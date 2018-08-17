Güneş enerjisi destekli elektrikli otomobil Sion 2019'da satışa çıkıyor

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Almanya merkezli bir girişim olan Sono Motors, güneş enerjisinden de faydalanabilen bir elektrikli otomobil geliştiriyor. Sion adı verilen araç için şimdiden 5 bin sipariş alan şirket, bu sayıyı arttırmak için Almanya ve Hollanda’nın pek çok kentinde test sürüş etkinlikleri yapmaya hazırlanıyor.

Diğer elektrikli otomobiller gibi prizden de şarj edilebilen Sion’un tavanında, kapılarında ve kaputunda toplam 330 adet güneş pili bulunuyor. Çevresel etkenlerden zarar görmemesi için polikarbonat malzeme ile kaplanan bu piller sayesinde yolculuk esnasında da bataryasını kısmen doldurabiliyor.

Güneş ışınlarından günde 30 km'lik enerji sağlıyor

Şirketin belirttiğine göre Sion’un bataryası tek şarjla 250 kilometre seyahat etmeye imkan tanıyor. Güneş ışınlarından sağlanan enerji ile kapasitenin yüzde 12’si (30 km) geri kazanılabiliyor. Ancak güneş pillerinin verimli çalışabilmesi için uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin; otomobilin renginin sadece siyah olabilmesi gibi.

Sion, uzun seyahatler için olmasa da hem boyutu hem de menzili ile şehir için kullanıma uygun görünüyor. 2019 yılında seri üretim bandına çıkacak elektrikli otomobilin fiyatı 16 bin Euro. Fakat bataryası için de ayrıca 4 bin Euro ödemek gerekiyor. Yani Sion’un toplam maliyeti 20 bin euro’ya geliyor.