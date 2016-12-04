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Guardians of the Galaxy Vol. 2'den yeni fragman

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Guardians of the Galaxy Vol 2'den yeni bir fragman yayınlandı. Film izleyicileri bir kez daha Marvel evreninin uzak diyarlarına götürecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreninin en eğlenceli filmlerinden biri olan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Marvel'in daha az bilinen bir serisinden uyarlanmış olsa da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişede oldukça başarılı oldu. Kendine ait bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Guardians of the Galaxy, önümüzdeki yıl devam filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
28 Nisan 2017'de vizyona girecek Guardians of the Galaxy Vol 2. (Galaksinin Koruyucuları 2) için bekleyiş sürerken, filmden ilk uzun fragman yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, devam filminde de sinemaseverleri eğlenceli bir yolculuğun beklediğini gösteriyor. Özellikle Baby Groot karakterine yer verilen fragmanda, yeni filmde ekibe dahil olacak Mantis (Pom Klementieff) de ilk kez görülüyor.
İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn'ın yazıp yönettiği Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker ve Karen Gillan ilk filmdeki rollerini tekrarlayacak. Vol. 2'de oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimlerin başında Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki ve Nathan Fillion geliyor.

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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

siz yeni mi izliyorsunuz !? :)

biz bunu bi ay önce izlemiştik :)

Birader bu fragmanın öncekiyle alakası yok videoyu açmadan yorum yazmışsın. Gece 3'te yayınlandı bu fragman
playstylesiz yeni mi izliyorsunuz !? :)biz bunu bi ay önce izlemiştik :)Birader bu fragmanın öncekiyle alak...
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MERNEPTAH 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
siz yeni mi izliyorsunuz !? :)
biz bunu bi ay önce izlemiştik :)

Bi bitmediniz
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1 Avatar
DeanWinchester. 2 yıl
Bu filmi izlerim ama 1.si okadar hoşuma gitmemişti
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DH Misafiri 2 yıl
Fragman daha dün gece yayınlandı sallamayın arkadaşlar ;)
Güzel bir film bizleri bekliyor :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
siz yeni mi izliyorsunuz !? :)
biz bunu bi ay önce izlemiştik :)
2 Yanıt Yanıtla
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mehmedaltair 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

siz yeni mi izliyorsunuz !? :)

biz bunu bi ay önce izlemiştik :)

Birader bu fragmanın öncekiyle alakası yok videoyu açmadan yorum yazmışsın. Gece 3'te yayınlandı bu fragman
Yanıtla +12
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MERNEPTAH 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
siz yeni mi izliyorsunuz !? :)
biz bunu bi ay önce izlemiştik :)

Bi bitmediniz
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