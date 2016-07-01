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Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası

İnsanoğlunun umursamazlığı Dünya'nın sonunu getiriyor! Peki nereye gideceğiz? İşte Güneş Sistemimizin olası en yaşanılabilir 6 noktasından oluşturduğumuz kaçış planımız:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,7b
1
67
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İnanılmaz bir ivmeyle yükselen Dünya nüfusu, Yeryüzü kaynaklarını hunharca kullanıyor olmamız, geleceğimizi çok büyük ölçüde tehdit etmesine rağmen birçok devletin hala pek de umursamadığı iklim değişikliği, savaşlar, nükleer biyolojik ve kimyasal silahlar ve hatta Dünya yakınlarındaki asteroitler. Hepsi de Yeryüzü'ndeki yaşamın geleceğini ciddi derece tehdit ediyor. Peki bu olasılıklar sonumuzu getirirse nereye gideriz?

Elbette evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz ilkel kalan teknolojimizle başka galaksilere ve Güneş Sistemlerine ulaşmak en azından şu an için mümkün görünmüyor. Ayrıca kendi Güneş Sistemimizde de henüz kesin olarak yaşanılabilir bir nokta da keşfetmiş değiliz; ancak yine de bir kurtarıcı plana ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve Güneş Sistemimizin olası en yaşanılabilir 6 noktasını sizler için derliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video)"

Kızıl Gezegen Mars

Güneş Sisteminin Dünya'dan sonraki en popüler gezegeni Mars; yaşanılabilirlik ihtimalleri, düzenlenen görevler, ve hatta çekilen filmler olsun yıllardır gündemden düşmek bilmiyor. Yakın zamanda ilk insanları da göndereceğimiz Kızıl Gezegen elbette listenin ilk sırasında kendine yer buluyor.

Yüzeyinin çoğunluğunda toprak, kutup bölgelerindeyse buzullar yer alan gezegen; gerek atmosferindeki mikroskobik oksijen molekülleri gerekse de henüz geçtiğimiz yıl keşfedilen sıvı haldeki sularıyla kıyamet senaryoları için en olası duraklarımızdan birisi olarak görülüyor. Curiosity keşif aracının da gezegenin atmosferinde metan gazı tespit etmesi "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusunu tekrar akıllara getirmişti. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmı biyolojik süreçler sonucu oluşuyor.

Şimdilik insanoğlunun Dünya'dan sonra ayak basacağı ilk gezegen olacağı düşünülen Mars'a hem Elon Musk'ın şirketi SpaceX hem de NASA yakın gelecekte insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor. Elon Musk bu tarih için 2025'i gösterirken NASA 2030'lu yılları işaret ediyor. Bakalım Mars'ı kolonize etme planları nasıl işleyecek?

Enceladus

Halkalı gezegenimiz Satürn'ün 53 uydusundan yalnızca birisi olan Enceladus buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen devasa okyanuslarıyla çok uzun bir süredir tüm uzay meraklılarının odak noktalarından birisi. Cassini uzay aracının 2005 yılında kutup noktalarına yakın bölgelerdeki çatlaklardan fışkıran su ve buzları görüntülemesi de Enceladus'un yaşanılabilirlik iddialarını kuvvetlendirmişti.

Enceladus yüzeyindeki buzulların yaklaşık 40 kilometre kalınlıkta olduğu tahmin ediliyor olsa da NASA şimdilerde yeni bir uzay aracıyla birlikte bu buzullara müdahale etmeden altındaki okyanusları inceleyebileceğini düşünüyor. Güneş Sisteminin en çok merak edilen noktalarından birisi haline gelen Enceladus aynı zamanda New Frontiers programının gelecek olası durakları arasında da yer alıyor.

Titan

Enceladus'un büyük kardeşi Titan, sıvı göllere sahip olduğu bilinen Dünya haricindeki tek yer. Sıvı metan ve etandan oluşan bu göller aynı zamanda neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Güneş Sisteminde Yeryüzü'ne en çok benzeyen nokta olarak değerlendirilen Satürn uydusu, Dünya'dan yalnızca 1.4 kat daha fazla olan yüzey basıncıyla da belki de bir basınç kıyafetine ihtiyaç duymadığımız tek yer olabilir.

