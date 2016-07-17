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Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı

Dünya'dan görmeye alıştığımız yıldızımız Güneş, Güneş Sisteminin diğer gezegenlerinden nasıl görünüyor olabilir? Uzay sanatçısı Ron Miller bu soruya cevap bulmamıza yardımcı oluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
23,3b
2
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yeryüzü'nün birer canlıları olarak bizler, gökyüzüne baktığımızda çoğunlukla aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Işık kirliliğinin bir sonucu olarak artık yıldızları eski etkileyiciliğinde göremiyor olsak da gündüzleri gökyüzümüzü aydınlatan Güneş'in endamından henüz hiçbir şey eksilmiş değil. Peki Dünya'dan görmeye alıştığımız yıldızımız Güneş, Güneş Sisteminin diğer gezegenlerinden nasıl görünüyor olabilir?

Çok uzun yıllardır evrenin çeşitli bölgelerine ait tasviri resimler hazırlamakla uğraşan uzay sanatçısı Ron Miller, bu soruya cevap bulmamıza yardım ediyor. Güneş Sisteminin sekiz gezegeni ve Plüton'a ait görseller hazırlayan Miller, görsellerin gerçekliğini artırmak adına çeşitli verilerden yararlanmış. Öncelikle Güneş'in diğer gezegenlerdeki büyüklüğünü bulan uzay sanatçışı, The Huffington Post'a yaptığı açıklamalarda,"Buradaki tek önemli şey gezegenin Güneş'e olan uzaklığı. Örneğin gezegen, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 20 kat daha uzaksa Güneş bu gezegen üzerinde 20 kat küçük görünecektir." ifadelerini kullanıyor.

Miller Güneş'in diğer gezegenlerdeki parlaklığı içinse ters kare kanunundan faydalanıldığını belirtiyor. Örneğin ters kare kanununa göre Güneş Neptün üzerinde Dünya'dan 900 kat daha sönük görünüyor. Zira Neptün ile Güneş arasındaki uzaklık Dünya ile Güneş arasındaki uzaklıktan 30 kat daha fazla.(30x30 = 900)

Her neyse, isterseniz şimdi bu açıklamaları bir tarafa bırakalım ve Ron Miller'ın hazırladığı tasviri görsellere bir göz atalım:

Ayrıca Bkz. "Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası"

Merkür

Sistemin Güneş'e en yakın gezegeni Merkür, Güneş'ten ortalama 57 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneş, Merkür yüzeyinde Dünya'dakinden yaklaşık 3 kat daha büyük görünüyor.

Venüs

Güneş'ten yaklaşık 108 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Venüs'ün yüzeyinde Güneş'i görmek neredeyse imkansız. Zira Venüs'ün yoğun, sülfirik asitten oluşan bulutları görüşümüzü engelliyor; ancak yine de Güneş'i görebiliyor olsaydık Dünya'dakinden yaklaşık bir buçuk kat büyük olacaktı.

Dünya

Miller Dünya tasvirinde farklı bir konuyu ele almış. Yeryüzü'nden ortalama 149 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Güneş'in gökyüzünde kapladığı alan neredeyse uydumuz Ay'la aynı. Bu nedenle Ay Güneş'in önünden geçerken yukarıdaki gibi bir görüntü oluşuyor.

Mars

Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, Güneş'ten ortalama 228 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kızıl Gezegen'in Güneş'e olan uzaklığı Dünya'dan yaklaşık bir buçuk kat fazla olması nedeniyle yıldızımızın büyüklüğü de azalıyor.

Jüpiter

Ron Miller'ın Jüpiter görselinde bu sefer Europa yüzeyine gidiyoruz. Güneş'e 817 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter'de Güneş Dünya'dakinden çok daha küçük ve sönük görünüyor. Miller, yaşanılabilirlik ihtimalleriyle sık sık gündeme gelen Europa yüzeyinden dev gezegen Jüpiter ve Güneş'i işte böyle tasvir etmiş.

