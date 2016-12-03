Aquaman filminin çıkış tarihi açıklandı

Bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman, bir sahnesinde yakında kendi filmine kavuşacak DC kahramanlarını kısaca gösterdi ve böylece DC sinematik evreninin de temellerini attı. Batman v Superman'de kısaca görünen bu karakterlerden biri de Jason Momoa tarafından canlandırılan Aquaman'di.

Batman v Superman'deki bu kısa görünüşünün ardından önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League'in ana karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkacak olan Aquaman, bir sonraki yıl da bireysel filmi ile beyaz perdede boy gösterecek. DC sinematik evrenini şekillendirmeye devam eden Warner Bros, dün yayınladığı açıklama ile bir süredir hazırlık aşamasında olan Aquaman filminin 5 Ekim 2018'de vizyona gireceğini duyurdu.

Çizgi romanlarda su altında yaşayan Atlantis halkının kralı olarak tanıdığımız Aquaman'in filminde nasıl bir hikaye ile sinemaseverlerin karşısına çıkacağı şimdilik bilinmiyor. The Conjuring ve Furious 7 gibi başarılı filmler ile tanınan James Wan'ın yöneteceği filmin başrollerinde Jason Momoa'ya Amber Heard ve Willem Dafoe eşlik ediyor.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminde Momoa'nın yanı sıra Amber Heard ve Willem Dafoe de yer alacak. Bu da Justice League ile birlikte sadece Aquaman'i değil Atlantis'in diğer üyelerini de göreceğimizi gösteriyor.

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League; 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Filmin Aquaman'i de içeren ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/12/warner-bros-aquaman-hits-theaters-october-5-2018-1201863845/