Guardians of the Galaxy Vol. 2'den yeni fragman

Marvel sinematik evreninin en eğlenceli filmlerinden biri olan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Marvel'in daha az bilinen bir serisinden uyarlanmış olsa da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişede oldukça başarılı oldu. Kendine ait bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Guardians of the Galaxy, önümüzdeki yıl devam filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

28 Nisan 2017'de vizyona girecek Guardians of the Galaxy Vol 2. (Galaksinin Koruyucuları 2) için bekleyiş sürerken, filmden ilk uzun fragman yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, devam filminde de sinemaseverleri eğlenceli bir yolculuğun beklediğini gösteriyor. Özellikle Baby Groot karakterine yer verilen fragmanda, yeni filmde ekibe dahil olacak Mantis (Pom Klementieff) de ilk kez görülüyor.

İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn'ın yazıp yönettiği Guardians of the Galaxy Vol. 2'de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker ve Karen Gillan ilk filmdeki rollerini tekrarlayacak. Vol. 2'de oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimlerin başında Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki ve Nathan Fillion geliyor.