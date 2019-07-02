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Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi

Yurt dışından sipariş verdiğiniz belirli ürünlerde yüzde 20 gümrük vergisi üzerine yüzde 20 de ÖTV vergisi var. Uygulama geçen ay başladı ancak yeni fark edildi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
12,7b
2
50
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay başında yürürlüğe giren gümrük vergisi yönetmeliği ile meblağı ne olursa olsun yurtdışından satın alınan ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi ve 5.2TL sunum vergisi şartı getirilmişti. Değişiklikte gözden kaçan önemli bir madde var.

Ek bir vergi de var

15 Mayıs tarihinde Resmi Gazete üzerinde yayınlanan ve 30 Mayıs tarihinde de yürürlüğe giren kanun değişikliğine göre alt sınırı 22 Avro olan yurtdışından satın alınan ürünlerde bu sınır kaldırılmıştı. 1500 Avro altında olan tüm ürünlere Avrupa’dan geliyor ise yüzde 18, diğer ülkelerden geliyor ise yüzde 20 gümrük vergisi ile 5.2TL sunum vergisi ödenmeye başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "LG Stylo 5 sadece bir operatör için duyuruldu"

Bununla birlikte değişiklikte IV sayılı ÖTV listesinde yer alan tüm ürünlere ek olarak bir de yüzde 20 ÖTV getirildi. Bu listede sabundan deodoranta traş köpüğünden bardağa kadar sayısız ürün yer alıyor. Aliexpress veya Gearbest gibi platformlardan alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken pek çok ürün mevcut.

Örneğin monitör, projeksiyon cihazı, çalar saatli radyolar, ses kayıt cihazları, uzaktan kumandalar, video bantları, DVD, kulaklık, mikrofon, amplifikatör, tıraş makinesi, amatör telsizler listede mevcut. Bunlar da ülkemizden rağbet gören ürünler arasında.

Yani 1500 Avro altındaki ürünlerde eğer listede iseniz yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmış fiyata bir de yüzde 20 ÖTV uygulanacak. Son olarak 5.2TL sunum vergisi eklenecek. 1500 Avro üzerindeki ürünlerde ise hepsine ek olarak yüzde 20 KDV de dahil ediliyor.

 

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/15_06_2012_IV_Sayili_Liste.htm Yorum Yaz
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zaomss 5 gün en beğenilen
ekran koruyucu alıyorsun 2 dolara. 40cent kdv, bi 40 cent daha ötv, 5tl de sunum vergisi, etti mi sana neredeyse 2 dolar da vergi. eskiden telefonu arabayı bir devlete bir kendimize alırdık. şimdi herşey öyle oldu
edit: şimdi sadece böyle şeyleri bi devlete bir kendimize alıyoruz. artık araba telefon vs alırken 1 kendimize 3 devlete

ekran koruyucu alıyorsun 2 dolara. 40cent kdv, bi 40 cent daha ötv, 5tl de sunum vergisi, etti mi sana neredeyse 2 dolar da vergi. eskiden telefonu arabayı bir ...
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ceo-tr 5 gün
kulak arkası fotosu da ekleyin. adet yerini bulsun.
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Virtual Reality 5 gün
Başkanlık sistemi böyle bir şey işte, TBMM'ye sormadan her istediğini yapabilirsin. KHK ve torba yasalar ile bir ülke yok olma istikametinde akıp gider. Kuvvetler ayrılığı olmadığı için kimse itiraz etme gereğide duymaz. Çünkü, netice değişmez.
Başkanlık sistemi böyle bir şey işte, TBMM'ye sormadan her istediğini yapabilirsin. KHK ve torba yasalar ile bir ülke yok olma istikametinde akıp gider. Kuvvetl...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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1 Avatar
espial 8 sa.
Amatör telsiz almaya niyetim vardı. 200 dolar cihaz 80 dolar vergi Allah belanızı versin.
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DH Misafiri 2 gün
Bu şekilde vergilendirmeye gideilmesinin cari açık v.s. gibi şeylerle ilgisi alakası yok kanımca. En büyük olasılık maalesef yurt dışı alışverişlerin büyüklüğünden kaynaklanan payın ithalat yapan firmaların iştahını kabartmasından kaynaklanıyor olması. İthalat yapan firmalar devlete ne kadar vergi veriyor yada veriyor mu ki. Zaten para kazanıyorlerken bi o kadar da kazanalım derdindeler. Bu kadar da adilik olmaz.
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APOLL0 3 gün
5.2 TL sunum vergisi olmayaydı iyiydi.
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El_domingo 3 gün
Sıkıntı sistem sıkıntısı cok partili sisteme geçildikten sonra iktidar olabilmek için populist politaklar buna canak tutan hem muhafelet hem iktidar hem de ileriyi düşünmeden kucuk bir menfaati için destek veren saf yurdum insanı . Bunla birlikte cok kotu yonetim cok kotu anayasa ve darbeleri de hatırlatmak lazım.....unutmayın devlet havadan kaynak bulamaz biryerlerden toplayacak birilerine dağıtacak yani devletin kaynagı gene bizleriz ancak tekar seçilebilmek adına bir ton yanlış iş yapılıyor..yaklaşık 13milyon emekli varken 22milyon çalışan var 37 yaşında vatandaş emekli edildi bu ülkede..eğitim,sağlık ve savunma giderlerini düşünün 3milyon memur 18milyon öğrenci var bildiğim kadarıyla.Topcudan popcudan vatana millete hiç bir fayda sağlmayan sozde spor kuluplerinden vergi alınmaması ve habire cıkan afları da ekleyelim...dunyada ki gelişmeleredi ekleyince iyi dayanıyoruz valla..sonuc bu vergiler az bile daha da artacağını bence aşikar..
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kayamtky 3 gün
Aliexpress den gelen 10 dolarlık (60 TL) ürüne 17 TL vergi ödedim, bu 17 TL nin 5 TL si gümrüğe sunma ücreti+damga vergisi.
Hani sadece %20 vergi alacaklardı. gümrüğe sunma ücreti+damga vergisi nedir ya, bunların vergisi mi olurmuş.
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dobrasam 4 gün
Ülkeden kaçmak için bir sebep daha
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Henkan 3 gün yeni yorumcu dobrasam
Maalesef.
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kaya0 4 gün
o 5.2 tl oldu 7.55 tl.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu an en az 7.55 tl vergi ödüyoruz 1 tl lik ürüne 7-8 lira vergi iyi dudukleme maşallah hamd olsun devletin kasası doluyir.
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complete_ 3 gün kaya0
yakında gümrüğe sunma,gümrükte işlem görme,gümrükten çıkma ücreti,suriyeli kardeş besleme fonu,sen geçmesende paketlerin köprüden geçiyor ek vergisi,paketi açmadık açsaydık daha çok öderdin ek göstergesi,pakette yaşa takılanlar için çift dikişsiz vergisi,biz yapamıyoruz diye dışardanmı almak lazım ulan vergisi,neyse bir halk değimi ile patates sırası bekleyen bir amcanın değimi ile uçiyik...
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mesci_663 4 gün
Avrupa bizi kıskaniyaeh
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brk6152 4 gün
2 ay önce aldigim adaptor hsla gelmedi vergi almayi mi bekletiyorlar
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Kartal Göz 4 gün
Yine vatandaşa girdi, hamdolsun.
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