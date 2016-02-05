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Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı

Rockstar Games'in büyük beğeni toplayan oyunu hala oldukça iyi satıyor. İlk olarak 2013 yılına piyasaya çıkan oyun farklı platformlarda da boy göstermesiyle uçuk bir satış miktarına ulaştı.
3 yıl
3,3b
1
9
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Grand Theft Auto V 60 milyondan fazla sattı
 
Rocktar Games'in gerek senaryo modu, gerekse de online modları ile büyük beğeni toplayan oyunu Grand Theft Auto V'in satışları oldukça iyi gidiyor. Take Two'nun açıklamasına göre oyun bugüne kadar PS3, Xbox 360, PC, Xbox One ve Playstation 4'te toplamda 60 milyondan fazla sattı.

Son olarak Ağustos 2015'te oyunun 54 milyon sattığı açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki 6 ay içinde oyun her ay ortalama 1 milyon adet satmayı başardı. Bu da ilk olarak 2013 yılında çıkan oyunun hala popüler olduğunu gösteriyor. Özellikle online modların olması oyunun ömrünü uzatmış görünüyor.

     Bu satış performansına karşın Grand Theft Auto V tüm zamanların en çok satan 3. oyunu konumunda. Wii konsoluyla tek pakette satılan Wii Sports 82.72 milyon adet satarken, Minecraft ise 72 milyon civarında sattı. Tabi şu durumu da göz önüne almak gerek. Wii Sports konsolun yanında ücretsiz verilirken, Minecraft ise GTA V'ten çok daha ucuz bir oyun. Yani Take Two'nun kasasına giren para diğer oyunlardan çok daha fazla.

http://www.guru3d.com/news-story/rockstar-sold-gta-v-over-60-million-times.html Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Oyun harika, bisikletten araba modifiyesine, kıyafetten koldaki saatten saç sakala, silahın renginden susturucuna, helikopterinden uçağına, jet skiden yata, kumsalından çöle, güneşli havadan yağmurlu havaya, ev satın almadan borsa alım satımı yapmaya ve daha birçoğuna kadar oyunda neredeyse olmayan şey yok. Kesinlikle 60 milyonu hatta daha fazlasını hak eden bir oyun.
Online modu da çok detaylı(gerek görevleri, yarışları olsun, bilek güreşi bile yapılıyor). Tek sorunu aşırı yavaş olması, kesinlikle internet hızıyla vs. alakalı değil. Sa-Mp, MTA gibileri zamanında bize çok hızlı çözümler sundu fakat GTA Online'ın hızı tam bir rezalet. Beklemeye katlanamayanın oynayamayacağı bir oyun, birçok arkadaşım sırf bu yüzden bıraktı oyunu. Akşam eve geliyorsun, bir el görev yapayım diyorsun ama zaten servera bağlanana kadar çay demlenmiş dizinin reklamları bitmiş oluyor.
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Das Boot 3 yıl
Yukarıda da dedikleri gibi Online modda görevlerin başlaması tam bir işkence. Ayrıca hilecilerden de geçilmiyor. Bence online modu çok başarısız GTA 5'in.
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kadirirdem 3 yıl
60 milyonda daha ben yokum bende alacam :)....
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fthkn 3 yıl
60 milyon eksi 1.
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deoksiriboz1001 3 yıl
bu kadar satılmasındaki en önemli neden şüphesiz online modudur.
hikaye sonunda bitiyor ama online kısmını sürekli yeni şeyler ekleyerek güncel tutuyorlar.
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Macella 3 yıl
Gta 5i pcye ilk çıktığında ttnet faturasına yansıtarak almıştım story modeu bitirdikten sonra onlineda takılmaya başladım fakat o kadar yavaş bağlanıyor ki net hızımlada alakalı değil bir görev yapabilmek için yarım saat geçiyor sıkıntıdan sildim 3 aydır oynamıyorum
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alpa07 3 yıl
oyunun bu kadar satmasının sebebi bence haritasının büyüklüğü ve süpriz olarak buldugumuz gizli yerler.Dikkat çektiği için büyük bir merak uyandırıyor.
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alpa07 3 yıl
oyunun bu kadar satmasının sebebi bence haritasının büyüklüğü ve süpriz olarak buldugumuz gizli yerler.Dikkat çektiği için büyük bir merak uyandırıyor.
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SSDcc 3 yıl
Trailerlarıyla beni büyük beklentiye sokan oyunun ps3 sürümünü aylar öncesinden ön sipariş etmiş birisi olarak bana göre tam bir hayal kırıklığı.Hikaye derinliği arcade fizikler şehrin yapısı onca gösterilen özellik gta online rezilliği yaz yaz bitmez.Oyun rakipsiz bunu kabul ediyorum fakat 5 sene boyunca insanları beklentiye sokarak verilen vaatler önceki oyunların üstüne ne koyabildi?Gta 4'ü beğenmeyenler gelip buralarda gta 5 fanı oluyorlar.Gta 4teki fizikler hikayenin işleyişi şehir yapısı en ufak detaylar hangileri gta 5te bulunuyor?Gta 4 çıktığı dönemde bir ilkti devrim gibiydi.Sırf optimizasyon sorunları ve renk paleti yüzünden oyunu yerin dibine soktular.Renk paleti o oyunun yapısıyla hikayesiyle özleşiyordu.Şu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum youtube.com/...
Dediğim gibi gta 5 bana göre tam bir hayal kırıklığı.Gta online'ın düzgün işlemeyişi bir düzeninin olmaması uzun yükleme süreleri arcade'e kayan rezil araba fizikleri koskaca haritada girilemeyen etkileşimde bulunamadığımız bomboş mekanlar rockstar'ın 3 karakteri deneyip hikaye derinliğini sunamaması...
Yeni bir SA beklemiştim fakat adamlar ilerleyeceklerine önceki oyunda olan özgürlükleri etkileşimleri kısıtlayıp geriye gittiler.
Gta 5in bu kadar satmasının tek nedeni gta markası ve oyunun rakipsiz olmasıydı.
Bana göre Gta 5,gta serisine yakışmayan bir oyun oldu umarım rockstar yeni oyunda bu kafayla ilerlemez.
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