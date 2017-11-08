Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi

Google'ın yapay zekalı dijital asistanı şimdi de Sony Android TV modellerine geldi. Kısa süre önce televizyonlara Google Assistant özelliğini getiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Güncelleme Sony'nin Android TV tabanlı tüm 4K HDR modelleri için geçerli. Yani Google Assistant artık 2017 modellerin tümünde ve 2016 yılına ait bazı TV'lerde mevcut durumda.

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Şirket 2016 yılına ait XBR – Z9D, XBR – X800D, X BR – X750/X700D modellerinin güncellemeyi aldığını doğruladı. Zaten tüm 2017 modeller destekleniyor ve güncelleme yüklendikten sonra Google Assistant deneyiminden eksiksiz olarak faydalanabilecekler.

Google Assistant özelliği NVIDIA Shield TV'ye de gelmişti

Öte yandan Google Assistant'ı alan Android TV tabanlı ilk cihazların Sony marka televizyonlar olmadığını belirtelim. Dijital asistan Eylül ayında yayınlanan bir yazılım güncellemesiyle NVIDIA Shield TV'ye dahil edilmişti.

Desteklenen Sony Android TV modeline sahip olanlar Google Assistant'ın tüm gücünden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, dijital asistan aracılığıyla Google'ın arama özelliklerini kullanabilir, televizyonlarını ve akıllı ev aletlerini kontrol edebilirler. Asistan, uzaktan kumandanın mikrofon düğmesine basarak etkinleştirilebiliyor. Güncelleme yayılmaya başladı ve yakında tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

https://www.theverge.com/2017/11/7/16617780/sony-android-tv-google-assistant