Ayrıca Bkz. "Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları"

Satürn

Halkasıyla farklılaşan gezegen Satürn Güneş'ten yaklaşık 1.43 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Su kristalleri ve çeşitli gazlar dolayısıyla kırılmaya uğrayan Satürn'de Güneş Dünya'dakinden yaklaşık 100 kat daha sönük olsa da yine de çok güzel manzaralar oluşturabiliyor.

Uranüs

Buz devimiz Uranüs Güneş'ten ortalama 2.88 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneş'in Uranüs uydusu Ariel üzerindeki görünüşüyse yukarıdaki gibi.

Neptün

Güneş Sisteminin bir diğer buz devi Neptün ile Güneş arasındaki uzaklık Dünya ile Güneş arasındaki uzaklıkta 30 kat daha fazla. Yani Güneş Neptün'de 30 kat daha küçük görünüyor. Miller Neptün tasviri için gezegenin uydusu Triton'u kullanmış.

Plüton

Popüler cüce gezegenimiz Plüton da Miller'ın hazırladığı görseller arasında yer alıyor. Güneş'ten ortalama 5.91 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Plüton üzerinde Güneş, Dünya'dakinden 40 kat daha küçük ve 1600 kat daha sönük görünüyor. Güneş burada biraz güçsüz olsa da yine de Plüton gökyüzünün en parlak cismi olarak dikkat çekiyor. Öyle ki tüm bu uzaklığa rağmen Güneş hala çıplak gözle direkt olarak bakılması zor bir cisim oluyor.
Ekstra video: Ay yerine diğer gezegenleri koysaydık nasıl görünürdü? 

http://www.huffingtonpost.com/entry/what-the-sun-looks-like-from-other-planets_us_577ec142e4b0344d514e9182?ir=Science&section=us_science&utm_hp_ref=science Yorum Yaz
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Dahi Olalım 3 yıl en beğenilen
Keşke Satürn yaşanılır gezegen olsaydı.
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berkayjan 3 yıl
Satürn harika gözüküyor! Evrenin büyüklüğü ve çeşitliliği gözler önünde. Biz bu evrende bir hiçiz.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 hf.
ÇÜNKÜ GÜNEŞ UZAYI DEĞİL DÜNYAYI AYDINLATIYOR. GÜNDÜZ VAKTİ ATMOSFERİN DIŞINA ÇIKSAN ORALARDA KARANLIK :)
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DH Misafiri 5 ay
Neden şu sorunun cevabını bulamıyorum ?
Neden gece baktığımızda gök yüzü karanlık ?
Gündüz kadar aydınlık olması gerekir. Zira ortam aynı.Sadece ışık kaynağına arkamızı dönmüş oluyoruz.Işık kaynağı aynı şekilde tüm çevresini ve ortamı aydınlatıyor. Güneşin aydınlattığı alan dünyanın çok ötesine kadar geniş olduğuna göre , Dünya da bu ışıklı ortamın içinde bulunduğuna göre , ışık kaynağı kesintisiz olarak ortalığı ,yani tüm çevresini aydınlatmaya devam ettiğine göre neden gece gök yüzü karanlık ? Zira dünya sadece kendi etrafında dönüyor. Yani sadece güneşe arkasını dönmüş oluyor. Ama ortam hala aynı şekilde ve oranda aydınlık. Aynı anda dünyanın diğer tarafından bakıldığında aynı gökyüzü görülüyor ve aydınlık.
Şöyle ifade edeyim: bir odadayız. odanın bir duvarında bir ampul yanıyor ve odayı aydınlatıyor. Biz odanın ortasındayız.Ampule bakarken ampulün ışığını görüyoruz.ampule arkamızı dönersek sadece ampulü ve ışığı görmemiş oluyoruz ama ortam halen aynı. Arkamızı ışığa dönüp önümüze baktığımızda oda yine aydınlık.
Yani oda halen aydınlık ve bakmakta olduğumuz alan da halen aynı şekilde aydınlık. Yani gece olsa da sadece güneşe arkamız dönük.Ama ortam halen aynı şekilde aydınlık olmalı . ve uzaya baktığımız zaman bu boşluğun aydınlık olması lazım.Çünkü o anda arkamızdaki uzaya bakıldığında uzay aydınlık. Dünya bu ortamda sadece küçük bir nokta . Önü arkası ne fark eder ?
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ali_ihsan21 5 ay DH Misafiri
Çok güzeldi

