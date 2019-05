Güncellenmiş kamera ile HTC One M9+ yeniden karşınızda

HTC'nin Nisan ayında lanse ettiği One M9+ akıllı telefon modeli aradan geçen 5 ay sonra kamera tarafında önemli bir güncelleme alarak yeniden karşımızda. Model Android platformunun en iyi kamera donanımına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.





HTC bu yıl ki One M9 ve One M9+ modellerinde Toshiba üretimi 20MP çözünürlüğünde bir sensöre yer veriyordu. One M9+ modelinde ekstradan Duo Camera yerleşimi mevcuttu. Yeni güncelleme ile Duo Camera bozulmuyor ve ana sensör 21MP çözünürlüğe yükseltiliyor.





Güncelleme sadece çözünürlük tarafında değil. HTC hem lazerli otomatik odaklama hem de faz algılamalı otomatik odaklama sistemini bir araya getiriyor. Gelişmiş OIS desteği ile birlikte bu tür bir kombinasyona pazarda ilk defa rastlanıyor.





Faz algılamalı otomatik odaklama nesnelerin sensöre olan uzaklığını hesap ederek odaklamayı buna göre yapıyor ve 0.1 saniye gibi çok kısa bir sürede odaklanabiliyor. Diğer sistemde ise lazer ışınları ile uzaklık hesap ediliyor. Muhtemelen iki sistem aynı işi yapmak yerine kademeli olarak çalışacak. Yani örneğin 60cm mesafeye kadar faz algılamalı sistem çalışırken, 60cm sonrasında lazer odaklamalı sistem çalışacak ve yazılım her ikisinden aldığı verilerle otomatik odaklamayı yapacak.





Bu özellik dışında donanım aynı bırakılmış. Bunları 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran, MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6795T yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 4MP Ultrapixel ön kamera, 2840mAh gücünde bir batarya şeklinde saymak mümkün. Model 15 Ekim itibariyle 630$ seviyesinden Tayvan'da satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/5.2-One-M9-relaunched-with-21-MP-OIS-camera-and-laser-AF-is-this-the-best-HTC-yet_id74182