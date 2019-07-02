Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay başında yürürlüğe giren gümrük vergisi yönetmeliği ile meblağı ne olursa olsun yurtdışından satın alınan ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi ve 5.2TL sunum vergisi şartı getirilmişti. Değişiklikte gözden kaçan önemli bir madde var.

Ek bir vergi de var

15 Mayıs tarihinde Resmi Gazete üzerinde yayınlanan ve 30 Mayıs tarihinde de yürürlüğe giren kanun değişikliğine göre alt sınırı 22 Avro olan yurtdışından satın alınan ürünlerde bu sınır kaldırılmıştı. 1500 Avro altında olan tüm ürünlere Avrupa’dan geliyor ise yüzde 18, diğer ülkelerden geliyor ise yüzde 20 gümrük vergisi ile 5.2TL sunum vergisi ödenmeye başlamıştı.

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Bununla birlikte değişiklikte IV sayılı ÖTV listesinde yer alan tüm ürünlere ek olarak bir de yüzde 20 ÖTV getirildi. Bu listede sabundan deodoranta traş köpüğünden bardağa kadar sayısız ürün yer alıyor. Aliexpress veya Gearbest gibi platformlardan alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken pek çok ürün mevcut.

Örneğin monitör, projeksiyon cihazı, çalar saatli radyolar, ses kayıt cihazları, uzaktan kumandalar, video bantları, DVD, kulaklık, mikrofon, amplifikatör, tıraş makinesi, amatör telsizler listede mevcut. Bunlar da ülkemizden rağbet gören ürünler arasında.

Yani 1500 Avro altındaki ürünlerde eğer listede iseniz yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmış fiyata bir de yüzde 20 ÖTV uygulanacak. Son olarak 5.2TL sunum vergisi eklenecek. 1500 Avro üzerindeki ürünlerde ise hepsine ek olarak yüzde 20 KDV de dahil ediliyor.