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adnansetek 4 ay DH Misafiri
Oda örneği saçma olmuş bence, çünkü odada arkanı da dönsen ampul ışığını yansıtacak cisimler var ve bu cisimlerden yansıyan ışınlar sayesinde onları görüyorsun, ama uzayda güneşe arkamızı dönünce yansıyacak bir cisim yok çünkü hep boşluk
Bu şekilde akıl yürüttüm ben, daha iyi bilen arkadaşlar gelirse açıklar doğrusunu
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Kutup Tilkisi 2 yıl
Diğer gezegenlerde yer çekimi burdaki gibi değil mesela Satürn'de buradan daha fazla pluton'da buradan daha az yani orada yaşam bence zor olur.
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comsat 3 yıl
Mars dışında içerisinden görüntü alabildiğimiz bir gezegen bildiğim kadarıyla yok bu sebeple bu görseller gerçeğe yakında olabilir tamamen alakasızda olabilir.
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B J K 3 yıl
Satürn'den arsa kapatmak lazım. Değerlenecek oralar
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Red_devil33 3 yıl
Yazıyı okurken aniden kendimi kaptırdım ve hayal kurdum
Sorada Allahım ne büyüksün güneşi dünyayı herşeyi yarattın dedim ve ilerisini düşünemedim
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Prequel 3 yıl
***Leopard***
Çok guzel manzaralar olusturuyor mu? Bunlar tamamen farazi cizimler,manzara olusturuyor ifadesini kullanmak icin gercek bir fotograf olmasi lazim,bunlar tamamen bir adamin kafasindaki dusunceler Millet tabi haberi okumadan gercek resimlermis gibi yorumlari yapistirmis

Satürn'ün halkalarının çok güzel manzaralar oluşturduğunu bilmek için Satürn'e inip görmeye gerek yok. Satürn'e insen çok güzel manzaralar görmeyeceğini mi düşünüyorsun? Hangi bilimsel veriye dayandırıyorsun bu fikri?
Al sana Satürn'ün halkalarının gerçek görüntüleri:
telegraph.co.uk/...
Bunlar Satürn üzerinden YAKLAŞIK olarak böyle görünür demiş adam. Gerçek fotoğraflar olduğuna inanan yok.
Dünyada da genelde güneş gayet vasat görünüyor ama arada bir deyim yerindeyse gerçek dışı şeyler görüyorsun.
Zaten tartışmanın da gereği yok Satürn sonuçta yaşanabilecek bir gezegen değil. Yaşama uygun ama halkası olan bir gezegen olurdu o zaman tartışırdık. (Mass Effect'e selamlar)
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turelmurat 3 yıl
Böyle haber mi olur!!! Gerçekçi olmayan sonradan oluşturulmuş görüntülerle iyice kalite düştü :((
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Dahi Olalım 3 yıl en beğenilen
Keşke Satürn yaşanılır gezegen olsaydı.
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***Leopard*** 3 yıl
Halkasıyla farklılaşan gezegen Satürn Güneş'ten yaklaşık 1.43 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Su kristalleri ve çeşitli gazlar dolayısıyla kırılmaya uğrayan Satürn'de Güneş Dünya'dakinden yaklaşık 100 kat daha sönük olsa da yine de çok güzel manzaralar oluşturabiliyor.

Çok guzel manzaralar olusturuyor mu?

Bunlar tamamen farazi cizimler,manzara olusturuyor ifadesini kullanmak icin gercek bir fotograf olmasi lazim,bunlar tamamen bir adamin kafasindaki dusunceler

Millet tabi haberi okumadan gercek resimlermis gibi yorumlari yapistirmis
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