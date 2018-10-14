Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi

Türk Telekom geçtiğimiz Mart ayında görme engelli bireylerin sesli komut sistemini kullanarak fotoğraf çekebilmeleri için geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli EyeSense uygulamasını yayınlamıştı.

EyeSense uygulaması görme engelli bireyler için sahne hizalamasını yaparak, selfie veya fotoğraf çekimi yapmalarına yardımcı oluyor. Günlük hayatta hem kendi selfielerini çekmelerini hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekimi yapmalarına olanak sağlıyor. Uygulama ayrıca görme engelli olmayan bireyler için de arka kamera kullanımında sesli yönlendirme yaparak ön kameraya göre daha yüksek çözünürlüklü olan arka kamera ile özçekim yapılmasına yardımcı oluyor.

Uygulamaya görme engelli bireylerin gündelik yaşamlarını oldukça kolaylaştıracak bir özellik daha etkilendi. Artık kullanıcılar akıllı telefonlarını tanımak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.