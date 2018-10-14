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Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi

Türk Telekom'un yapay zeka destekli EyeSense uygulaması ile artık görme engelli bireyler telefonlarının kameralarını tuttukları nesneleri sesli komut sistemi ile tanıyabilecekler.
7 ay
2,2b
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2
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Türk Telekom geçtiğimiz Mart ayında görme engelli bireylerin sesli komut sistemini kullanarak fotoğraf çekebilmeleri için geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli EyeSense uygulamasını yayınlamıştı.
EyeSense uygulaması görme engelli bireyler için sahne hizalamasını yaparak, selfie veya fotoğraf çekimi yapmalarına yardımcı oluyor. Günlük hayatta hem kendi selfielerini çekmelerini hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekimi yapmalarına olanak sağlıyor. Uygulama ayrıca görme engelli olmayan bireyler için de arka kamera kullanımında sesli yönlendirme yaparak ön kameraya göre daha yüksek çözünürlüklü olan arka kamera ile özçekim yapılmasına yardımcı oluyor.
Uygulamaya görme engelli bireylerin gündelik yaşamlarını oldukça kolaylaştıracak bir özellik daha etkilendi. Artık kullanıcılar akıllı telefonlarını tanımak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.
Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan indirebilirler.
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Tugrul_512bit 7 ay en beğenilen
Yapay zeka candır. Böyle yararlı işlerde insan hayatının kalitesini 1000e katlar.
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Tensi 3 hf.
Yakinda Halo benzeri urunlerle bunu birlestirip gorme engelliler icin cok kullanisli asistanlar ortaya cikartirlar.
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Tugrul_512bit 7 ay en beğenilen
Yapay zeka candır. Böyle yararlı işlerde insan hayatının kalitesini 1000e katlar.
Yanıtla +4
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