Titan'ın Yeryüzü'ne olan uzaklığı ve inanılmaz düşük bir yüzey sıcaklığına sahip olmasıysa uydunun yaşam barındırabilme olasıklarını düşüren unsurlar oluyor. Titan'ın ortalama sıcaklık değerleri yaklaşık -180 derece düzeylerinde seyrediyor olsa da araştırmacılar yine de bu şartlara uyum sağlamış nitrojen tabanlı yaşam formlarının olabileceğini düşünüyor. Zira Titan kimyasal anlamda epey canlı bir yapıya sahip.

Venüs

Güneş Sistemimizin pek de popüler olmayan gezegeni Venüs, Mars'ın aksine epey güçlü bir atmosfere sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki atmosfer var tamam ama yüzey sıcaklığı 462 dereceyi bulan bir yerde nasıl yaşarsınız?

Cevap basit: Yaşayamazsınız. Zaten bilim insanları da Venüs'ün yüzeyinde değil yüzeyden yaklaşık 50 kilometre yükseklikte yaşamayı öneriyor. Sıcaklığın 0 ila 50 derece arasında değiştiği bu yerde hem bizleri radyasyondan koruyacak kadar yeterli bir atmosfer bulunuyor hem de basınç düzeyi neredeyse Yeryüzü'ne eşit oluyor. Bu olasılığı epey gerçekçi bulan NASA da Project HAVOC isimli bir zeplinle gelecekte Venüs'ü keşfetmeyi amaçlıyor.

Tabi Venüs'ün de kötü tarafları var. Yağmurun sülfirik asit şeklinde gerçekleştiği bu yer hem güneş panelleri, hem insanlar hem de zeplinler için epey tehlikeli bir ortam oluşturuyor. Ayrıca yüzeyden 50 kilometre yükselikte bambaşka bir gezegende zeplinler içerisinde yaşayan insanların kaynaklarını nasıl sağlayacakları da büyük bir soru işareti olarak kalıyor.

İşte NASA'nın Project HAVOC projesiyle ilgili hazırladığı muhteşem video:

Europa

Jüpiter'in bilinen 67 uydusundan biri olan Europa çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Astronomi dünyasındaki bu büyük ününü tıpkı Enceladus gibi buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarına borçlu olan uydu yaşanılabilirlik olasıklarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Hatta NASA henüz geçtiğimiz ay Europa'nın oksijen ve hidrojen üretiminin aynen Dünya'ya benzediğini açıklamış ve Europa-Dünya benzerliği tekrar gündeme gelmişti.

NASA 2020'li yıllarda Europa'ya bir görev düzenlemeyi de planlıyor ancak ABD meclisi Jüpiter'in uydusuna öyle büyük bir güven duyuyor ki NASA'dan yalnızca bir değil iki ayrı görev düzenlemesini ve en yakın zamanda Europa'yı keşfetmesini istiyor. Bakalım NASA Europa'nın gizlerini ortaya çıkarabilecek mi?

Ayrıca Bkz. "Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri"

Ay

Dünya'mızın yalnız uydusu Ay da olası kıyamet senaryoları sonrasında uğrayabileceğimiz duraklar arasında yer alıyor. Listelediğimiz diğer tüm noktaların aksine Dünya'ya olan yakınlığıyla ulaşılabilirlik anlamında büyük bir avantaja sahip olan uydumuz Ay, yüzeyindeki değerli mineraller ve önemli bir enerji kaynağı olan Helyum-3'ün yanı sıra kuzey kutuplarında var olduğu düşünülen buz haldeki sularıyla da dikkat çekiyor.

Tabi Ay'ın herhangi bir atmosfere sahip olmaması da orada yaşayacak insanların çok büyük bir radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor; ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Ay'ın karanlık tarafına kuracağı bir uzay üssüyle radyasyon problemlerinin üstesinden gelebileceğini belirtiyor. Ay gelecek dönemlerde üzerinde birçok astronotun yaşadığı uzay seyahatlerinin önemli bir durağı haline gelebilir.
http://arstechnica.com/science/2016/06/world-going-to-hell-here-are-the-solar-systems-five-most-livable-places/ Yorum Yaz
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casperfriendly 3 yıl en beğenilen
Muazzam bir sistem, göz kamaştırıcı ince ayarlamalar ve nihayetinde bize göre büyük; uzaya göre küçük dünya adında mavi bir gezegen. İnsan, hayranlığını gizleyemiyor ve içinden bunun yaratıcısını düşünerek büyüleniyor...
Muazzam bir sistem, göz kamaştırıcı ince ayarlamalar ve nihayetinde bize göre büyük; uzaya göre küçük dünya adında mavi bir gezegen. İnsan, hayranlığını gizley...
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irish 3 yıl
Uzayda muazzam sistem, ince ayar, kusursuzluk, düzen falan yoktur.
Araştırmamak, okumamak, bilmemek ve buna dayanan özgüven, ego vardır.

Uzay dediğimiz şey inanılmaz bir kaostan ibarettir.
Uzayda muazzam sistem, ince ayar, kusursuzluk, düzen falan yoktur.Araştırmamak, okumamak, bilmemek ve buna dayanan özgüven, ego vardır.Uzay ...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
casperfriendly

Muazzam bir sistem, göz kamaştırıcı ince ayarlamalar ve nihayetinde bize göre büyük; uzaya göre küçük dünya adında mavi bir gezegen. İnsan, hayranlığını gizleyemiyor ve içinden bunun yaratıcısını düşünerek büyüleniyor...


Muazzam sistem?

Yayınlanan haberde sadece güneş sistemimiz ele alınmış, ve 7 tane dünya benzeri, dünya yaşam ortamına yakın ya da uzak 7 yaşanılabilir yer verilmiş. Bilinen evrende insan formu için daha kaç gezegen vardır düşünemiyorum bile. (http://www.haberuzay.com/2014/06/evrende-kac-tane-galaksi-ve-gezegen-var.html) Evrendeki ortalama galaksi sayısı ile bir galaksideki ortalama gezegen sayısını çarptığında sözel olarak ifade edilemeyecek bir sayı çıkıyor. Bu kadar gezegen varken tek canlı formunun insan olduğunu düşünmek çok çok saçma.

Yaşam olması için her gezegende oksijen su atmosfer bulunacak diye bir şey de yok. Bazı canlı türleri karbondioksit ile solunum yapıyor olabilir. Ya da yaşamak için atmosfere suya ihtiyaç duymuyor olabilir. Demir alüminyum vs gibi maddelerle besleniyor olabilir. Bizlere benzemiyor daha büyük ya da daha küçük olabilir.

Gezegenimizin muazzam olduğu falan yok yani.
casperfriendlyMuazzam bir sistem, göz kamaştırıcı ince ayarlamalar ve nihayetinde bize göre büyük; uzaya göre küçük dünya adında mavi bi...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 1 yıl
selamun aleykum. Youtube kanalimda bu yaziyi kullanmak istiyorum tabi izniniz olursa
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Crysiz 3 yıl
Bizim gibi somurulenler napacaklar yok olup gidecegiz
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Redunay 3 yıl
Amerika marsı ele geçirip azınlıklara hükmedecek. Gerçeğe Çağrı filmindeki gibi oksijeni sınırlı verecek.
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AirSupport 3 yıl
Biz önce Dünya'da yaşamayı öğrnelim önce. İnsanoğlu Mars'a gitse kesin orayıda yok eder.
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urazs 3 yıl
Evrende öz-bilince, farkındalığa ve zekaya sahip tek canlı türünün insan olduğuna inanıyorsanız mantık denen şeyden çıkıyorsunuz demektir.

Carl Sagan'ın hesaplamasına göre salt Samanyolu Galaksisinde bizim dünyamıza çok çok benzeyen milyonlarca gezegen var, matematik yanılmaz. Yine Sagan'a göre matematiksel hesaba göre salt Samanyolu Galaksisinde 1.5 milyon medeniyet bulunuyor olmalı.

Sırf kalkıp gidemiyoruz diye, onlar gelemiyor diye başka bilinçli-zeki yaşam türleri yoktur demek saflık olur.

Uzay çok büyük bir yer, konvensiyonel yöntemlerle medeniyetlerin birbirlerini keşfetmeleri mümkün değil zaten.

Teorik anlamda sadece solucan deliklerini açabilen cihazların teknolojilerine ulaşırsak ve bunun navigasyonunu da sorunsuz halledebilirsek "tanışmak" mümkün olur.

Bu yolculuğu başarmış medeniyetler varsa bizi bulmuş olmaları olasıdır. İnsanoğlu teorisine ulaşabildiyse Warp motorunun misal, teoride inşasının mümkünlüğü ispatlandıysa, buna ve çok daha güçlüsüne ulaşmış medeniyetler de olmalıdır, evrenin yaşını ve insanın evrimini hesaba katıp denklemde olasılık hesabı üzerinden bir referans noktası olarak alırsak...

Bu arada küçük bir teori.

Yıldızlar arası ya da galaksiler arası keşfe çıkacak kadar gelişebilmiş bir medeniyetin her halükarda bir bütünlük teşkil etmiş, bunu başarmış olması gerekir.

İç sorunları ile uğraşan medeniyetler dışarısının keşfine kaynak ayırmaz, toplumsal bilinç enerjisini, yaratıcılığını ekonomisini iç sorunlarına aktarır.

Özetle...

Sadece iki türlü medeniyet yıldızlar arası yolculuğu keşfetmiş olabilir.

Ya despotik, faşist, tek tip bir toplumdan ibaret bir medeniyet, ya ütopyayı gerçekleştirmiş, evrensel barışa ulaşmış, barışçı, yapıcı ve savaşkan olmayan bir medeniyet.

Dua edelim bizi bulanlar bilinç evrimlerini faşizm noktasında noktalamamış, birliğini bu yöntemle sağlamamış olan medeniyetler olsun.

Stephen Hawking'in uzaylıların bizi keşfetmesi ile ilgili endişesi muhtemelen bu mantıktan kaynaklanıyor.

Mantık basit, uzayın keşfi çok büyük bir toplumsal enerji gerektirir, her daldan katkı gerektirir, büyük mali kaynaklar gerektirir ve çatışmaların, farklı çıkarları savunan devletlerin, halkların, ırkların olduğu bir dünyada, tek tek devletlerin yarım yamalak odaklanmaları ile başarılabilecek bir şey olmadığı da aşikar.

Bütün bir gezegenin ahenk içinde, bir bütün halinde, odaklı olmasını, kaynaklarını, birleşmiş bilincini, bilişsel yeteneklerini, her şeyini gerektirir.

Eh bunu da ya faşizm ile doğal olmayan ve kötülükten ibaret olan bir sistemle başarırsınız, yarım yamalak da olsa, herkesi susturur, savaşları bitirir, kaynakları ve bilimi uzaya adarsınız.

Ya ütopyayı gerçek kılarsınız.

Baskıyı kullanmadan, insanların bilinç düzeylerini iyiye, evrensel ahlaka doğru evrimleştirirsiniz, ya da bunu insanlığın doğru tercihleri zaman içinde doğal bir süreçte sağlar, basitçe iyilik, kötülüğe, pozitif enerji, negatif enerjiye baskın çıkar ve barışçıl, ahenkli bir gezegen medeniyetine dönüşürsünüz.

Ancak bu iki yoldan birinin gerçekleşmesi ile biz dünyalılar kabuğumuzu kırıp evreni keşfe çıkabilecek gelişimleri sağlayacak bilinç gücüne, ekonomiye, odağa, kaynaklara sahip olabiliriz.

O güne kadar çok bir şey beklememek lazım zaten.

Bir bakıma, komik ama, globalleşme, doğru amaçlarla ve doğru şekillerde tezahür eder, faşist bir sisteme dönüşmemeyi başarabilirse, kaçınılmaz bir durum ve olması gerekendir zaten.

Yeni Dünya Düzeni deyip durdukları şeyin özü ve mantığı, nihai hedefi bu aslında, komplo teorisi vs değil, mantığın insanı iteceği yön bu.

Savaşları, dünyanın saçma sapan yok edilmesini, nüfus kontrolünü, kaynakların silahlara vs vs saçma sapan bir şekilde harcanmasını kökten bitirecek tek nihai çözüm budur.

