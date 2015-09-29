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Güncellenmiş kamera ile HTC One M9+ yeniden karşınızda

3 yıl
3,6b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Güncellenmiş kamera ile HTC One M9+ yeniden karşınızda

HTC'nin Nisan ayında lanse ettiği One M9+ akıllı telefon modeli aradan geçen 5 ay sonra kamera tarafında önemli bir güncelleme alarak yeniden karşımızda. Model Android platformunun en iyi kamera donanımına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 

HTC bu yıl ki One M9 ve One M9+ modellerinde Toshiba üretimi 20MP çözünürlüğünde bir sensöre yer veriyordu. One M9+ modelinde ekstradan Duo Camera yerleşimi mevcuttu. Yeni güncelleme ile Duo Camera bozulmuyor ve ana sensör 21MP çözünürlüğe yükseltiliyor. 

Güncelleme sadece çözünürlük tarafında değil. HTC hem lazerli otomatik odaklama hem de faz algılamalı otomatik odaklama sistemini bir araya getiriyor. Gelişmiş OIS desteği ile birlikte bu tür bir kombinasyona pazarda ilk defa rastlanıyor. 

Faz algılamalı otomatik odaklama nesnelerin sensöre olan uzaklığını hesap ederek odaklamayı buna göre yapıyor ve 0.1 saniye gibi çok kısa bir sürede odaklanabiliyor. Diğer sistemde ise lazer ışınları ile uzaklık hesap ediliyor. Muhtemelen iki sistem aynı işi yapmak yerine kademeli olarak çalışacak. Yani örneğin 60cm mesafeye kadar faz algılamalı sistem çalışırken, 60cm sonrasında lazer odaklamalı sistem çalışacak ve yazılım her ikisinden aldığı verilerle otomatik odaklamayı yapacak. 

Bu özellik dışında donanım aynı bırakılmış. Bunları 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran, MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6795T yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 4MP Ultrapixel ön kamera, 2840mAh gücünde bir batarya şeklinde saymak mümkün. Model 15 Ekim itibariyle 630$ seviyesinden Tayvan'da satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/5.2-One-M9-relaunched-with-21-MP-OIS-camera-and-laser-AF-is-this-the-best-HTC-yet_id74182 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 3 yıl en beğenilen
Iste inovasyon bu, bravo..
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trkarapanda123asd 3 yıl
Sıva htc sıva
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Kevin Garnett 3 yıl
Ya HTC ya adam gibi telefon çıkar ya batta kurtulalım yeter ya batmak için telefon çıkarıyorsun. Kameraya 1 MP daha ve OİS ekleyip Supreme Camera deyip milleti keklemeyi çok beklersin.
Ya HTC ya adam gibi telefon çıkar ya batta kurtulalım yeter ya batmak için telefon çıkarıyorsun. Kameraya 1 MP daha ve OİS ekleyip Supreme Camera deyip milleti...
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V4LKyR 3 yıl
İşlemci ve pili çöp.
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aycibin 3 yıl
adı "one m9++" mı olacak şimdi bunun :)
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kadirirdem 3 yıl
resmen sıvıyor htc sonun yakındır devam et...
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alemburda34 3 yıl
Altında düğme olmasına rağmen sanal butonlarla devam etmişler. Akillanmazlar bunlar birkerede sanal buton koymadan deneseler keşke.
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Qonrul 3 yıl
şu siyah şeritler olmasa güzel olacakta
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nobu 3 yıl
fiyatı düşük olmuş ben olsam 700$ dan aşağı satmazdım :P
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crazy585858 3 yıl
buda bi halta yaramayacak yine yetişemeyecek rakiplerinin kalitesine lg g4 gibi f 1.8 bi kamera koysa olay tamam olacak g4 ün kamerası tek kelimeyle enfes mesut çeviginde dediği gibi ..
diğer taraflara zaten edecek kelime bulamıyorum ekranın yarısı yok logo hoparlör sanal tuş derken iyice batıyor m7 deki gibi yapmalı tekrar...
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fuujitsu 3 yıl
O batarya çok düşük ya bu telefona.
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HeavyClocker 3 yıl
HTC en azından yeni cpuları bekleseymiş :) Helio X10 içindeki GPU beni bu cihazdan soğutuyor.
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S A M C R O 3 yıl
Yeni sensör de toshiba mı yoksa farklı bir markanın mı?
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Angel of the Lord 3 yıl
4mp ultrapixel nasıl oluyor acaba?
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