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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gümrük Bakanlığı’ndan “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurt dışına çıkan veya ülkemize gelen yolcuların beraberinde getirebileceği eşyaları rahatça görebileceği “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulamasını yayınladı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gümrük Bakanlığı’ndan “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye giriş çıkış yapan yolcuların beraberinde taşıyabileceği eşya limitlerini ve diğer haklara ilişkin güncel bilgileri edinebileceği mobil uygulamayı yayınladı. “Yolcular için Gümrük Rehberi” mobil uygulamasını App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.

Mobil uygulama sayesinde ülke değiştiren yolcular, beraberinde vergisiz olarak neleri getirip götürebileceğini ve nelerin yasak olduğunu bu uygulamadan kolayca görebiliyor. Uygulama, yabancı turistlerin de kullanabilmesi için 5 farklı dil seçeneğine sahip. Uygulamanın ana ekranında “Ülkeye giriş” ve “Ülkeden çıkış” şeklinde iki seçenek bulunuyor. Sonrasında yolcular kategori seçerek hangi eşyaları vergisiz olarak gümrükten geçirebileceğini geriyor.

Yolcular sanal alışveriş sepetiyle, alışveriş listelerini oluşturarak muafiyet limitlerini aşıp aşmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor. Uygulamayla kaçakçılık ihbarı da yapılabiliyor. Yolcular İçin Gümrük Rehberi" uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


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2jz1993 1 yıl en beğenilen
Zaten herşey 1 adet giriyor ülkeye.Buradan alacakları vergileri ilk zenginden almaya çalışsınlar...
Boşboş bir uygulama
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kartal172 1 yıl
Ben de bu vergiler nereye gidiyor diyordum
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2jz1993 1 yıl en beğenilen
Zaten herşey 1 adet giriyor ülkeye.Buradan alacakları vergileri ilk zenginden almaya çalışsınlar...
Boşboş bir uygulama
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61gün 1 yıl
güzel uygulama. teşekkürler. son zamanlarda baya verimli çalışmaya başladılar. helal olsun
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