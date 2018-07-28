Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Görelilik Kuramı ilk kez kara delik etrafında gözlendi

Samanyolu’nun merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin yakınından geçen bir yıldız, Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’nın doğru olduğunu bir kez daha gösterdi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
6,4b
1
4
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Albert Einstein tarafından 1915 yılında ortaya konan Genel Görelilik Kuramına göre yerçekimi maddenin uzay-zaman çizgisinde sebep olduğu eğilmeler sonucunda oluşuyor. Astronomy & Astrophysics Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre araştırmacılar, Genel Görelilik Kuramının niteliklerinden biri olan yüksek yerçekimi gücünden dolayı kırmızıya kaymayı gözlemlediler. Bu gözlemi özel kılan ilk kez süper kütleli bir kara delik etrafından görülmüş olması.
Yüksek yerçekim alanından kaçmakta olan ışık dalgaları, maruz kaldıkları yüksek çekim gücü nedeniyle dağılıma uğruyor ve neticede kırmızı renkte görünüyor. Bu durum yerçekimsel kırmızıya kayma (gravitational redshift) olarak adlandırılıyor. Şili Atacama Çölü’nde yer alan gelişmiş bir teleskop aracılığıyla yapılan gözlemde, Görecilik Kuramının öngördüğü miktarda kırmızıya kayma tespit edilmiş.
*illüstrasyondur
Kütlesel kırmızıya kayma bilim adamları için yeni bir buluş değil. Esasen GPS uydularında gerekli hassasiyeti yakalamak için bu durum hesaba katılarak zamanda düzeltmeler yapılıyor. Ancak bu durum, daha önce bir kara delik etrafında gözlemlenmemişti. Florida Üniversitesi’nden astrofizikçi Clifford Will gözlemin önemini, “Bu tamamen yeni. Bu durumu heyecanlı kılan şey ise dünya etrafında ya da Güneş Sistemi içerisinde değil bir kara deliğin etrafında görülmüş olması.” şeklinde özetliyor.
Söz konusu kara delik Samanyolu’nun kalbinde yer alıyor ve kütlesi Güneş’in kütlesinden 4 milyon kat daha fazla. Etrafından birçok yıldız bulunuyor. Gözlemciler ise kara delik etrafındaki dönüşünü 16 yılda tamamlayan S2 isimli bir yıldıza odaklanmışlar.
S2 yıldızı 2018 Mayıs ayında 20 milyar kilometre mesafeyle kara deliğe en yakın konuma gelmiş ve bu sürede ışık hızının yüzde 3’ü gibi çok yüksek bir hıza ulaşmış. Her ne kadar 20 milyar kilometre çok gibi dursa da bu Güneş’le Neptün arasındaki uzaklığın 4 katına tekabül ediyor.
Bu gözlemi yapmak hiç de kolay değil. Süper kara deliğin ışığı bükme gücünden dolayı teleskoplar çok bulanık görüntü veriyor. Buna bir de dünya atmosferindeki kırılmaları hesaba katarsak iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Araştırmacılar bu sorunları aşmak için “uyarlanabilir optik” isimli bir teknik kullanmışlar. Bu teknikle 4 ayrı dev teleskoptan alınan görüntüler dünya atmosferinin kırma gücü hesaba katılarak işlenmiş ve gözlemi mümkün kılan sonuçlar elde edilmiş. Aşağıdaki görselde normal bir teleskop ile Atacama Çölündeki gelişmiş teleskoptan alınan Neptün görüntüleri karşılaştırılmış.
Atacama Teleskobu (solda) ve normal bir teleskop (sağda)
Bilim adamları bu tespiti bir adım ileriye götürerek S2 yıldızının yörüngesinde yaşanacak olası sapmalar ile süper kara deliğe daha da yakın geçebilecek yıldızları gözlemlemek ve böylece Genel Görelilik Kuramını farklı koşullarda test etmek istediklerini belirtiyorlar.

https://www.sciencenews.org/article/star-orbiting-black-hole-einstein-gravity-general-relativity?utm_source=reddit&utm_medium=social&utm_campaign=r_science Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 10 ay en beğenilen
gorelilik teorisi simdiye kadar defalarca ve defalarca teste tabi tutuldu ve hepsinden kendini tekrar ve tekrar dogrulayarak gecti. gelgelelim gorelilik evrende gozlemledigimiz herseyi aciklamiyor. quantum dunyasinda hic bir hukmu yok. tum herseyi kapsayan daha genis kapsamli bir teori olmali. onu bulan bir sonraki einstein olacak.
gorelilik teorisi simdiye kadar defalarca ve defalarca teste tabi tutuldu ve hepsinden kendini tekrar ve tekrar dogrulayarak gecti. gelgelelim gorelilik evrende...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 10 ay
Yahu genel görelilik kuramını yan sekmeden okudum bir halt anlamadım ,
Ben uzayda cisimlerin kütlelerinden ötürü etkileşim içinde olduğunu düşünüyordum (Newton) ancak Einstein yok o öyle değil demiş :
Einstein'a göre uzayda boşluk denilen bir şey yok, uzayda maddeler kütleleri miktarınca bükülmeye sebep olmaktalar diyor ,örneğin güneşin bulunduğu yerde bir bükülme yapıyor ve etrafındaki gezegenler bu bükülme sonucu eksenlerinde hareket ediyorlar.
