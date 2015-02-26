Google'ın yeni mobil ödeme hizmeti Android Pay adını alabilir





Google'ın uzun süredir Google Wallet adındaki mobil ödeme sistemini istediği gibi yaygınlaştıramadığı ve yeni bir arayış içerisine girdiği biliniyor. Apple Pay sisteminin adeta patlama yapması Google'ı da hızlandırdı. Firma bu kapsamda Softcard platformunu da satın almıştı. Google'ın yeni mobil ödeme sistemi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Google'ın yeni ödeme sisteminin Android Pay adını alacağı ve Mayıs ayındaki I/O 2015 geliştirici konferansında tanıtılacağı belirtiliyor. Yeni sistemin program geliştirme arayüzü de aynı konferansta kullanıma sunulacak.

Google Wallet ise kullanıcıların ana hesabı olarak kalmaya devam edecek. Android Pay genelde üçüncü taraf uygulamaların içerisinde ödeme yapabilmek amacıyla kullanılacak. Ayrıca perakende mağazalarında da NFC üzerinden Android Pay ödemesi yapmak mümkün olacak. Android Pay gerekli olan ücret ödemesini Google Wallet hesaplarından çekecek.

Google bu sayede daha fazla noktaya ödeme ağını görütmeyi planlıyor. Softcard platformu da buna yardımcı olacak. Ancak Apple Pay şimdiden önemli bir mesafe katetti ve Samsung da Looppay gibi yaygın bir ağı satın alarak mobil ödeme işine girecek Bu bakımdan Google'ın işi biraz zor gibi görünüyor.









http://www.androidcentral.com/google-reportedly-will-reveal-android-pay-part-io-may?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit