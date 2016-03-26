Gücüne güvenenler, mobil telefon fırlatma şampiyonasına bekleniyor

Yaklaşık 16 yıldır, mobil telefonlar ile ilgili garip bir yarışma düzenleniyor. Mobil telefon fırlatma adındaki bu yarışma, hem insanların gücünü ispat etmesini, hem de telefonların geri dönüşüme kazandırılmasının teşvik edilmesini amaçlıyor.

İlk olarak 2000 yılında Finlandiya’da düzenlenen uluslararası yarışma, bugüne kadar kimi zaman ulusal, kimi zaman da uluslararası olarak farklı ülkelerde de kendisine yer buldu. En son 2013 yılında yine Finlandiya’da uluslararası formatı düzenlenmişti. 2017 yılında yarışma yine Finlandiya’da olacak.

11 Mart 2017 tarihinde, Finlandiya’nın Savonlinna kentinde düzenlenecek olan yarışma, telefonların omuz hizasından en uzak mesafeye fırlatılmasını konu ediniyor. Yarışmada, tek olarak ve takım olarak yarışılabiliyor. Uzak mesafeye fırlatma yanında, estetik atışların da puanlandığı yarışmada, çocuklar için de bir kategori mevcut.

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Uzun zamandır telefonunuzdan verim alamıyorsanız, telefon fırlatma yarışması sizin için olabilir. Hem telefondan intikamınızı almış olursunuz, hem de güç gösterisi yapmış olursunuz. Ayrıca ödül de kazanabilirsiniz. Şampiyonada, telefonlarından kurtulan yarışmacıların yeni telefon satın alabilecekleri mağazalar mevcut. Yarışmanın birincileri, yeni bir akıllı telefon kazanıyor.

Bugüne kadar yapılan yarışmalarda, erkekler rekoru 110.42 metre, bayanlar rekoru ise 53.52 metre olarak gerçekleşmiş. Yarışmaya katılım 11.17$ civarında. Çocuklar için ise 5$ yeterli. Takım yarışmalarına 30$ talep ediliyor.