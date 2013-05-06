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Google'ın yeni mesaj servisi Hangouts adını alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni mesaj servisi Hangouts adını alabilir

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve ay ortasındaki geliştirici konferansında resmen tanıtmayı beklediği yeni mesajlaşma servisi Babel ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gelen yeni bilgilere göre Google tüm platformlarını kapsayacak yeni mesajlaşma servisi için Hangouts final adını kullanacak. Uygulamanın ikonu şimdiki sohbet uygulamasının ikonu ile benzer olacak ve Android'in Holo tasarımını yansıtacak. Ayrıca ilk etapta SMS/MMS senkronizasyonunu desteklemeyecek.

Google'ın sosyal ağındaki sohbet uygulamasını da Hangouts olarak adlandırması soru işaretleri oluştursa da yeni hizmetin bu uygulamanın da yerini alıp almayacağı bilinmiyor. 

Yeni sohbet uygulamasının yanında ayrıca Google Now uygulamasına konum tabanlı bildirimler eklenmesi ve Holo arayüzü ile baştan tasarlanan Gmail hizmeti geliştirici konferansında tanıtılacak.

http://www.androidauthority.com/hangouts-babel-sms-support-android-4-3-rumor-203402/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeamAnimus 6 yıl
Google, Android platformunun eksiklerini bir bir kapatıyor. Bir de oyun merkezi benzeri bir servis ve "Store temizliği" yaparsa iOS'in her alanda üstünde olacak.
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