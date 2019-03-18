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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı

Ülkemizin sahip olduğu İHA filosuna karşılık Yunanistan kuvvetlerinin bu alanda geri kalması, komşu ülkeyi mali anlamda önemli bir mali külfet yaratmaya başladı. İşte detaylar:
2 ay
14,8b
1
98
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı
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Ülkemizin uzun yıllardan bu yana kendi iç dinamikleri ile çaba göstererek geliştirdiği İHA’lar, hem bilgi birikimine katkı sağlayarak bu alanda yeni ürünler ortaya konmasına zemin hazırlarken hem de ülkemizin güvenliği adına önemli kazançlar sağladı. Ayrıca daha uzun menzilli ve HALE sınıfı İHA’lar için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu konudaki gelişme herkesin malumuyken Yunan basınında ilginç gündemler yaratmaya da devam ediyor. Özellikle son zamanlarda Ege’de İHA’lar oyunun kurallarını Yunanistan’ın aleyhine olacak şekilde değiştirmeye başladı. Türkiye tarafından keşif amaçlı havalanan silahlı İHA’ların hareketliliğine karşılık Yunanistan’ın F-16’larını kaldırarak karşılık vermeye çalışması zaten sıkıntılı günler geçiren ülke ekonomisi üzerindeki etkisi tartışma yaratıyor.

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması"
Bir saatlik uçuş maliyeti 25 bin dolar seviyelerine çıkabilen F-16’lara karşılık pilotu olmayan, bakım maliyeti de F-16’ların yanında son derece komik kalan Türk İHA’ları Ege’de yeni bir tartışma yarattı. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için bütçe ayıran ancak işe yarar bir ürün ortaya koyamayan Yunanistan’ın elinde sadece gözlem uçuşu yapabilen az sayıda deneysel Pigasos İHA’lar, Fransız Sperwer’ler ve İsrail’den kiralanan Heron’lar var. Ayrıca tamamen ABD kontrolünde olan Yunanistan’ın kullanamadığı MQ-1 Predatorlar da olası bir tehdit ihtimaline karşı ABD tarafından ülkeye konumlandırılmış.

Tüm bu İHA’ların toplam sayısı 30 civarında. Ülkemizde ise TAI tarafından üretilen ANKA’lar ile Baykar Makina tarafından üretilen Bayraktar İHA’lar toplamda 80’e ulaşmış durumda. Bu rakama Alpagu, Kargo, Togan gibi küçük sınıf İHA’lar da dahil edilmiş değil. Türkiye’nin bu alandaki gücünü birkaç basamak öteye taşıyacak Karayel İHA da havalanacağı gün için geri sayımda.


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joven 2 ay en beğenilen
Ortada olan hayata geçmiş ve üretim noktasında ciddi
yol katetmiş projelere eleştirmek küçümsemek cahil cühâla
diyeceğim cahil cühâada değiller o zaman işgüzarlıktan
olsa gerek herşeye yerli yersiz eleştirme gayreti gösteriyorlar
Ortada olan hayata geçmiş ve üretim noktasında ciddiyol katetmiş projelere eleştirmek küçümsemek cahil cühâladiyeceğim cahil cühâada değiller o zaman i...
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Hz.hehenin Dedesi 2 ay
Ahmet seçim propagandası için maaşları aldınız mı?
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H34RTL3SS 2 ay
hepsi iyi güzel haberler ama seçimler haricinde bunları duymak isteriz seçim arifesinde bu tür haberler nekadar haklı ve doğru olursa olsun samimiyetsiz geliyor
hepsi iyi güzel haberler ama seçimler haricinde bunları duymak isteriz seçim arifesinde bu tür haberler nekadar haklı ve doğru olursa olsun samimiyetsiz geliyor...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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ogux5531 2 ay
Biz Amerika'yı, Yunanistan'da bizi konuşuyor.
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transverse 2 ay
IHA yaptık len, tüm Dünya korksun len, en iyisi bizde len

