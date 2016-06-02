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Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var?

Bu yılın başlarında ortaya atılan dokuzuncu gezegen iddialarına başka bir ilginç yaklaşım da İsveç'te bulunan Lund Üniversitesi araştırmacılarından geldi. İşte o iddianın detayları:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Caltech araştırmacısı Mike Brown ve iş arkadaşı Konstantin Batygin'in geçtiğimiz Ocak ayında ortaya attığı "Gezegen 9" (Planet 9) iddiaları bir süredir astronomi dünyasını meşgul ediyor. Her geçen gün daha güçlenen bu iddia hatırlayacağınız üzere yaklaşık Neptün boyutlarında ve Güneş'i çok çok uzak bir mesafeden çevreleyen, Plüton'dan 75 kat daha uzak bir gezegenin varlığını öne sürüyordu.

Gezegen 9 hakkında şu ana kadar yürütülen tüm çalışmalar Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimlerin hareketlerinden yola çıkılarak yapıldı ve hepsi de yalnızca birer varsayım. Yani böyle bir gezegenin var olup olmadığını şimdilik kimse bilmiyor; ancak Gezegen 9 gerçekten varsa çok ilginç bir şey de olabilir. Zira Lund Üniversitesi'nden İsveçli bilim insanları Gezegen 9'un aslen başka bir yıldıza ait olduğunu düşünüyorlar.

Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı?"
Çalıntı Dünya

Dokuzuncu gezegen iddiaları alevlenmeye başladığından beri dikkat çeken çok ilginç bir durum var. Bu gezegen Güneş Sisteminin diğer gezegenlerine oranla inanılmaz uzak bir konumda bulunuyor. Güneş'e 5.9 milyar kilometrelik uzaklıkta konumlanan cüce gezegen Plüton'dan dahi 75 kat daha uzak, böylesine dev bir kütlenin (Dünya'dan 10 kat) var olması çok da normal bir durum değil. Bu durum hakkında araştırmalar yapan Lund Üniversitesi astronomları da bir gezegenin Güneş'e bu kadar uzak bir konumda oluşmasının mümkün olmadığını belirtiyorlar. İsveçli araştırmacıların iddialarıysa çok ilginç: Gezegen 9 bundan yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Güneş tarafından kendi yörüngesine çekildi ve aslen Güneş Sistemine ait değil.

Güneş'ten bu kadar uzak bir gezegenin nasıl oluşabileceğini merak ettiklerini belirten araştırmacı Alexander Muskill,"Güneş Sistemi çok kompakt bir yapıya sahip. Neredeyse hiçbir şeyin olmadığı çok büyük bir boşluğun ardından böylesine dev bir yapının ortaya çıkması garip bir durum. O kadar uzakta bir gezegenin oluşması çok da mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

Güneş'in, dokuzuncu gezegeni başka bir yıldızdan çaldığı bu senaryoyu bilgisayar simulasyonları yardımıyla test eden Mustill ve arkadaşları sonuçları Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımladılar. Güneş'in, 4.5 milyar yıl önce oluştuğu yıldız kümesinden ayrılırken Gezegen 9'un da yörüngesine yakalandığını düşünen astronomlar bu ihtimalin oldukça olası göründüğünü belirtiyorlar.

Ulaşabileceğimiz tek "Güneş dışı" gezegen olabilir

Lund Üniversitesi araştırmacılarının ortaya attığı bu iddia tabi ki diğer tüm Gezegen 9 çalışmaları gibi sadece bir hipotez. Varlığı şu an için büyük bir sır olan Gezegen 9'un bir Güneş dışı gezegen olma olasılığının, diğer tüm varsayımlarla birlikte düşünüldüğünde epey bir az olduğu söylenebilir. Ancak eğer Gezegen 9'un varlığı kanıtlanırsa bu araştırmanın değerinin artma ihtimali de bulunuyor.

Güneş dışı gezegenlerin genellikle yüzlerce ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu belirten Muskill de bu durumun oldukça ironik olacağını belirtiyor. Dokuzuncu gezegenle ilgili fikirlerini aşağıdaki videoda da anlatan Alexander Muskill, ScienceDaily'e yaptığı açıklamalarda ayrıca,"Gezegen 9 gerçekçi anlamda bir uzay aracı gönderebileceğimiz tek Güneş dışı gezegen olabilir." ifadelerini kullandı.

Monthly Notices of Royal Astronomical Society'de yayımlanan makalaye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.space.com/33041-planet-nine-captured-exoplanet.html Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl
Sahipsiz mal bulanındır.
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BekirTemel 3 yıl
İnsanın elinin uzandığı yerde olabilir valla böle şeyler
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memeti 3 yıl
Koskoca evrende nekadar da basit ve caresiz kaliyoruz insan olarak. Nasil dunyanin karincalari var bizlerse hakim irkiz, bence sistemin yada galaksi nın karincalarida biziz.
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Rockmania01 3 yıl
konudaki mesajlar temizlenmiş. Öncesinde yaradan dünyayı yaratan değildir muhabbeti dolayısı ile birine öküz ve beyin olmadığını açık açık belirtmiştim 4 gün ceza aldım aslında O CEZA ŞEREFTİR Donanımhaber yetkililerine duyrulur.
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seker1adam 3 yıl
BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDUĞUNU KABUL ETMEK BİLİMDİR
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Sirkadyen 3 yıl seker1adam
seker1adam

BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDUĞUNU KABUL ETMEK BİLİMDİR

Neptün'ün de varlığı bilinmiyordu. Uranüs'ün üzerine uyguladığı çekim etkisini farkettiler, matematiksel hesaplarla yörüngesini hesaplayıp gezegenin konumunu tespit ettiler. Teleskopları çevirip baktıklarında da karşılarında Neptün duruyordu. Çalışma zaten bilgisayar simülasyonuna dayanıyor. Birşey var demek için ilk başta illa gözle görmek gerekmez.

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Redunay 3 yıl
Güneşe 5.9 milyar kilometre uzaklıktaki gezegen bizden değildir.
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alp0007 3 yıl
Güneş sisteminin bir parçası olan kaya ve toz bulutlarının etkisi olabilir. Bilim adamları bunu kesin araştırıyordur. Bu tür haberlerde ben hiç kaya ve toz bulutlarının etkisinin olacağı bakış açısını göremedim. Hayırlısı...
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darkaura 3 yıl
Mesudum

75 kat mesafede ve Neptün kadar... Bu hesap nasıl yapılıyor, kısaca? Daha büyük ve daha uzak, ya da daha küçük ve daha yakın olmadığını nereden biliyoruz? m1×m2/d² değil mi?


plajda bir ayak izi gorursen sahibinin cussesini, cinsiyetini hatta goz asinaligi varsa ne zaman gectigini soylemek icin illaki izin sahibini gormenmi gerekli. ayni sekilde gezegen 9un varligida biraktigi izlerden, diger gok cisimlerinin uzerinde yarattigi cekim etkisinden, yorungelerindeki sapmalardan biliniyor. gecmiste neptunde bu sekilde kesfedilmisti. uranusun yorungesindeki sapmanin baska bir gezegenin cekimi sonucu gerceklestigi tahmin edilip cekim gucune gore muhtemel yorungesi hesaplandi ve hesaplanan konuma bakildiginda neptun oradaydi. gezegen 9un yorungeside benzer sekilde, ayni formullerle ama daha karmasik bilgisayar simulasyonlariyla hesaplandi lakin cok cok uzakda olmasindan oturu henuz teleskopla gozlemlenebilmis degil.
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Mesudum 3 yıl
"75 kat mesafede ve Neptün kadar..."

Bu hesap nasıl yapılıyor, kısaca?

Daha büyük ve daha uzak, ya da daha küçük ve daha yakın olmadığını nereden biliyoruz?
m1×m2/d² değil mi?
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0MG90 3 yıl
O kadar uzaklıkta nasıl oluşmuş garip cidden
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Hasan07-36 3 yıl
Ben gezegen haberi var diye girmiştim aslında. Güzel güzel. Bilim haberinin altında bilim ile ilgili tartışma yapacağınıza din/siyaset tartışın. Tartışmayı ilk başlatan kişinin de sırf provakasyon olsun diye yazdığını düşünüyorum.

Neyse konuya dönelim. Merak ettiğim bir şey acaba bu yıldız nasıl bulunabilir. Güneşten uzak olduğu için soğuk ve karanlık olduğu kesin. Bu nedenle normal ışık ve kızılötesi tayfta ortaya çıkmaz. Radar tarzı bir şey kullanılabilir mi bilemiyorum ama o da olmaz gibi. Eğer Güneş gerçekten bir gezegen çaldıysa bir yıldıza çok yaklaşmış olmalı. Belki de o yıldız da güneşten gezegen çalmış olabilir. Bir şey daha var ki oralarda gezegen dışında büyük bir nesne de olabilir belki. Bir belgeselde bir bilim adamı Güneş sisteminin çift yıldız barındırıyor olabileceğini ve bu yıldızın sönmüş bir siyah cüce olabileceğini söylüyordu. Eğer böyle bir yıldız varsa ve zaman zaman Güneş'e çok yaklaşan düzensiz bir yörünge izliyorsa yaklaşma zamanı büyük felaketlerle sonuçlanabilir ki şu an yaklaşmakta da olabilir...
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