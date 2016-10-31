Güneş enerjisinde drone ve robot dönemi başlıyor

Dronelar ve robotlar giderek daha sık ve farklı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. En son örneklerinden birisi ise Çin ve Kuzey Amerika'da kurulumu devam eden yeni "Oasis"(Vaha) enerji santralleri.
Dronelar havadan, robotlar karadan
Dronelar havadan uçarak daha hızlı sorun tespiti, anlık veri toplama gibi amaçlarla kullanılacak. Robotlar ise genel olarak temizlik ve güneşin konumuna göre açıyı ayarlama konusunda yardımcı olacak.
SunPower CEO'su Tom Werner açıklamalarında yeni Oasis solar enerji santrali alışıla gelmiş dikdörtgen yapıdaki güneş enerjisi panellerine kıyasla %90'a varan oranlarda daha hızlı tasarlanabildiğini, aynı alandan %60 daha fazla verim alınabildiğini ve tarım yapmak için alan ayrılabildiğini belirtiyor. Tarım yapılabilmesi oldukça önemli. Zira alışıla gelmiş solar panellerin kullanıldığı santrallerin yakınında ısı, ışıma, ışık gibi sebeplerle tarım yapılması pek mümkün değildi.
Carolina Üniversitesi ile iş birliği yapan şirket tarım için ayrılmış alanlarda en yüksek verimi ve dayanımı gösterecek bitkiler için de ayrı bir araştırma yapıyor. Bu projenin öne çıkmasının iki sebebi var. Biri şimdiye kadar aktif olarak bu ölçekte drone ve robot kullanımının ilk defa olması, diğeri ise tarım için alan ayrılabilmesi. Modüler solar enerji üretiminin popülerleşmesi ve tüketiciler, kullanıcılar için daha cazip olması da bu noktada önemli etken.
Verimlilik, verimlilik, verimlilik
Güneşten gelen enerjiyi elektrik ve dolayısıyla diğer enerji çeşitlerine dönüştürüp kullanma fikri şüphesiz ki çok güzel ancak şu anda en büyük sorunu verimlilik. Mevcut solar panellerde gelen enerjinin sadece %20'sinin kullanılabilir şekilde dönüştürülebildiği ve bunun toz, polen, kuş pisliği, çamur, yağmur, bulut gibi oldukça doğal sebepler sonucu hatırı sayılır şekilde düşebildiği düşünüldüğünde panelleri verimli kullanmanın ve temiz tutmanın önemi sanıyorum ki anlaşılıyordur.
Robotlar da geceleri panelleri temizlemek için programlanmış durumda. Elle insanların temizlemesine göre %75 daha az su harcayan robotların aynı işi 10 kat da daha hızlı yapması önemli tasarruflar sağlayacak.
https://cleantechnica.com/2016/10/25/drones-robots-help-increase-solar-farm-efficiency/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genellikle verimsiz toprak seçiliyor zaten.
Diğer taraftan fisyon reaksiyonundan elde edilen enerji santrallerinin kurulum ve kaldırma maliyetleri yüksek. Dışarıdan gelecek tehditlere karşı güvenlik açısından zafiyetleri var. Ancak uzun süreli yüksek verimli enerji elde etmek mümkün. Doğru kullanıldığında en temiz 2. enerji kaynağı. En temizi ve güçlüsü füzyon reaksiyonu. Hidrojen atomları birleşerek helyum oluşturuyor. Neredeyse hiç bir zararı yok. Çıkan gaz bileşik yapmaz, haliyle yanmaz, çok ekstrem koşullar haricinde tepkime vermez, değişim göstermez. Ancak bunu da kontrol edemiyoruz ve başlatmak için gereken enerji oldukça yüksek. Şahsen doğru yapıldığı sürece nükleer enerjiyi destekliyorum. Ama olan enerjiyi de bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum koca bir nükleer kaynak olan güneşimiz var sonuçta. Rüzgar değirmeni santralleri de yüklü miktarda elektromanyetik dalga yayıyor mesela. 1980'lerdeki kurşunlu benzin durumuna benzetiyorum. Bir tarafa çekmek için o tarafın olumsuz yönleri gündeme getirilmiyor ve güzel gösteriliyor. Nükleer santrallerde olan şey doğrudan nükleer tepkimeden elektrik elde edilmesi de değil, bir ısı açığa çıkıyor, onu da suyla soğutuyorlar ve su buharlaşıp türbin çeviriyor. Yine ciddi oranda kayıp var ama ortaya çıkan enerji çok büyük olduğu için o kadar solar enerji sistemleri kadar sorun olmuyor.
Tam anlamıyla yararlanılırsa bambaşka yere gideriz.
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