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Guardians of the Galaxy Vol. 2 gişede rakip tanımıyor

İki hafta önce vizyona giren yeni Marvel filmi Guardians of the Galaxy Vol. 2 gişede rakip tanımıyor. Film gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
26
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in en eğlenceli filmleri arasında yer alan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)'nin devam filmi Guardians of the Galaxy Vol. 2, 28 Nisan'da gösterime girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, vizyondaki ikinci haftasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Guardians of the Galaxy, dünya genelinde 501.7 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Bu hasılatın 175.9 milyon doları ABD'den gelirken, geri kalan 325.8 milyon doları ABD dışından elde edildi. Üstelik filmin önümüzdeki hafta da gişedeki liderliğini koruması bekleniyor.
Filmin bu hafta vizyondaki en büyük rakibi King Arthur: Legend of the Sword olacak ancak bu filmin de gişede Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan önümüzdeki hafta ABD'de vizyona girecek Alien: Covenant'ın Marvel'in son filmini zirveden indirebileceği söyleniyor.
Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği Guardians of the Galaxy Vol. 2; ilk filmde tanıtılan renki ekibinin evrenin uzak köşelerindeki maceralarını anlatmaya devam ediyor. Filmin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone ve Elizabeth Debicki yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/guardians-of-the-galaxy-vol-2-crosses-500-million-worldwide-box-office-1202089815/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
2 defa izlenecek filmler vardır ya işte buda onlardan biri :D
Yanıtla +14
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ahmt_glr 2 yıl
arkadaşlar madem sinema haberi yapacaksınız biraz araştırın Alien:Covenant dün itibariyle türkiyede vizyona girdi.
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Kerim5100 2 yıl
Rakip tanımaması normal adamlar yapmış. Sırf Baby Groot için bile izlenir :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şimdi sinemaya gidinde başıma geleceği biliyorum !
sağ ön çaprazdaki lavuk filmin tam ortasında cep telefonun açacak
ve telefondan gelen ekran ışığı tüm ilgimi dağıtacak !
onun için ya en önde yer alacaksın, yada hiç gitmeyeceksin !
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astegon 2 yıl
Hahah noob adamlar gelmiş yerden yere vurmuş "eğlence sektörünün keyifli filmi"ni
Vay arkadaş! Ne izliyorsunuz siz? Krzysztof Kieslowski filmlerini izleyip derin derin düşünürken üstüne Stefan Zweig'mi okuyorsunuz arka planda "Rachmaninoff" çalarken?
Efendim?
Altı üstü bir Marvel filmi. Ne bekliyorsunuz ki? Mesaj mı versin, illa kurgusal bir bütünlük mü sağlasın, nedir isteğiniz?
Azıcık hayattan zevk alın gençler, keyfini çıkarın. Ot'a b*ka laf sokmayı bırakın.
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çıkalımmı 2 yıl
kim izliyor böyle çöpleri cidden ?
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Holy Templar 2 yıl
Merry poppins y'all
Yanlis yazmadiysam
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JoeyBane 2 yıl
İlki güzel diye ikinciye de gittim. Keyif aldım güzeldi. İlk film ile bağlantılı çok şey vardı ama ilkini izlemeyen çok birşey kaybetmez.
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alemburda34 2 yıl
Ilki gercekten cok iyiydi ilkini izlemeyen direk 2.Ciyi izlerse cok abartmislar diyebilir. Ancak filme asil ilginin yuksek olmasi bence ilk filmin kalitesi. Ilk seri cok eglenceliydi.
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OverClocK1ng 2 yıl
"Öte yandan önümüzdeki hafta ABD'de vizyona girecek Alien: Covenant'ın Marvel'in son filmini zirveden indirebileceği söyleniyor."
Beş para etmez Alien mı indirecekmiş. Peeh. Hayal pilavı.
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pokezoom 2 yıl
İlk film keyifliydi amma velakin öyle ahım şahım bir film değildi. Çok abartıldi. 16 yaş altına yönelik bi film olması izlenmesini bu seviyeye çekti. Sinema sektörü günümüzde çocukların eğlenme amaçlı gittiği bi sektöre dönüştü. Günümüzün lunaparklari aslında. Tutulma sebebide tamamen bu.
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Symbianist 2 yıl
İlk filmi bir türlü sevemedim. Filmin konusu yok arkadaş. Tamam komedisi var anladık da amacı yok yani. Nereye gidiyorlar ne yapmaya çalışıyorlar belli değil.
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Kartal Göz 2 yıl
İlk film balondu, bundan da bi beklentim yok.
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MERNEPTAH 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
İlk film balondu, bundan da bi beklentim yok.

buda balon ben sevemedim bu filmi ilkinide hiç sevememiştim
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