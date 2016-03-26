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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gücüne güvenenler, mobil telefon fırlatma şampiyonasına bekleniyor

Hali hazırda kurtulmak istediğiniz bir mobil telefonunuz varsa, gelecek yıl ki uluslar arası düzeyde yapılacak telefon fırlatma şampiyonasına kadar saklayabilirsiniz.
3 yıl
2,1b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 16 yıldır, mobil telefonlar ile ilgili garip bir yarışma düzenleniyor. Mobil telefon fırlatma adındaki bu yarışma, hem insanların gücünü ispat etmesini, hem de telefonların geri dönüşüme kazandırılmasının teşvik edilmesini amaçlıyor.

İlk olarak 2000 yılında Finlandiya’da düzenlenen uluslararası yarışma, bugüne kadar kimi zaman ulusal, kimi zaman da uluslararası olarak farklı ülkelerde de kendisine yer buldu. En son 2013 yılında yine Finlandiya’da uluslararası formatı düzenlenmişti. 2017 yılında yarışma yine Finlandiya’da olacak.

11 Mart 2017 tarihinde, Finlandiya’nın Savonlinna kentinde düzenlenecek olan yarışma, telefonların omuz hizasından en uzak mesafeye fırlatılmasını konu ediniyor. Yarışmada, tek olarak ve takım olarak yarışılabiliyor. Uzak mesafeye fırlatma yanında, estetik atışların da puanlandığı yarışmada, çocuklar için de bir kategori mevcut.

Ayrıca Bkz. "iOS 9.3 güncellemesi, önceki nesil cihazlar için durduruldu"

Uzun zamandır telefonunuzdan verim alamıyorsanız, telefon fırlatma yarışması sizin için olabilir. Hem telefondan intikamınızı almış olursunuz, hem de güç gösterisi yapmış olursunuz. Ayrıca ödül de kazanabilirsiniz. Şampiyonada, telefonlarından kurtulan yarışmacıların yeni telefon satın alabilecekleri mağazalar mevcut. Yarışmanın birincileri, yeni bir akıllı telefon kazanıyor.

Bugüne kadar yapılan yarışmalarda, erkekler rekoru 110.42 metre, bayanlar rekoru ise 53.52 metre olarak gerçekleşmiş. Yarışmaya katılım 11.17$ civarında. Çocuklar için ise 5$ yeterli. Takım yarışmalarına 30$ talep ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Mobile-Phone-Throwing-Championships-to-be-held-in-Finland-during-March-2017_id79649 Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Tam benlik yarışma.Askerde, denetlemede el bombasını nasıl attıysam, okulun çatısına düşmüştü.Binbaşı oha demişti
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OrQuN 3 yıl
Geçmişte duvara fırlatıp kırdığım telefon çok olmuştur, bunun Türkiye ayağınıda görmeliyiz.
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mobylette 3 yıl
tüm gücümle duvara fırlatıp telefonu parçalamak ara ara aklıma gelmiyor değil bazen. bu tarz bir yarışma da düzenlenebilir. sıralamayı da şöyle yaparlar, parçalandıktan sonra oluşan parçalardan en ağırının ağırlığına bakarlar, sözkonusu parçası en hafif olan birinci olur.

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smart1978 3 yıl
Samsung sahipleri ozellikle amiral telefonu sahiplerinden derece alirlar :D
Samsung a olan hinclarini sampiyonluk kazandiracaktir.
Samsung yazilimsal guncelleme desteginin vasat olusu sen nelere kadirsin ....
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abraxsas 3 yıl
Tüketimin geldiği nokta!
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GoldPunch 3 yıl
Bizim beğenmediği telefona çöp yazan arkadaşlar buna katılsınlar, en azından sevmediği telefonu firlatarak hem rahatlarlar hem ödül de kazanabilirler.
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General. 3 yıl en beğenilen
Tam benlik yarışma.Askerde, denetlemede el bombasını nasıl attıysam, okulun çatısına düşmüştü.Binbaşı oha demişti
1 Yanıt Yanıtla +8
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Jül Sezar 3 yıl General.
General.
Tam benlik yarışma.Askerde, denetlemede el bombasını nasıl attıysam, okulun çatısına düşmüştü.Binbaşı oha demişti


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