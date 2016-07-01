Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası

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Kızıl Gezegen Mars

Güneş Sisteminin Dünya'dan sonraki en popüler gezegeni Mars; yaşanılabilirlik ihtimalleri, düzenlenen görevler, ve hatta çekilen filmler olsun yıllardır gündemden düşmek bilmiyor. Yakın zamanda ilk insanları da göndereceğimiz Kızıl Gezegen elbette listenin ilk sırasında kendine yer buluyor.

Şimdilik insanoğlunun Dünya'dan sonra ayak basacağı ilk gezegen olacağı düşünülen Mars'a hem Elon Musk'ın şirketi SpaceX hem de NASA yakın gelecekte insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor. Elon Musk bu tarih için 2025'i gösterirken NASA 2030'lu yılları işaret ediyor. Bakalım Mars'ı kolonize etme planları nasıl işleyecek?

Enceladus

Enceladus yüzeyindeki buzulların yaklaşık 40 kilometre kalınlıkta olduğu tahmin ediliyor olsa da NASA şimdilerde yeni bir uzay aracıyla birlikte bu buzullara müdahale etmeden altındaki okyanusları inceleyebileceğini düşünüyor. Güneş Sisteminin en çok merak edilen noktalarından birisi haline gelen Enceladus aynı zamanda New Frontiers programının gelecek olası durakları arasında da yer alıyor.

Titan

Enceladus'un büyük kardeşi Titan, sıvı göllere sahip olduğu bilinen Dünya haricindeki tek yer. Sıvı metan ve etandan oluşan bu göller aynı zamanda neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Güneş Sisteminde Yeryüzü'ne en çok benzeyen nokta olarak değerlendirilen Satürn uydusu, Dünya'dan yalnızca 1.4 kat daha fazla olan yüzey basıncıyla da belki de bir basınç kıyafetine ihtiyaç duymadığımız tek yer olabilir.

Titan'ın Yeryüzü'ne olan uzaklığı ve inanılmaz düşük bir yüzey sıcaklığına sahip olmasıysa uydunun yaşam barındırabilme olasıklarını düşüren unsurlar oluyor. Titan'ın ortalama sıcaklık değerleri yaklaşık -180 derece düzeylerinde seyrediyor olsa da araştırmacılar yine de bu şartlara uyum sağlamış nitrojen tabanlı yaşam formlarının olabileceğini düşünüyor. Zira Titan kimyasal anlamda epey canlı bir yapıya sahip.

Venüs

Güneş Sistemimizin pek de popüler olmayan gezegeni Venüs, Mars'ın aksine epey güçlü bir atmosfere sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki atmosfer var tamam ama yüzey sıcaklığı 462 dereceyi bulan bir yerde nasıl yaşarsınız?

Europa

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"Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri"

Ay

http://arstechnica.com/science/2016/06/world-going-to-hell-here-are-the-solar-systems-five-most-livable-places/

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