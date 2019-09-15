Grafikleri ve devasa açık dünyası ile dikkat çeken Second Galaxy indirmeye sunuldu

Son dönemin mobil dünyada emek harcanmış ve sürükleyici hikayesi olan RPG oyunlarından birisi diyebileceğimiz Second Galaxy geçtiğimiz günlerde indirmeye sunuldu. Grafik atmosferi ve seslendirmeleri ile de oyun çok başarılı.

Second Galaxy neler sunuyor?

Second Galaxy oyunun hikayesi 3000 yıllarında geçiyor. İnsanlığın artık evrene yayıldığı bu dönemde göreviniz galaksiler arası çekişmeler ve mücadeleler içerisinde sıyrılarak hakimiyet kurmak. Açık dünya mantığındaki oyunda keşfedilmeyi bekleyen 4961 galaksi mevcut. Her galakside ise uzay tesisleri, istasyonlar, tehlikeli maddeler ve kendi görevleri yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz"

Çok oyunculu bir yapıda olan Second Galaxy, zaman zaman diğer oyuncularla ittifak yaparak büyük tehlikelere karşı çıktığınız, diğer ittifaklara karşı mücadele ettiğiniz veya gerçek zamanlı eşya değişimi yaptığınız senaryolar sunuyor. Macera RPG tarzında olan oyunda menü kutuları üzerinden ilerliyorsunuz. Örneğin bir savaş gemisine tıklayarak değil sol üstte yer alan bilgi kutusuna tıklayarak hedef alabiliyorsunuz. Pek çok görevde üslerin yöneticilerinin sunduğu seçenekleri seçmeniz gerekebiliyor.

5 farklı milletten ve 4 farklı sınıftan birisini seçerek oyuna başladıktan sonra geminiz ile galaksilere yolculuğunuz başlıyor. Kendinizi geliştirerek ve ekipmanlar toplayarak güçleniyorsunuz. 150 farklı gemi de ilerledikçe seçenekler arasına geliyor.



