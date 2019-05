Guardians of the Galaxy Vol. 2 gişede rakip tanımıyor

Marvel'in en eğlenceli filmleri arasında yer alan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)'nin devam filmi Guardians of the Galaxy Vol. 2, 28 Nisan'da gösterime girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, vizyondaki ikinci haftasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Guardians of the Galaxy, dünya genelinde 501.7 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Bu hasılatın 175.9 milyon doları ABD'den gelirken, geri kalan 325.8 milyon doları ABD dışından elde edildi. Üstelik filmin önümüzdeki hafta da gişedeki liderliğini koruması bekleniyor.

Filmin bu hafta vizyondaki en büyük rakibi King Arthur: Legend of the Sword olacak ancak bu filmin de gişede Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan önümüzdeki hafta ABD'de vizyona girecek Alien: Covenant'ın Marvel'in son filmini zirveden indirebileceği söyleniyor.

Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği Guardians of the Galaxy Vol. 2; ilk filmde tanıtılan renki ekibinin evrenin uzak köşelerindeki maceralarını anlatmaya devam ediyor. Filmin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone ve Elizabeth Debicki yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/guardians-of-the-galaxy-vol-2-crosses-500-million-worldwide-box-office-1202089815/