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Güneş enerjisi destekli elektrikli otomobil Sion 2019'da satışa çıkıyor

Güneş enerjisiyle desteklenen elektrikli otomobil Sion'un üstünde ve yanlarında güneş pilleri bulunuyor. 250 kilometre menzile sahip olan araç bu sayede menzilini 30 kilometre kadar arttırabiliyor.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Güneş enerjisi destekli elektrikli otomobil Sion 2019'da satışa çıkıyor
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Almanya merkezli bir girişim olan Sono Motors, güneş enerjisinden de faydalanabilen bir elektrikli otomobil geliştiriyor. Sion adı verilen araç için şimdiden 5 bin sipariş alan şirket, bu sayıyı arttırmak için Almanya ve Hollanda’nın pek çok kentinde test sürüş etkinlikleri yapmaya hazırlanıyor.

Diğer elektrikli otomobiller gibi prizden de şarj edilebilen Sion’un tavanında, kapılarında ve kaputunda toplam 330 adet güneş pili bulunuyor. Çevresel etkenlerden zarar görmemesi için polikarbonat malzeme ile kaplanan bu piller sayesinde yolculuk esnasında da bataryasını kısmen doldurabiliyor.

Güneş ışınlarından günde 30 km'lik enerji sağlıyor

Şirketin belirttiğine göre Sion’un bataryası tek şarjla 250 kilometre seyahat etmeye imkan tanıyor. Güneş ışınlarından sağlanan enerji ile kapasitenin yüzde 12’si (30 km) geri kazanılabiliyor. Ancak güneş pillerinin verimli çalışabilmesi için uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin; otomobilin renginin sadece siyah olabilmesi gibi.

Sion, uzun seyahatler için olmasa da hem boyutu hem de menzili ile şehir için kullanıma uygun görünüyor. 2019 yılında seri üretim bandına çıkacak elektrikli otomobilin fiyatı 16 bin Euro. Fakat bataryası için de ayrıca 4 bin Euro ödemek gerekiyor. Yani Sion’un toplam maliyeti 20 bin euro’ya geliyor.


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Mr.Data 9 ay en beğenilen
Bu araba gelse Güneş vergisi isterler bizden bide
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Sanal Bellek 9 ay
Tüm araçlar böyle olursa kimse kapalı otopark kullanmak istemez, oturduğu binada olsa bile.Trafiğe daha çok etkisi olur mahalle aralarında
Kadıköy, Bakırköy gibi bina altı kapalı otoparklı apartmanların diğer yerlere nispeten daha fazla olduğu yerlerde, otoparka değil de sokağa park edilen LPG'li araçların semt trafiğine olumsuz etkisi var.
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cabriyo 9 ay
365gün güneş alan türkiyede neden şunu biz yapamıyoruz. ille fosil yakıt motorlu araba üretecem diye neden diretiyoruz?
gelecek gökyüzünde uçaklarda değil, gelecek uzayda.
gelecek petrolde değil, güneş enerjisinde. biz güya geleceğe yatırım yapıyoruz ama batının 50 yıl önce gittiği yoldan gitmeye çalışıyoruz. hiç bize özgün değil. biz kendi yolumuzu çizmeliyiz. kimsenin yapmadığını yapmalıyız. kimsenin aklına gelmeyen bizim aklımıza gelmeli ve onu yapmalıyız.
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AqRaMa 9 ay
kullanışlı değil
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Mr.Data 9 ay en beğenilen
Bu araba gelse Güneş vergisi isterler bizden bide
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bkamber 9 ay
yerli araba yapsınlar da böyle şehir ici kullanalim 🔌😁
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BekirARSLAN 9 ay bkamber
bkamber
yerli araba yapsınlar da böyle şehir ici kullanalim 🔌😁

Açık otoparka koy işe git akşam iş çıkışından eve gel bedava
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