Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu

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Google, 2010 yılından itibaren otonom araç geliştirmek için şirkette bir bölüm oluşturmuş ve çalışmalara başlamıştı. Bugüne kadar geçen süre zarfından otonom araç konusunda epey yol kateden şirket son olarak geçtiğimiz aralık ayında Waymo isimli yan bir kuruluş kurmuş ve otonom araç ekibini buraya taşımıştı. Tabi şirket her ne kadar büyük başarı göstererek dünyanın pek çok farklı noktasında araçlarını test eder hale gelmiş olsa da bu teknolojiye ulaşıncaya kadar pek çok önemli isim, şirketi terk etmişti.





Geçtiğimiz gün Bloomberg’ün ortaya attığı iddiaya göre ise şirketi terk eden çalışanların ayrılık sebebi olarak Google’ın verdiği yüksek maaş ve ek ödemeler olabilir. Google’ın otomatik pilotlu araba üretme projesinde nelerin olup bittiğini bilen bazı çalışanların Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre şirket bu alanı kendisine ciddi gelir getirebilecek yeni alanlardan birisi olarak görüyordu ve agresif bir tutum sergileyerek ilk önce otomatik pilot ekibine yüksek maaşlar vermeye başladı ardından başka şirketlerdeki önemli gördüğü isimleri, yüksek ücretler karşılığında, ekibe dahil etti.

2015 yılına kadar otomatik pilotlu araçlarla 1 milyon kilometreden fazla yol yapan Google artık bu alanda önemli bir firma haline gelmişti ve çalışanların şirketten ayrılmasını önlemek için de ekstra ücretler ödemek durumunda kaldı. 2015 Yılının sonuna doğru şirketin getirdiği yeni ödeme sistemi öyle bir hal almaya başladı ki çalışanlar birkaç ay içinde milyon dolarlar kazanır hale geldi.

Mali Sıkıntı Yaşamayan Çalışanlar Şirketi Terk etti

Google’ın yüksek maaş ödeme fikri ilk etapta işe yaramış ve çalışanlarını da şirkette tutarak otonom araçlarda hızlı bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştı ancak daha sonra ek ücretlerle birlikte normal maaşın 16 katına kadar çıkabilen yüksek ödemeler çalışanların şirkette çalışmak zorunda hissetmemelerine ve kendi şirketlerini kurma düşüncesine itti.

Bu durumun en büyük örneği olarak ise geçtiğimiz yıl kişisel taksi uygulaması Uber tarafından satın alınan Otto isimli sürücüsüz tır projesi, Google’ın otonom araç ekibinin eski yöneticisi ve şirkette uzun yıllar çalışmış olan Chris Urmson tarafından kurulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ford’un 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurduğu Argo AI şirketi de yine eski Google yöneticilerinden Bryan Salesky tarafından kurulmuştu.

Aslında bu artan ödemelerle ilgili önemli açıklama 2016 yılının başlarında şirketin mali sorumlusu Ruth Porat’tan gelmişti. Porat, otomatik pilot ekibi için harcanan paranın %14 artarak 6.6 milyar dolara çıktığı belirtmiş ancak bu artıştaki asıl nedenin Ar-Ge harcamalarından kaynaklandığını ifade etmişti.

Tek Sınıtı Yaşayan Şirket Google Değil

Çalışanlarının şirketi terk etmesi ve kendisine rakip yeni şirketler kurması açısından Google, tek otonom araç geliştiricisi değil. Geçtiğimiz ay Tesla, otomatik pilot ekibinin eski yöneticisi Sterling Anderson’un şirkete ait sırları çalarak şirketten ayrıldığını ve Tesla çalışanlarını kendisiyle beraber çalışmaya davet ettiğini ileri sürerek Anderson’un şirketi Aurora’ya karşı dava açmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-13/one-reason-staffers-quit-google-s-car-project-the-company-paid-them-so-much