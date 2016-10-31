Güneş enerjisinde drone ve robot dönemi başlıyor

Dronelar ve robotlar giderek daha sık ve farklı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. En son örneklerinden birisi ise Çin ve Kuzey Amerika'da kurulumu devam eden yeni "Oasis"(Vaha) enerji santralleri.

Dronelar havadan, robotlar karadan

Dronelar havadan uçarak daha hızlı sorun tespiti, anlık veri toplama gibi amaçlarla kullanılacak. Robotlar ise genel olarak temizlik ve güneşin konumuna göre açıyı ayarlama konusunda yardımcı olacak.

SunPower CEO'su Tom Werner açıklamalarında yeni Oasis solar enerji santrali alışıla gelmiş dikdörtgen yapıdaki güneş enerjisi panellerine kıyasla %90'a varan oranlarda daha hızlı tasarlanabildiğini, aynı alandan %60 daha fazla verim alınabildiğini ve tarım yapmak için alan ayrılabildiğini belirtiyor. Tarım yapılabilmesi oldukça önemli. Zira alışıla gelmiş solar panellerin kullanıldığı santrallerin yakınında ısı, ışıma, ışık gibi sebeplerle tarım yapılması pek mümkün değildi.

Carolina Üniversitesi ile iş birliği yapan şirket tarım için ayrılmış alanlarda en yüksek verimi ve dayanımı gösterecek bitkiler için de ayrı bir araştırma yapıyor. Bu projenin öne çıkmasının iki sebebi var. Biri şimdiye kadar aktif olarak bu ölçekte drone ve robot kullanımının ilk defa olması, diğeri ise tarım için alan ayrılabilmesi. Modüler solar enerji üretiminin popülerleşmesi ve tüketiciler, kullanıcılar için daha cazip olması da bu noktada önemli etken.

Verimlilik, verimlilik, verimlilik

Güneşten gelen enerjiyi elektrik ve dolayısıyla diğer enerji çeşitlerine dönüştürüp kullanma fikri şüphesiz ki çok güzel ancak şu anda en büyük sorunu verimlilik. Mevcut solar panellerde gelen enerjinin sadece %20'sinin kullanılabilir şekilde dönüştürülebildiği ve bunun toz, polen, kuş pisliği, çamur, yağmur, bulut gibi oldukça doğal sebepler sonucu hatırı sayılır şekilde düşebildiği düşünüldüğünde panelleri verimli kullanmanın ve temiz tutmanın önemi sanıyorum ki anlaşılıyordur.

Robotlar da geceleri panelleri temizlemek için programlanmış durumda. Elle insanların temizlemesine göre %75 daha az su harcayan robotların aynı işi 10 kat da daha hızlı yapması önemli tasarruflar sağlayacak.

https://cleantechnica.com/2016/10/25/drones-robots-help-increase-solar-farm-efficiency/