Örneğin bir çarşaf gerin ve içine bir küre koyun , küre çarşafı nasıl büküyorsa , bir gezegende bulunduğu yerde uzayı öyle büküyor...Cisimlerin hareketi ise bükük yollar üzerinde oluşmakta....Bükmeyi oluşturan kütlelerdi...
anladığım bu kadar ,konuya hakim bir arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
Teşekkürler.
(Şu ana kadar uzayda asıl olayın kütle çekim-Newton- kuralı olduğunu düşünüyordum.)
Yahu genel görelilik kuramını yan sekmeden okudum bir halt anlamadım ,Ben uzayda cisimlerin kütlelerinden ötürü etkileşim içinde olduğunu düşünüyordum (Newt...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 10 ay
Kime göre neye göre(?)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 10 ay
Yahu genel görelilik kuramını yan sekmeden okudum bir halt anlamadım ,
Ben uzayda cisimlerin kütlelerinden ötürü etkileşim içinde olduğunu düşünüyordum (Newton) ancak Einstein yok o öyle değil demiş :
Einstein'a göre uzayda boşluk denilen bir şey yok, uzayda maddeler kütleleri miktarınca bükülmeye sebep olmaktalar diyor ,örneğin güneşin bulunduğu yerde bir bükülme yapıyor ve etrafındaki gezegenler bu bükülme sonucu eksenlerinde hareket ediyorlar.
Örneğin bir çarşaf gerin ve içine bir küre koyun , küre çarşafı nasıl büküyorsa , bir gezegende bulunduğu yerde uzayı öyle büküyor...Cisimlerin hareketi ise bükük yollar üzerinde oluşmakta....Bükmeyi oluşturan kütlelerdi...
anladığım bu kadar ,konuya hakim bir arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
Teşekkürler.
(Şu ana kadar uzayda asıl olayın kütle çekim-Newton- kuralı olduğunu düşünüyordum.)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 10 ay
Çok güzel bir görüntü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 10 ay en beğenilen
gorelilik teorisi simdiye kadar defalarca ve defalarca teste tabi tutuldu ve hepsinden kendini tekrar ve tekrar dogrulayarak gecti. gelgelelim gorelilik evrende gozlemledigimiz herseyi aciklamiyor. quantum dunyasinda hic bir hukmu yok. tum herseyi kapsayan daha genis kapsamli bir teori olmali. onu bulan bir sonraki einstein olacak.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Youtube’un Gece Modu Android cihazlara gelmeye başladı 10 ay 6.1 ve 6.5 inç ekranlı iPhone modelleri yan yana görüntülendi! 4 kameralı iPhone geliyor! 10 ay Xiaomi’den çok uygun fiyata router 10 ay Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı 10 ay Hangisi daha güvenli ve pratik? Yüz tanıma mı yoksa parmak izi mi? [Anket#18] 10 ay Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek 10 ay Google Play mağazasında madencilik uygulamalarına yasak 10 ay Karşınızda Tesla'nın sınırlı sayıda üretmiş olduğu karbon fiber sörf tahtaları 10 ay LinkedIn'in mobil uygulamasına sesli mesajlaşma özelliği geliyor 10 ay 9 etkileyici fotoğraf ile teknolojinin evrimi 10 ay Fortnite yeni bir dönemin başlangıcı olabilir 10 ay SoftBank dijital ödeme hizmeti sunacak 10 ay İşte Hayabusa'nın asteroit yörüngesinde yakaladığı fotoğraf 10 ay Kalitesiz uykuyla depresyon arasındaki nörolojik mekanizma tespit edildi 10 ay DRAM pazarından müjdeli haber: fiyatlar seneye düşebilir 10 ay Vivo Nex'in üstten açılan kamerası şaşırtıcı bir dayanıklılık testinden geçti 10 ay Tasarımıyla kendine hayran bırakan Honor Play Special Edition, 1 Ağustos'ta satışa çıkıyor! 10 ay Yeni iPad Pro nasıl olacak? 10 ay Bir akıllı telefon bağımlısının itirafları 10 ay H310 çipsetine 8 çekirdekli işlemci desteği 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Görelilik Kuramı ilk kez kara delik etrafında gözlendi Sonraki OneDrive'ın Android uygulaması artık parmak izi kilidini destekliyor 10 ay ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin yeni görselleri paylaşıldı 10 ay Accenture, verilerini Blockchain ile depolayacak 10 ay 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü 10 ay Dün geceki 'Kanlı' Ay tutulmasından muhteşem kareler 10 ay Apple, sel felaketinde hasar gören ürünleri ücretsiz tamir edecek 10 ay SATA fiyatına NVMe SSD! "Toshiba OCZ RC100 incelemesi" 10 ay Honor Note 10, 5.000 mAh kapasiteli devasa bir pille gelebilir 10 ay Apple Store uygulamasına sesli arama özelliği geldi 10 ay Galaxy X ismi oyuncu odaklı telefonlara verilebilir 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4 10 ay İngiltere’de medikal esrar kullanımı yasallaşıyor 10 ay Nintendo yeni Labo oyun kitini duyurdu 10 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Huawei Honor 9 Lite satılacak 10 ay Telegram ICO'lar için kimlik doğrulama hizmeti sunuyor 10 ay Origin Access Premier üyelik dönemi başlıyor: İşte fiyatı 10 ay Nvidia ekran kartı alana SSD hediye ediyor 10 ay Apple'ın otonom aracı yolcuların stres seviyesine göre gidecek 10 ay Virgin Galactic, test uçuşunda yükseklik rekoru kırdı "Uzay turizmine doğru" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim