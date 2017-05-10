Yeni Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı

Haber Editörü
Dark Horse Comics'in popüler çizgi roman serisi Hellboy bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Daha önce Guillermo Del Toro tarafından beyaz perdeye taşınan Hellboy, 2004 ve 2008 yıllarında vizyona giren iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Del Toro'nun film serisi devam etmeyecek olsa da yepyeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı.
Hellboy çizgi romanlarının yaratıcısı olan Mike Mingola, yeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Del Toro'nun serisinde Ron Pearlman tarafından canlandırılan Hellboy'u bu yeni filmde Stranger Things dizisi ile adını duyuran David Harbour canlandıracak.
Senaryosu Mingola, Andrew Cosby ve Christopher Golden tarafından kaleme alınan bu yeni Hellboy filmini Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones)'ın yönetmesi bekleniyor.
Del Toro'nun yönettiği iki filmin aksine bu yeniden yapım R reytingli, yani 18 yaş sınırına sahip bir film olacak. Son dönemde Logan ve Deadpool gibi R reytingli filmlerin gişede yakaladığı başarı bu tür filmlerin de izleyici çekebildiğini göstermişti.
http://variety.com/2017/film/news/new-hellboy-movie-david-harbour-neil-marshall-1202419257/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca reboot istemesem de R-rated olacağı için aynı filmi tekrardan izliyormuşuz gibi bir hisse kapılmayız diye umuyorum. Biraz iyimser bir beklenti ama olsun.
Yoksa onu güzel ve çirkin dizisinden beridir biliriz ama yaşlandı artık,logan yaşlandı,batman vs. yaşlandı hep yerine gençler gelmeli,bastonla oynayacak halleri yok.
Batman'i de aynı şekil Bale ile özleştirdiler ama Bale malesef dövüş olaylarında ağır çekimdi robot dansı yaparak dövüşüyordu resmen,keşke daradevil dizisindekinin onda biri dövüşebilseydi,yoksa kurgusu filan iyiydi son film hariç Bane'i yerin dibine sokmuşlardı.
kardeş allah aşkına dövüşün ne alakası var Bale ile Zaten dövüş sahnelerinin çoğunu dublörler oynuyor. Nolan aksiyon kasmadı filmde bu kadar basit ha bende senin dediğin gibi olmasını isterdim. O zaman kusursuz bi film olurdu.