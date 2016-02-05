Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı

Haber Editörü
Rocktar Games'in gerek senaryo modu, gerekse de online modları ile büyük beğeni toplayan oyunu Grand Theft Auto V'in satışları oldukça iyi gidiyor. Take Two'nun açıklamasına göre oyun bugüne kadar PS3, Xbox 360, PC, Xbox One ve Playstation 4'te toplamda 60 milyondan fazla sattı.
Son olarak Ağustos 2015'te oyunun 54 milyon sattığı açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki 6 ay içinde oyun her ay ortalama 1 milyon adet satmayı başardı. Bu da ilk olarak 2013 yılında çıkan oyunun hala popüler olduğunu gösteriyor. Özellikle online modların olması oyunun ömrünü uzatmış görünüyor.
Bu satış performansına karşın Grand Theft Auto V tüm zamanların en çok satan 3. oyunu konumunda. Wii konsoluyla tek pakette satılan Wii Sports 82.72 milyon adet satarken, Minecraft ise 72 milyon civarında sattı. Tabi şu durumu da göz önüne almak gerek. Wii Sports konsolun yanında ücretsiz verilirken, Minecraft ise GTA V'ten çok daha ucuz bir oyun. Yani Take Two'nun kasasına giren para diğer oyunlardan çok daha fazla.
http://www.guru3d.com/news-story/rockstar-sold-gta-v-over-60-million-times.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Online modu da çok detaylı(gerek görevleri, yarışları olsun, bilek güreşi bile yapılıyor). Tek sorunu aşırı yavaş olması, kesinlikle internet hızıyla vs. alakalı değil. Sa-Mp, MTA gibileri zamanında bize çok hızlı çözümler sundu fakat GTA Online'ın hızı tam bir rezalet. Beklemeye katlanamayanın oynayamayacağı bir oyun, birçok arkadaşım sırf bu yüzden bıraktı oyunu. Akşam eve geliyorsun, bir el görev yapayım diyorsun ama zaten servera bağlanana kadar çay demlenmiş dizinin reklamları bitmiş oluyor.
hikaye sonunda bitiyor ama online kısmını sürekli yeni şeyler ekleyerek güncel tutuyorlar.
Dediğim gibi gta 5 bana göre tam bir hayal kırıklığı.Gta online'ın düzgün işlemeyişi bir düzeninin olmaması uzun yükleme süreleri arcade'e kayan rezil araba fizikleri koskaca haritada girilemeyen etkileşimde bulunamadığımız bomboş mekanlar rockstar'ın 3 karakteri deneyip hikaye derinliğini sunamaması...
Yeni bir SA beklemiştim fakat adamlar ilerleyeceklerine önceki oyunda olan özgürlükleri etkileşimleri kısıtlayıp geriye gittiler.
Gta 5in bu kadar satmasının tek nedeni gta markası ve oyunun rakipsiz olmasıydı.
Bana göre Gta 5,gta serisine yakışmayan bir oyun oldu umarım rockstar yeni oyunda bu kafayla ilerlemez.