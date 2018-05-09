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Google’ın yapay zekâ işlemcisi üçüncü nesle terfi ediyor

Google hizmetlerinde gördüğümüz yapay zeka teknolojilerinin en önemli unsuru konumundaki özelleştirilmiş Tensor yapay zeka işlemcileri - TPU, üçüncü nesle terfi etti.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yapay zekâ işlemcisi üçüncü nesle terfi ediyor

Yazılım tarafında yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yapan Google donanım tarafını da es geçmiyor. Firmanın iki yıl önce başladığı özelleştirilmiş Tensor yapay zekâ işlemcisi en güçlü haline terfi etti.

TPU 3.0 neler sunuyor?

Tensor Processing Unit - TPU 3.0 adındaki yeni işlemciler Google’ın yapay zeka teknolojilerinin belkemiğini oluşturuyor. Sesli komutları tanıma, fotoğraf ve videolarda nesneleri algılama, metinlerde altı çizili kelimeleri toplama gibi pek çok işlem TPU sayesinde yerine getiriliyor. Sadece son kullanıcıya sunulan değil Google’ın kendi hizmetlerinde de TPU önemli görevler yerine getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir"

Yeni işlemciler ikinci nesli Tensor birimlerine göre 8 kat daha güçlü bir şekilde yapay zekâ işlemlerini yerine getirebiliyor. Belirli sayıda Tensor işlemcisi barındıran Pod adındaki kümeler 100 Petaflops seviyesine kadar çıkabiliyor. Nvidia’nın son mimarisini barındıran 16 ekran kartının toplam performansının 2 Pflops olduğu ifade ediliyor.

Google diğer taraftan TPU 3.0 işlemcisini üçüncü taraf geliştiricilere de açmaya karar verdi. Google’ın bulut servisi üzerinden geliştiriciler yapay zekâ altyapısına erişebilecekler. Hali hazırda önemli arayüzlerin TPU işlemcileri için optimizasyonuna devam ediliyor.

 

https://www.cnbc.com/2018/05/08/google-launches-tpu-3-point-0-third-version-of-ai-chips.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jon SNOW 37 1 yıl
Google kendi işlemcisini ssdsini filan uretiyormus
Şu Google sunucuları kaç milyon terabayt
Google Youtube sunucuları nasıl işliyor
Birisi anlatabilir mi
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fatsa52 1 yıl
İslemciyi bina zannettim. Yeni site tanitimi gibi
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smart1978 1 yıl
Birkac yuzbin filan Ameerikan Dolari olur artik.
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DH Misafiri 1 yıl
Hacı abi salın şu kopyala yapıştır haberlerini.
İşi üstadına Erdi ÖZÜAĞ’ya bırakın Lütfen.
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apodur 1 yıl DH Misafiri
Buyur sen yap bir haberde bilgilenelim.
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