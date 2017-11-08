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Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi

Google'ın dijital asistanı artık Sony'nin Android TV tabanlı 4K HDR modellerinde mevcut. 2017 modellerin tümünde ve 2016 yılına ait bazı TV'lerde bu özellik kullanılabilecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın yapay zekalı dijital asistanı şimdi de Sony Android TV modellerine geldi. Kısa süre önce televizyonlara Google Assistant özelliğini getiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Güncelleme Sony'nin Android TV tabanlı tüm 4K HDR modelleri için geçerli. Yani Google Assistant artık 2017 modellerin tümünde ve 2016 yılına ait bazı TV'lerde mevcut durumda.
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Şirket 2016 yılına ait XBR – Z9D, XBR – X800D, X BR – X750/X700D modellerinin güncellemeyi aldığını doğruladı. Zaten tüm 2017 modeller destekleniyor ve güncelleme yüklendikten sonra Google Assistant deneyiminden eksiksiz olarak faydalanabilecekler.

Google Assistant özelliği NVIDIA Shield TV'ye de gelmişti

Öte yandan Google Assistant'ı alan Android TV tabanlı ilk cihazların Sony marka televizyonlar olmadığını belirtelim. Dijital asistan Eylül ayında yayınlanan bir yazılım güncellemesiyle NVIDIA Shield TV'ye dahil edilmişti.
Desteklenen Sony Android TV modeline sahip olanlar Google Assistant'ın tüm gücünden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, dijital asistan aracılığıyla Google'ın arama özelliklerini kullanabilir, televizyonlarını ve akıllı ev aletlerini kontrol edebilirler. Asistan, uzaktan kumandanın mikrofon düğmesine basarak etkinleştirilebiliyor. Güncelleme yayılmaya başladı ve yakında tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

https://www.theverge.com/2017/11/7/16617780/sony-android-tv-google-assistant Yorum Yaz
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System32Deleted 1 yıl
Abi Ne Saçma İlerliyor Teknoloji
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zengier 1 yıl
bende de cortana var, ne yani.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bütün sesli arama özelliği olanlar zaten otomatik google araması yapıyor !
bu açıdan bu tarz firma reklamları çok bariz kalıyor !!!
soni size bu haber için kaç para verdi söyleyin şimdi :)
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yimmasabi 1 yıl
O kumanda tasarımı ve bu komik reklamı ile sony yine kalitesini düşürdü
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Kenan Memedov 1 yıl yimmasabi
yimmasabi
O kumanda tasarımı ve bu komik reklamı ile sony yine kalitesini düşürdü

Bence LG ve Samsung da bu konuda tam bir facia.
Kanal listesini neden ayrı bir butonla açtırma gereği duyarsın ki?
Ben uydu alıcısında ok ile açıyordum?
Vestel uydulu tv kullanıyorum OK tuşuna basınca liste çıkıyor.
Bazen milletin televizyonunu ayarlamaya kalkıyorum abi yok ya list yerine elim ok e gidiyor.
Kanal arama desen LG ve Samsung'da tam bir işkence.
Nasıl kullanıyorlar bu TV'leri hiç anlamış değilim doğrusu. Tek artıları panel kalitesi.
Ama çoğunun da içi kalitesiz. Özellikle Samsung tv lerin anakartları.
Samsung'un sadece Polonya üretimleri alınır.
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programmer_onur 1 yıl
Philips'te sesli arama şeklinde var ama uygulama arka planda bazen çöküyor. Fazla stabil değil ama çalıştığında da çok işe tarıyor.
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