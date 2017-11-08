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Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go

Arama devi Google, Android kullanıcıları için yeni bir akıllı dosya yöneticisi hazırladı. Şu an kapalı beta sürecinde olan Files Go isimli uygulamanın tüm detayları haberimizde...
1 yıl
5,4b
1
9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, sessiz sedasız bir şekilde Android akıllı telefonlar için yeni bir akıllı dosya yöneticisi yayınladı. Files Go olarak adlandırılan uygulama, kullanıcıların cihazlarında hangi dosyaların ve hangi uygulamaların yüklü olduğunu kolayca görüntülemesine olanak tanıyor. Bunun yanında artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaları veya dosyaları tespit ederek cihazda boş alan açılmasını da yardımcı olabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi"
Google uygulamayı bir süre erişime açtıysa da daha sonra yayından kaldırdı. Ancak denemek isteyenler APKMirror üzerinden indirebilirler. Dosya yöneticisi temelde kullanıcılara artık kullanılmayan uygulamaları cihazlarından kaldırmalarını öneriyor.
Aynı zamanda, akıllı telefonlardaki çift dosyaları bulup kaldırabilme yeteneği de var. Dosyalar bölümü basit bir dosya yöneticisi gibi çalışıyor ve bu kısımdan cihazınızdaki dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz.

Kablosuz dosya aktarımı yapabiliyor

Files Go uygulaması, iki kullanıcı arasından çevrimdışı dosya paylaşımına da olanak sağlıyor. Play Store açıklamasında bunun yalnızca bir düğmeye dokunup 'hızlı hotspot' oluşturarak yapılabileceği yazıyor. Yani bu özellik Shareit ve Xender gibi popüler dosya paylaşım uygulamalarına benzer şekilde kullanıcıların birbirleri arasında Bluetooth üzerinden kablosuz dosya aktarımı yapabilmesini sağlayacak.
Yaklaşık 5.41MB boyutunda olan Files Go'nun dosyalar ve uygulamalar silinerek ne kadar boş alan yaratılabileceğini gösteren akıllı medya kartları da var. Uygulamanın kısa süre içerisinde resmi olarak Play Store'da yayınlanması bekleniyor.

https://mobilesyrup.com/2017/11/07/googles-files-go-app-android/ Yorum Yaz
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Eniyiandroid 8 ay
Android işletim sisteminde belirlediğiniz resimler, uygulamaları, dosyaları gizleyebilirsiniz. Arkadaş programsız şekilde gizlemeyi göstermiş. Beceremeyen arkadaşlar için çeşitli uygulamalar ile dosya gizleme işini yapabilirsiniz.
iki uygulama var
KeepSafe Resim Gizleme Programı
Nova Launcher
Bu uygulamarı bu adresden indirebilirsiniz eniyiandroid.com/...
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ramsey879567 1 yıl
Ben indirdiğimde ücretsizdi Android 7.1.1 kullanıyorum.
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EbuMuaz 1 yıl
"Solid Explorer" sınıfının en iyisi. SD kart üzerindeki dosya ve klasörleri internet tarayıcısı üzerinden görme fırsatını şifreli bir yolla sunması, root erişimi ile kök dosyalarına erişim, klasör ve dosyaların ve erişim, yazma/okuma izinlerini değiştirebilme, dosya/klasör gizleme, bulut depolamaya imkân tanıması, telefonu yatay kullandığınız da ekranı ikiye bölerek, farklı panellerden sürükle/bırak yaparak dosya taşımaya imkân tanıması (bilgisayarda ki sürükle bırak mantığı), sıkıştırılmış dosyaları açma desteği, dosya sıkıştırma desteği, harici tema ile arayüz değiştirebilme, FTP/SFTP, WevDav gibi protokollere olan desteği, OTG özelliğini desteklemesi aklıma gelen özellikleri. Uzun yıllardır kullanıyorum ve dosya yöneticisi arayan arkadaşlara da tavsiye ediyorum.
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V4LKyR 1 yıl
Adam akıllı, root yeteneği olan, /system klasörü altındaki her şeyi rahatlıkla değiştirebilen bir dosya yönetcisine ihtiyacım var.
ES Dosya Yöneticisini kullanıyorum, iyi falan ama çok zırtı zortu var, gıcık ediyor. Basit olsun.
2 Yanıt Yanıtla
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ramsey879567 1 yıl V4LKyR
Root Explorer
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ramsey879567 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Adam akıllı, root yeteneği olan, /system klasörü altındaki her şeyi rahatlıkla değiştirebilen bir dosya yönetcisine ihtiyacım var.
ES Dosya Yöneticisini kullanıyorum, iyi falan ama çok zırtı zortu var, gıcık ediyor. Basit olsun.

Root Explorer
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HydroAcidX 1 yıl
Google'nin bu işe el atması beni mutlu etti. Zamanla daha da kullanıcı dostu bir hale gelecektir.
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maximus8282 1 yıl
General Moblie'ın dosya yöneticisi fena değil. Uzun zamandır kablosuz aktarım gibi özellikleri var.
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