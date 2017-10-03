eBay her 25 saniyede bir SNES Classic sattı

Super Nintendo Entertainment System Classic veya SNES Classic'in ne kadar popüler olduğu bir kez daha kanıtlandı. Nintendo fanları geçtiğimiz günlerde yeniden piyasaya sürülen efsanevi oyun konsolundan bir tane alabilmek için mağazalara akın etti. Stoklar birkaç dakika içinde tükenirken perakendecilerin talebe yanıt veremeyecek hale geldiği belirtiliyor.

eBay, SNES Classic'in piyasaya çıktığı ilk günde her 25 saniyede bir adet satıldığını açıkladı. 29 Eylül itibariyle tüketicilere sunulan SNES Classic için eBay'de 17.000'den fazla listelemenin bulunduğu bildiriliyor. O tarihle 1 Ekim arasında eBay dakikada kabaca 2.5 olmak üzere saatte 143, günde ise 3.432 adetlik bir satış gerçekleştirdi.

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Yetkili satıcılarda SNES Classic'in resmi fiyatı 79.99 dolar ancak eBay'deki ortalama satış fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Fiyatlar 162 dolar ve 165 dolar arasında değişiyor. Dikkat çeken şey ise binlerce insanın bu mini konsol için fazladan para ödemeyi göze alması. SNES Classic'in geçen yıl piyasaya sürülen NES Classic kadar popüler olduğu da ispatlanmış gibi görünüyor. eBay geçtiğimiz yıl, piyasaya çıktığı ilk gün her 18 saniyede bir NES Classic sattığını açıklamıştı.

http://www.rollingstone.com/glixel/news/ebay-sold-an-snes-classic-every-25-seconds-on-launch-day-w506861