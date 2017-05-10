Yeni Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı

Dark Horse Comics'in popüler çizgi roman serisi Hellboy bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Daha önce Guillermo Del Toro tarafından beyaz perdeye taşınan Hellboy, 2004 ve 2008 yıllarında vizyona giren iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Del Toro'nun film serisi devam etmeyecek olsa da yepyeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı.

Hellboy çizgi romanlarının yaratıcısı olan Mike Mingola, yeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Del Toro'nun serisinde Ron Pearlman tarafından canlandırılan Hellboy'u bu yeni filmde Stranger Things dizisi ile adını duyuran David Harbour canlandıracak.

Senaryosu Mingola, Andrew Cosby ve Christopher Golden tarafından kaleme alınan bu yeni Hellboy filmini Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones)'ın yönetmesi bekleniyor.

Del Toro'nun yönettiği iki filmin aksine bu yeniden yapım R reytingli, yani 18 yaş sınırına sahip bir film olacak. Son dönemde Logan ve Deadpool gibi R reytingli filmlerin gişede yakaladığı başarı bu tür filmlerin de izleyici çekebildiğini göstermişti.

http://variety.com/2017/film/news/new-hellboy-movie-david-harbour-neil-marshall-1202419257/