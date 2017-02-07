Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını televizyon dünyasına taşıyan Netflix; Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage'ten sonra şimdi de Iron Fist'in dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Netflix'in 2013 yılında Marvel ile imzaladığı anlaşma kapsamında çekeceği dört dizinin sonuncusu olan Iron Fist, mart ayında izleyiciler ile buluşacak.

Iron Fist için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk resmi fragmanı da Netflix tarafından yayınlandı. Danny Rand, yani Iron Fist'i izleyicilere tanıtan bu yeni fragman, Netflix'in diğer Marvel dizilerinden tanıtığımız bazı karakterlerin de Iron Fist'te karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden de faydalanacak.

Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jones'a Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss ve Rosario Dawson eşlik edecek. Dizinin ilk sezonu 17 Mart'ta yayınlanacak.