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Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in fragmanı yayınlandı

Netflix, mart ayında yayınlayacağı yeni Marvel dizisi Iron Fist'in ilk resmi fragmanını yayınladı. Iron Fist; Daredevil, Jessica Jessica ve Luke Cage'ten sonra Netflix'in dördüncü Marvel dizisi olacak
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını televizyon dünyasına taşıyan Netflix; Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage'ten sonra şimdi de Iron Fist'in dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Netflix'in 2013 yılında Marvel ile imzaladığı anlaşma kapsamında çekeceği dört dizinin sonuncusu olan Iron Fist, mart ayında izleyiciler ile buluşacak.
Iron Fist için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk resmi fragmanı da Netflix tarafından yayınlandı. Danny Rand, yani Iron Fist'i izleyicilere tanıtan bu yeni fragman, Netflix'in diğer Marvel dizilerinden tanıtığımız bazı karakterlerin de Iron Fist'te karşımıza çıkacağını gösteriyor.
Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden de faydalanacak. 
Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jones'a Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss ve Rosario Dawson eşlik edecek. Dizinin ilk sezonu 17 Mart'ta yayınlanacak.

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Gaara34 2 yıl en beğenilen
youtube'da gördüm bu yorumu;

My name is Danny Rand. After fifteen years in the hell I've return home with only one goal: to reclaim my family company. By night I'm someone else, I'm something else. I'm The Iron Fist.﻿
Trailer'dan anladığımız kadarıyla konusu itibariyle Arrow'a çok benziyor. Netflix'den benzeri olan bir senaryoyu görmek istemezdim doğrusu.
youtube'da gördüm bu yorumu;My name is Danny Rand. After fifteen years in the hell I've return home with only one goal: to reclaim my family com...
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cheelik 2 yıl
her zamanki gibi bir zengin daha kahraman olarak karşımıza çıkıyor dünya nın anasını ağlatan adamları bizlere cici olarak göstermek için sanırım yoksa bu kadar baymış bi klişeyi kim destekler artık
her zamanki gibi bir zengin daha kahraman olarak karşımıza çıkıyor dünya nın anasını ağlatan adamları bizlere cici olarak göstermek için sanırım yoksa bu kadar ...
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
bilader punisher nerde?
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Luke Cage ve Daredevil talebi olan arkadaşlara ;
m.donanimhaber.com/...
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St Batuhan 2 yıl
Açıkçası trailer film niteliğinde. Netflix'in en büyük artıları kaçınmadan yapıyorlar her şeyi. Film trailerlarıyla yarışır trailerın karşılığı olarak da dizi de iyi olacaktır çünkü öncekiler gayet başarılıydı. Karakter özelinde bakarsak tamam Marvel tarafı cidden DC'yi kopyalamış durumda çoğu konuda. Tarihlerine bakarsak karakter çıkışlarının zaten kopyalama yönü de gözüküyor ama önemli olan bunu sunmak da. Net bir şekilde DC tarafının dizileri çöküşe gidiyor. En izlenilesi içlerinde Gotham demek istiyorum ama o bile bayatlamaya başladı. Flash-Legends of Tomorrow ve maalesef Arrow oyuncuları ve kahraman açlığı nedeniyle izlettirebiliyor kendilerini. Supergirl ise pek yorum yapabildiğim kısım değil zira sadece 1 bölümünü izledim ortak hafta muhabbetine (Medusa idi yanlış hatırlamıyorsam ismi) ki DC'nin en sevdiğim noktası bu. Ortak tutmaları.
Çıktığında Netflix yapmış diyeceğime inanıyorum ama karakterin çalıntılığı yapımdan biraz ayrı bir olay.
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IbolarKisilikBozuklugu 2 yıl
Konusu Arrow'dan (Ç)Alıntı.
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redoracle 2 yıl
Dövüş kareografileri Dd kadar olsa yeterli(ki iyi görünüyor) ,Dd ile iyi ekip olurlar ama aslında Iron Fist'in ekürisi Luke Cage'tir,o yüzden Luke'un görülmesi daha olası duruyor(Zaten bence Luke'u olduğu yerden kurtaracak sonunda diye tahmin ediyorum demir yumruğunu kullanarak yapması güzel olur).
Yalnız bu hemşirede bi Jessica ile birlikte olmadı heralde, gerçi onunla olursa da Defenders'i ilk hemşire tamamlamış olacak
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MaFiAMaX 2 yıl
Arrow ile konusu aynı. Amma gereksiz karakterleri varmış bu Marvel amcanın.
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kadirirdem 2 yıl
Marvel yapımlarını seviyorum gelsin bakalım nasıl olacak...
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cheelik 2 yıl
her zamanki gibi bir zengin daha kahraman olarak karşımıza çıkıyor dünya nın anasını ağlatan adamları bizlere cici olarak göstermek için sanırım yoksa bu kadar baymış bi klişeyi kim destekler artık
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tahir40 2 yıl
Aboo Skyrimin simgesini çalmışlar ya!
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Gaara34 2 yıl en beğenilen
youtube'da gördüm bu yorumu;

My name is Danny Rand. After fifteen years in the hell I've return home with only one goal: to reclaim my family company. By night I'm someone else, I'm something else. I'm The Iron Fist.﻿
Trailer'dan anladığımız kadarıyla konusu itibariyle Arrow'a çok benziyor. Netflix'den benzeri olan bir senaryoyu görmek istemezdim doğrusu.
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