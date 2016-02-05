Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı

Rocktar Games'in gerek senaryo modu, gerekse de online modları ile büyük beğeni toplayan oyunu Grand Theft Auto V'in satışları oldukça iyi gidiyor. Take Two'nun açıklamasına göre oyun bugüne kadar PS3, Xbox 360, PC, Xbox One ve Playstation 4'te toplamda 60 milyondan fazla sattı.

Bu satış performansına karşın Grand Theft Auto V tüm zamanların en çok satan 3. oyunu konumunda. Wii konsoluyla tek pakette satılan Wii Sports 82.72 milyon adet satarken, Minecraft ise 72 milyon civarında sattı. Tabi şu durumu da göz önüne almak gerek. Wii Sports konsolun yanında ücretsiz verilirken, Minecraft ise GTA V'ten çok daha ucuz bir oyun. Yani Take Two'nun kasasına giren para diğer oyunlardan çok daha fazla.



http://www.guru3d.com/news-story/rockstar-sold-gta-v-over-60-million-times.html

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Son olarak Ağustos 2015'te oyunun 54 milyon sattığı açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki 6 ay içinde oyun her ay ortalama 1 milyon adet satmayı başardı. Bu da ilk olarak 2013 yılında çıkan oyunun hala popüler olduğunu gösteriyor. Özellikle online modların olması oyunun ömrünü uzatmış görünüyor.