Mass Effect'te bunun "doğru" bir versiyonu vardır misal ve orada ana felsefe şudur: Unity through diversity.

Yani çeşitlilikten doğan birliktelik.

Tek tipleşmeden de "bir" olunabilir.

Bir zaman gelecek ve bütün insanlar yavaş yavaş, milliyetçiliğin, ırkçılığın, benim dinim seninkini döver mantığının anlamsızlığını anlayacak... Benim milliyetim üstün, hayır benim dinim daha güzel!

Bu bizi hiç bir yere götürmüyor, götürmedi, götürmeyecek.

Dinin ezoterik bir yapısı olmalıdır, yani içsel, içe dönük, inanç içseldir.

Ama günümüzde dünya dinleri ezoterizmi dışlar, heretizm ilan eder ve dini doğasına aykırı bir yere koyar, egzoterik yapar.

Saçma.

Bir yerde çok güzel bir laf duymuştum.

ırkçılık, milliyetçilik, dini yobazlık vs vs hepsi için kullanılabilir.

Diyelim ki aya gittiniz 5 kişi.

5 astronotun da farklı renkte ( farklı deri rengi, fizyoloyi, ideoloji, inanç vs vs ) uzay giysisi var.

Ve her biri kendi uzay giysisinin renginden ötürü diğerlerine üstün olduğunu düşünüyor...

İşte bu kadar mantıklıdır insanların büyük ekseriyetinin yaptığı şey, taraf tutma, üstün görme, kendine benzemeyeni ezme, lanetleme, karalama.

Özetle.

Aptalız hala.




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BekirTemel 3 yıl
TÜRKİYEYE ORADA YER VAR MI?
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bionic1 3 yıl LKLC
Güzel bi başlık olmuş. Ancak kaynağınızı da yazmanız gerekir.
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LKLC 3 yıl bionic1
bionic1
Güzel bi başlık olmuş. Ancak kaynağınızı da yazmanız gerekir.

Haberin Venus, Ay ve Titan'la ilgili kisimlarini zaten altta belirtmis oldugum kaynaktan derledim. Mars, Europa, Enceladus ve giristeki iki paragrafsa benim kendi bilgilerimle olusturdugum kisimlar.
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_CeKoCu_ 3 yıl
biriside demiyor ki dünyayı daha iyi hale getirelim :D zaten bizi götürmezler :)
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magicrea 3 yıl
irish
Uzayda muazzam sistem, ince ayar, kusursuzluk, düzen falan yoktur. Araştırmamak, okumamak, bilmemek ve buna dayanan özgüven, ego vardır. Uzay dediğimiz şey inanılmaz bir kaostan ibarettir.

genel olarak fikirlere saygı duyan biriyimdir ama bu nasıl bir körlüktür.
kelime anlamıyla kaos : evrenin düzene girmeden önce içinde bulunduğu, biçimden ve düzenden yoksun, uyumsuz ve karmakarışık olan durumu.
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irish 3 yıl magicrea
magicrea
irish
Uzayda muazzam sistem, ince ayar, kusursuzluk, düzen falan yoktur. Araştırmamak, okumamak, bilmemek ve buna dayanan özgüven, ego vardır. Uzay dediğimiz şey inanılmaz bir kaostan ibarettir.

genel olarak fikirlere saygı duyan biriyimdir ama bu nasıl bir körlüktür.
kelime anlamıyla kaos : evrenin düzene girmeden önce içinde bulunduğu, biçimden ve düzenden yoksun, uyumsuz ve karmakarışık olan durumu.

Bir insan kendini ancak bu kadar rezil edebilir.
Tebrik ediyorum. :)



Açıklamasını yapmayacağım. İsteyen, bakar bulur.
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mladenbmv 3 yıl
YIL 2016 daha AYA bile gidememişken marsa yolculuk yapmak ne kadar saçma bir fikir.1960 yıllarda aya insan ayak basıyor sözde yıl 2016 ama başka ayak basan insan yok aya ama marsı düşünüyoruz.
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Lews Therin Telamon 3 yıl mladenbmv
Ver parasını tekrar gitsinler Ay'a. Zaten 6 kere gidildi, öğrenilebilecek her şey öğrenildi. Niye boşu boşuna para harcansın?
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