Selam,
ABD vergi sisteminde tasarruf yaparsanız devlet o parayı elinizden alır. O yüzden ya eve basarsınız parayı ipoteği matrahtan düşersiniz, ya da ota kuşa bağış yaparsınız. Ben bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Sırf vergi vermemek için özellikle yüksek konut kredisi borçlanması çalışanları yıpratıyor olabilir. Burada bir anda sıfıra düşmek hiç de zor değil. Dün gece yattığınız 2-3 milyonluk evi bir anda kaybedebilirsiniz.
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Jeopol 2 yıl
adamlar belki de kendilerine omur boyu yetecek parayi kazanmis. baksaniza bir kac ay icinde milyon dolarlar kazanmis. niye paranin keyfini surmek varken calissin ki?
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Tabi ayrılma şartlarını bilmiyoruz ama yıllarca Google'dan maaş alıp yarattığı sermayeyle, Google için çalışırken ürettiği teknolojiyi kullanıp Google'a rakip olacaksa hiç hoş olmamış.
Ama bu mevkideki adamlarla rekabet sözleşmesi yapılmaması da pek mümkün değil.
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xmen121 2 yıl
Enteresan
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ankaland 2 yıl
google nin yeni reklam aracı.. kimseyi sömürmüyorum.. o kadar hak ödüyorum ki, mağdur ediliyorum.. REKLAMLAR..
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snomask 2 yıl
google'ın yanında projeyi geliştirerek yüksek maaşlar al, sonra işten kendini şirketini kur yatırım al. google baya herkese para vererek karşılıksız iş sahibi yapmaya çalışmış :)
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DH Misafiri 2 yıl
Benzer bir sekilde yuksek maasli bir isi biraktim, ve kendi isimi de kurmadim. Daha dusuk maasli baska bir firmaya gectim.
Calisma kosullarini zorlastirilirsa maas ne olursa olsun insanlar isini terk eder. Burada maasin yuksek olmasi bi sebep degil. Haber kapitalizme hizmet eder nitelikte carptirilmis. Insanlar o yuksek maasa ragmen isi terkediyorsa bunun nedeni is yerindeki uyumsuzluk, motivasyon dusuklugu yada buna benzer olumsuzluklardir. Maas dusuk olsa isten ayrilmak daha kolay olurdu, yuksek maasa ragmen ayriliyorlarsa is kosullari ne derece kotu onu konusmak gerekir.
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