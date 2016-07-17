Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı

Yeryüzü'nün birer canlıları olarak bizler, gökyüzüne baktığımızda çoğunlukla aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Işık kirliliğinin bir sonucu olarak artık yıldızları eski etkileyiciliğinde göremiyor olsak da gündüzleri gökyüzümüzü aydınlatan Güneş'in endamından henüz hiçbir şey eksilmiş değil. Peki Dünya'dan görmeye alıştığımız yıldızımız Güneş, Güneş Sisteminin diğer gezegenlerinden nasıl görünüyor olabilir?

Ayrıca Bkz.

"Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası"

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Ayrıca Bkz.

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Satürn

Uranüs

Neptün

Plüton

Ekstra video: Ay yerine diğer gezegenleri koysaydık nasıl görünürdü?

http://www.huffingtonpost.com/entry/what-the-sun-looks-like-from-other-planets_us_577ec142e4b0344d514e9182?ir=Science§ion=us_science&utm_hp_ref=science

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Çok uzun yıllardır evrenin çeşitli bölgelerine ait tasviri resimler hazırlamakla uğraşan uzay sanatçısı Ron Miller, bu soruya cevap bulmamıza yardım ediyor. Güneş Sisteminin sekiz gezegeni ve Plüton'a ait görseller hazırlayan Miller, görsellerin gerçekliğini artırmak adına çeşitli verilerden yararlanmış. Öncelikle Güneş'in diğer gezegenlerdeki büyüklüğünü bulan uzay sanatçışı, The Huffington Post'a yaptığı açıklamalarda,"Buradaki tek önemli şey gezegenin Güneş'e olan uzaklığı. Örneğin gezegen, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 20 kat daha uzaksa Güneş bu gezegen üzerinde 20 kat küçük görünecektir." ifadelerini kullanıyor.Miller Güneş'in diğer gezegenlerdeki parlaklığı içinse ters kare kanunundan faydalanıldığını belirtiyor. Örneğin ters kare kanununa göre Güneş Neptün üzerinde Dünya'dan 900 kat daha sönük görünüyor. Zira Neptün ile Güneş arasındaki uzaklık Dünya ile Güneş arasındaki uzaklıktan 30 kat daha fazla.(30x30 = 900)Her neyse, isterseniz şimdi bu açıklamaları bir tarafa bırakalım ve Ron Miller'ın hazırladığı tasviri görsellere bir göz atalım:Sistemin Güneş'e en yakın gezegeni Merkür, Güneş'ten ortalama 57 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneş, Merkür yüzeyinde Dünya'dakinden yaklaşık 3 kat daha büyük görünüyor.Güneş'ten yaklaşık 108 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Venüs'ün yüzeyinde Güneş'i görmek neredeyse imkansız. Zira Venüs'ün yoğun, sülfirik asitten oluşan bulutları görüşümüzü engelliyor; ancak yine de Güneş'i görebiliyor olsaydık Dünya'dakinden yaklaşık bir buçuk kat büyük olacaktı.Miller Dünya tasvirinde farklı bir konuyu ele almış. Yeryüzü'nden ortalama 149 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Güneş'in gökyüzünde kapladığı alan neredeyse uydumuz Ay'la aynı. Bu nedenle Ay Güneş'in önünden geçerken yukarıdaki gibi bir görüntü oluşuyor.Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, Güneş'ten ortalama 228 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kızıl Gezegen'in Güneş'e olan uzaklığı Dünya'dan yaklaşık bir buçuk kat fazla olması nedeniyle yıldızımızın büyüklüğü de azalıyor.Ron Miller'ın Jüpiter görselinde bu sefer Europa yüzeyine gidiyoruz. Güneş'e 817 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter'de Güneş Dünya'dakinden çok daha küçük ve sönük görünüyor. Miller, yaşanılabilirlik ihtimalleriyle sık sık gündeme gelen Europa yüzeyinden dev gezegen Jüpiter ve Güneş'i işte böyle tasvir etmiş.Halkasıyla farklılaşan gezegen Satürn Güneş'ten yaklaşık 1.43 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Su kristalleri ve çeşitli gazlar dolayısıyla kırılmaya uğrayan Satürn'de Güneş Dünya'dakinden yaklaşık 100 kat daha sönük olsa da yine de çok güzel manzaralar oluşturabiliyor.Buz devimiz Uranüs Güneş'ten ortalama 2.88 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Güneş'in Uranüs uydusu Ariel üzerindeki görünüşüyse yukarıdaki gibi.Güneş Sisteminin bir diğer buz devi Neptün ile Güneş arasındaki uzaklık Dünya ile Güneş arasındaki uzaklıkta 30 kat daha fazla. Yani Güneş Neptün'de 30 kat daha küçük görünüyor. Miller Neptün tasviri için gezegenin uydusu Triton'u kullanmış.Popüler cüce gezegenimiz Plüton da Miller'ın hazırladığı görseller arasında yer alıyor. Güneş'ten ortalama 5.91 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Plüton üzerinde Güneş, Dünya'dakinden 40 kat daha küçük ve 1600 kat daha sönük görünüyor. Güneş burada biraz güçsüz olsa da yine de Plüton gökyüzünün en parlak cismi olarak dikkat çekiyor. Öyle ki tüm bu uzaklığa rağmen Güneş hala çıplak gözle direkt olarak bakılması zor bir cisim oluyor.