Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go

Google, sessiz sedasız bir şekilde Android akıllı telefonlar için yeni bir akıllı dosya yöneticisi yayınladı. Files Go olarak adlandırılan uygulama, kullanıcıların cihazlarında hangi dosyaların ve hangi uygulamaların yüklü olduğunu kolayca görüntülemesine olanak tanıyor. Bunun yanında artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaları veya dosyaları tespit ederek cihazda boş alan açılmasını da yardımcı olabiliyor.

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erişime açtıysa da daha sonra yayından kaldırdı. Ancak denemek isteyenler APKMirror artık kullanılmayan uygulamaları cihazlarından kaldırmalarını öneriyor. Google uygulamayı bir süreda daha sonra yayından kaldırdı. Ancak denemek isteyenler APKMirror üzerinden indirebilirler. Dosya yöneticisi temelde kullanıcılarauygulamaları cihazlarından kaldırmalarını öneriyor.

Aynı zamanda, akıllı telefonlardaki çift dosyaları bulup kaldırabilme yeteneği de var. Dosyalar bölümü basit bir dosya yöneticisi gibi çalışıyor ve bu kısımdan cihazınızdaki dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz.

Kablosuz dosya aktarımı yapabiliyor

Files Go uygulaması, iki kullanıcı arasından çevrimdışı dosya paylaşımına da olanak sağlıyor. Play Store açıklamasında bunun yalnızca bir düğmeye dokunup 'hızlı hotspot' oluşturarak yapılabileceği yazıyor. Yani bu özellik Shareit ve Xender gibi popüler dosya paylaşım uygulamalarına benzer şekilde kullanıcıların birbirleri arasında Bluetooth üzerinden kablosuz dosya aktarımı yapabilmesini sağlayacak.

Yaklaşık 5.41MB boyutunda olan Files Go'nun dosyalar ve uygulamalar silinerek ne kadar boş alan yaratılabileceğini gösteren akıllı medya kartları da var. Uygulamanın kısa süre içerisinde resmi olarak Play Store'da yayınlanması bekleniyor.

https://mobilesyrup.com/2017/11/07/googles-files-go-app-android/