Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Grammarly’deki büyük açık kapatıldı

Kullanıcılara İngilizce yazım hataları konusunda yardım etme sözü veren Grammarly platformu büyük bir açık ile sarsıldı. Geliştirici açığı hızlı bir şekilde kapattığını duyurdu.
1 yıl
1,2b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hemen her gün popüler yazılım veya donanımlarla ilgili bir açık haberi geliyor. Bu kez yazım hatalarını düzeltmesi ile tanınan Grammarly platformu kritik bir açıkla gündeme geldi.

Her şeyi kaydediyor

Hem web üzerinde eklentilerle hem de mobil tarafta uygulamalarla kullanılabilen Grammarly, eklenti tarafında bir açığa sahip. Bu kritik açık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin hesabınıza erişebilmesine ve yazdığınız her şeyi okuyabilmesine neden oluyor.

Kritik açık nedeniyle kötü niyetli kişilerin dökümanlar, yazı geçmişi, loglar, tweetler veya blog yazıları gibi hemen her tür kayıtlı içeriğe erişebildikleri ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Aviate Launcher yolun sonuna geldi"

20 milyondan fazla kullanıcıya sahip Grammarly’deki bu açığı ilk olarak Google Project Zero ekibi fark etmiş. Ekip anında geliştiricileri uyarmış ve gerekli yama hazırlanmış. Yamanın yayınlanması ile birlikte de kritik açık kamuoyuna duyurulmuş.

Grammarly yaptığı açıklamada açık uyarısının ardından hızlı bir şekilde yamayı yayınladıklarını ve şu ana kadar bu açığı kullanarak kişisel verileri çalan herhangi bir hacker olmadığını belirtiyor. 

 

https://www.engadget.com/2018/02/06/grammarly-patches-serious-vulnerability/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ccguven 1 yıl
Benim eklenti 2 şubat sürümü, yamalı olan o mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Ula bu Project Zero da ne ola ki?
Sıfır Projesi...
Yoksa....?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Ula nerde açık haberi olsa bu project zero ekibi duyyom
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elektrik üretiminin yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz 1 yıl Ehang 184 adındaki uçan taksi, test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 1 yıl Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor 1 yıl Olympus PEN E-PL9 dijital fotoğraf makinesi duyuruldu 1 yıl Samsung’dan orta seviye telefonlara çift kamera çözümü 1 yıl PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı 1 yıl SpaceX'in inişini göstermediği merkez rokete ne oldu? 1 yıl Telegram artık videoları indirmeden önce izlemeye başlamanıza izin veriyor 1 yıl Game of Thrones'un yaratıcılarından yeni Star Wars üçlemesi 1 yıl Beynin elektrikle uyarılması hafızayı geliştiriyor 1 yıl Yeni PS4 Pro güncellemesi ile oyunlar eski TV'lerde daha net görünecek 1 yıl Bitcoin ile alışveriş yapabileceğiniz e-ticaret platformu: Bikoshu 1 yıl Shazam'ı satın alan Apple, Avrupa Komisyonu'nun radarında 1 yıl Apple'ın kasten yavaşlattığı iPhone'lar için "Pil Sağlığı" özelliği hazır 1 yıl Uçak ve otel rezervasyonları artık Google Arama sonuçlarından yapılabilecek 1 yıl Tesla'nın hedefi Fremont fabrikasını "en güvenli" yapmak 1 yıl SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın 1 yıl Bitcoin ABD Senatosu'ndan kârlı çıktı: Tekrar 8000$ sınırında 1 yıl Samsung The Wall ekranı artık profesyonel 1 yıl Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Grammarly’deki büyük açık kapatıldı Sonraki Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu 1 yıl SpaceX, yörüngedeki Roadster'ın içinden canlı yayın yapıyor! Buradan izleyin 1 yıl 2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri... 1 yıl Snapdragon 845'li Xiaomi Mi Mix 2S'in AnTuTu skoru sızdırıldı 1 yıl Fransa'da artık kenara çekseniz bile araç içi telefon kullanımı yasak 1 yıl Samsung Galaxy S9'un ilk kurulum ve ayarlarını Bixby yapabilir 1 yıl Uçak motorlarına yapay zeka dokunuşu: Kendi kendini onarabilecek! 1 yıl Aviate Launcher yolun sonuna geldi 1 yıl Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla sızdırıldı 1 yıl NVIDIA ve Continental sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 yıl Erdoğan açıkladı: “Yerlisi yapılabiliyorsa yabancısı alınmayacak” 1 yıl iPhone X için 3600 mAh pilli kılıf 1 yıl 2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı 1 yıl Alcatel A3 10 WiFi tablet raflarda 1 yıl Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu 1 yıl 2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı 1 yıl Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi 1 yıl 25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak 1 yıl Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim