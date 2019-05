Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var?

Ayrıca Bkz.

"Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı?"

Caltech araştırmacısı Mike Brown ve iş arkadaşı Konstantin Batygin'in geçtiğimiz Ocak ayında ortaya attığı "Gezegen 9" (Planet 9) iddiaları bir süredir astronomi dünyasını meşgul ediyor. Her geçen gün daha güçlenen bu iddia hatırlayacağınız üzere yaklaşık Neptün boyutlarında ve Güneş'i çok çok uzak bir mesafeden çevreleyen, Plüton'dan 75 kat daha uzak bir gezegenin varlığını öne sürüyordu.Gezegen 9 hakkında şu ana kadar yürütülen tüm çalışmalar Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimlerin hareketlerinden yola çıkılarak yapıldı ve hepsi de yalnızca birer varsayım. Yani böyle bir gezegenin var olup olmadığını şimdilik kimse bilmiyor; ancak Gezegen 9 gerçekten varsa çok ilginç bir şey de olabilir. Zira Lund Üniversitesi'nden İsveçli bilim insanları Gezegen 9'un aslen başka bir yıldıza ait olduğunu düşünüyorlar.Dokuzuncu gezegen iddiaları alevlenmeye başladığından beri dikkat çeken çok ilginç bir durum var. Bu gezegen Güneş Sisteminin diğer gezegenlerine oranla inanılmaz uzak bir konumda bulunuyor. Güneş'e 5.9 milyar kilometrelik uzaklıkta konumlanan cüce gezegen Plüton'dan dahi 75 kat daha uzak, böylesine dev bir kütlenin (Dünya'dan 10 kat) var olması çok da normal bir durum değil. Bu durum hakkında araştırmalar yapan Lund Üniversitesi astronomları da bir gezegenin Güneş'e bu kadar uzak bir konumda oluşmasının mümkün olmadığını belirtiyorlar. İsveçli araştırmacıların iddialarıysa çok ilginç: Gezegen 9 bundan yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Güneş tarafından kendi yörüngesine çekildi ve aslen Güneş Sistemine ait değil.Güneş'ten bu kadar uzak bir gezegenin nasıl oluşabileceğini merak ettiklerini belirten araştırmacı Alexander Muskill ,"Güneş Sistemi çok kompakt bir yapıya sahip. Neredeyse hiçbir şeyin olmadığı çok büyük bir boşluğun ardından böylesine dev bir yapının ortaya çıkması garip bir durum. O kadar uzakta bir gezegenin oluşması çok da mantıklı değil." ifadelerini kullandı.Güneş'in, dokuzuncu gezegeni başka bir yıldızdan çaldığı bu senaryoyu bilgisayar simulasyonları yardımıyla test eden Mustill ve arkadaşları sonuçları Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 'de yayımladılar. Güneş'in, 4.5 milyar yıl önce oluştuğu yıldız kümesinden ayrılırken Gezegen 9'un da yörüngesine yakalandığını düşünen astronomlar bu ihtimalin oldukça olası göründüğünü belirtiyorlar.Lund Üniversitesi araştırmacılarının ortaya attığı bu iddia tabi ki diğer tüm Gezegen 9 çalışmaları gibi sadece bir hipotez. Varlığı şu an için büyük bir sır olan Gezegen 9'un bir Güneş dışı gezegen olma olasılığının, diğer tüm varsayımlarla birlikte düşünüldüğünde epey bir az olduğu söylenebilir. Ancak eğer Gezegen 9'un varlığı kanıtlanırsa bu araştırmanın değerinin artma ihtimali de bulunuyor.Güneş dışı gezegenlerin genellikle yüzlerce ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu belirten Muskill de bu durumun oldukça ironik olacağını belirtiyor. Dokuzuncu gezegenle ilgili fikirlerini aşağıdaki videoda da anlatan Alexander Muskill, ScienceDaily'e yaptığı açıklamalarda ayrıca ,"Gezegen 9 gerçekçi anlamda bir uzay aracı gönderebileceğimiz tek Güneş dışı gezegen olabilir." ifadelerini kullandı.Monthly Notices of Royal Astronomical Society'de yayımlanan makalaye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.