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Aquaman filminin çıkış tarihi açıklandı

Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini şekillendirmeye devam eden Warner Bros, bir süredir hazırlık aşamasında olan Aquaman filminin vizyon tarihini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman, bir sahnesinde yakında kendi filmine kavuşacak DC kahramanlarını kısaca gösterdi ve böylece DC sinematik evreninin de temellerini attı. Batman v Superman'de kısaca görünen bu karakterlerden biri de Jason Momoa tarafından canlandırılan Aquaman'di.
Batman v Superman'deki bu kısa görünüşünün ardından önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League'in ana karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkacak olan Aquaman, bir sonraki yıl da bireysel filmi ile beyaz perdede boy gösterecek. DC sinematik evrenini şekillendirmeye devam eden Warner Bros, dün yayınladığı açıklama ile bir süredir hazırlık aşamasında olan Aquaman filminin 5 Ekim 2018'de vizyona gireceğini duyurdu.
Çizgi romanlarda su altında yaşayan Atlantis halkının kralı olarak tanıdığımız Aquaman'in filminde nasıl bir hikaye ile sinemaseverlerin karşısına çıkacağı şimdilik bilinmiyor. The Conjuring ve Furious 7 gibi başarılı filmler ile tanınan James Wan'ın yöneteceği filmin başrollerinde Jason Momoa'ya Amber Heard ve Willem Dafoe eşlik ediyor.
Önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminde Momoa'nın yanı sıra Amber Heard ve Willem Dafoe de yer alacak. Bu da Justice League ile birlikte sadece Aquaman'i değil Atlantis'in diğer üyelerini de göreceğimizi gösteriyor.
DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League; 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Filmin Aquaman'i de içeren ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/12/warner-bros-aquaman-hits-theaters-october-5-2018-1201863845/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
Soğuk havada üşütecek. O sakal bıyıkla da tavuk suyuna çorba rahat içilmez bulaşır hep. Bakın batmana maskesinde gerekli açıklığı bırakmış.
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__Nikolaus__ 2 yıl
Kimsenin de aklına Vincent chase gelmedi mi
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Captain_Ivy 2 yıl
5 ekim 2018. Piii...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Cıvık amirim afedersin
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Uzaktan bakınca Thorin Meşekalkan'ı andırıyor.
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mementopolis 2 yıl
5 ekimde cikacak filmin nesini acikliyorsun 5 ekim bir taraflarina girsin.
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl
Jason Momoa ıslatacak yine herkesi

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Slepcek97 2 yıl
Khal Drogo değil mi bu
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312 . 2 yıl
Oha. 2018 bide sonu. Yalnız yönetmeni çok sağlam seçtiler. Ben Batman Superman filmlerinden iyi bir film bekliyorum.
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turkprince 2 yıl
İyice saçmaladılar.
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umut_baris 2 yıl
Asuman diye okudum. Okuyanlar artıya çöksün.
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9 etiket daha DC Comics justice league dc sinematik evreni aquaman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
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