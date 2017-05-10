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Yeni Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı

Daha önce Guillermo Del Toro tarafından sinemaya uyarlanan Hellboy, yepyeni bir film serisi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Bu yeni Hellboy filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
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16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dark Horse Comics'in popüler çizgi roman serisi Hellboy bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Daha önce Guillermo Del Toro tarafından beyaz perdeye taşınan Hellboy, 2004 ve 2008 yıllarında vizyona giren iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Del Toro'nun film serisi devam etmeyecek olsa da yepyeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı.
Hellboy çizgi romanlarının yaratıcısı olan Mike Mingola, yeni bir Hellboy filmi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Del Toro'nun serisinde Ron Pearlman tarafından canlandırılan Hellboy'u bu yeni filmde Stranger Things dizisi ile adını duyuran David Harbour canlandıracak.
Senaryosu Mingola, Andrew Cosby ve Christopher Golden tarafından kaleme alınan bu yeni Hellboy filmini Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones)'ın yönetmesi bekleniyor.
Del Toro'nun yönettiği iki filmin aksine bu yeniden yapım R reytingli, yani 18 yaş sınırına sahip bir film olacak. Son dönemde Logan ve Deadpool gibi R reytingli filmlerin gişede yakaladığı başarı bu tür filmlerin de izleyici çekebildiğini göstermişti.

http://variety.com/2017/film/news/new-hellboy-movie-david-harbour-neil-marshall-1202419257/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tabanca!
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sufistike 2 yıl
Stranger Things'de ki karizmatik şerifimize güvenimiz tam. Hellboy badass karakterlerinin bana göre öncüsüdür.
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aycibin 2 yıl
ilk 2si güzeldi ama del toro'nun olması fark yaratmıştı.bırakması iyi olmadı bence.
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Kartal Göz 2 yıl
Yeniden çekilmesi gereken bir yapım olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir senaryo, farklı bir düşman olursa bir anlamı olur. Yoksa 2004 ve 2008 yapımı filmleri yeterliydi.
David Harbour fena seçim değil.

Ayrıca reboot istemesem de R-rated olacağı için aynı filmi tekrardan izliyormuşuz gibi bir hisse kapılmayız diye umuyorum. Biraz iyimser bir beklenti ama olsun.
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halitozbasli 2 yıl
İlk süper kahraman filimlerindendi karekterler çok otantikti umarım devamı gelir der durudum güzel haber. Birde zenci cehennem zebanisi vardı o da çok otantik bir süper kahramandı tek filimde kalmıştı...
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redoracle 2 yıl
Ron Pearlman nerdeyse 70 yaşında oynamaması isabetli olmuş,aksiyon filmi sonuçta.
Yoksa onu güzel ve çirkin dizisinden beridir biliriz ama yaşlandı artık,logan yaşlandı,batman vs. yaşlandı hep yerine gençler gelmeli,bastonla oynayacak halleri yok.
Batman'i de aynı şekil Bale ile özleştirdiler ama Bale malesef dövüş olaylarında ağır çekimdi robot dansı yaparak dövüşüyordu resmen,keşke daradevil dizisindekinin onda biri dövüşebilseydi,yoksa kurgusu filan iyiydi son film hariç Bane'i yerin dibine sokmuşlardı.
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DennisLars 2 yıl redoracle
redoracle
Ron Pearlman nerdeyse 70 yaşında oynamaması isabetli olmuş,aksiyon filmi sonuçta.
Yoksa onu güzel ve çirkin dizisinden beridir biliriz ama yaşlandı artık,logan yaşlandı,batman vs. yaşlandı hep yerine gençler gelmeli,bastonla oynayacak halleri yok.
Batman'i de aynı şekil Bale ile özleştirdiler ama Bale malesef dövüş olaylarında ağır çekimdi robot dansı yaparak dövüşüyordu resmen,keşke daradevil dizisindekinin onda biri dövüşebilseydi,yoksa kurgusu filan iyiydi son film hariç Bane'i yerin dibine sokmuşlardı.

kardeş allah aşkına dövüşün ne alakası var Bale ile
Zaten dövüş sahnelerinin çoğunu dublörler oynuyor. Nolan aksiyon kasmadı filmde bu kadar basit ha bende senin dediğin gibi olmasını isterdim. O zaman kusursuz bi film olurdu.
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axaxa 2 yıl
Keşke yenisi çekilse diyodum hep :)
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Thailano 2 yıl
Gözler Ron Pearlman abiyi arıyacaktır ama gene de çok güzel haber, bekliyoruz.
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Lionel Fusco 2 yıl
Harika bir haber
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hanox 2 yıl
ÇOK güzel be , seriye bu kadar ara vermek zaten hataydı.
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