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bigboss_3x 2 ay
Şeçim öncesi haber diyen yada Ahmet'e satılmış diyen zeka geriliği yaşamış arkadaslar Donanımhaber'in daha önceki savunma sanayisi haberlerini hiç mi görmemişler :D
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Akasha_Ether 2 ay
Her seçim aynı terane. Banane aga beni domates soğan fiyatı(seçimden sonra) ilgilendirir.
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proteo 2 ay
Hiç bir partiyi sevmem, hiç bir siyasi görüşüm yok, siyaset ve siyasetçiden zerre hoşlanmam, yalnız önümüzde ki seçim de bu tür haberler olmasa ile sonuçların farklı olacağını cidden düşüneniniz var mı. Herkes bir seçime bağlamış bekliyor, ekonomi bekliyor, esnaf bekliyor, sanayici bekliyor herkes bekliyor, merak ediyorum ne değişecek. Yine kazanacaklar, aynı filmi yine göreceğiz. Ben saldım artık, o, bu, diye düşünmüyorum, hepsi aynı çünkü. O da gelse, bu da gelse değişen zerre bir şey olmayacak Ülke de. Bu yüzden bu tür haberlerin zaten kararını çok önceden vermiş olanlar için fikrini değiştirecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum. son seçim de çıkan sonuçlar ne ise bu seçim de de tıpkısının aynısını yaşayacağız.
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wtersad 2 ay
burdanda anlaşıldığı gibi içerideki yunanlıları bulacak bir casus uçağına ihtiyacımız var asıl yunanlı zaten kafayı bile çıkaramıyor ama içerde zibil gibi ajan var
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seglopsi 2 ay
ihalarımıza benim eleştirim farklı boyutta. şuandaki iha teknolojimiz isteklerimiz doğrultusunda ama isteklerimizin ötesinde değil. bu ihalarımız ne kadar iyi olurlarsa olsunlar amerika'nın askartaya çıkarttığı mq1 ler kadar iyi değiller. amerika mq1'leri artık yunanistan, türkiye, güney kıbrıs gibi yerlere tedbir amaçlı konumlandırdı, artık kullanmıyorlar. şuanda kullandığı mq9'lar ise tam anlamıyla iha teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu anlatır düzeyde. akıncı ismiyle geliştirmeye çalıştığımız sihalar ancak mq1'e yaklaşır düzeyde ki bizim aslında bunun ötesine geçmemiz, mq9'dan daha iyisini yapabilmemiz gerekli. kaldı ki sihalara bizden fazla ihtiyaç duyan yeryüzünde başka ülke de yoktur diye düşünüyorum.
sihalar yakın gelecekte hava kuvvetlerinin en önemli unsurları olacaklar. şuanda her ne kadar en önemli unsurlar halen savaş uçakları olsa da fazla uzun bir zaman geçmeden en önemli hava gücü sihalar olacaktır. envanterimizde işimize yarar diyeceğimiz 200 kadar siha var. şartlarımızı düşünecek olursak şuana kadar en az bu sayının 30'a 40'a katlanması gerekliydi ve tabiki teknolojilerinin de çok daha iyi olması gerekliliği de cabası.
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Timsah-16 2 ay seglopsi
200 kadar Siha mız yok 100 civarında Siha var. Bir o kadar da İha var.
Şuan üretilen Akıncı, MQ9 ile aynı sınıfta ve aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olacak.
Göreve başlamasından sonra gelecek geri bildirimlere göre yapılacak düzenlemelerden sonra, MQ9'dan daha iyi hale bile gelebilir.
Tabi daha ilk uçuşunu bile yapmadı bu işler sahaya çıkıp sorunlar giderilmeden belli olmaz.
Akıncı iha ile İHa teknolojisinin sınırına varılıyor, bundan yukarısı "İnsansız Savaş Uçakları" oluyor onlar için biraz daha zaman var.
Ama onlara yönelik projeler de var.
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beyazsoy 2 ay
Seçim varcılar yine sayfayı basmış soran olursa ben hiç uğramadim beyler taam mi.. ????
Yahuu Yunanlar geliştirilen uzun menzilli füze iha ve diğer teknolojik silahlar karşında dilini yutmuş tv kanalları bu konuda tartışmaktan bitap düşmüş bizi de seçim varcilarin istilas etmiş durumda ????
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atilasat 2 ay
rus sputnik Türkiye'nin yaptığı "s400'ler amerikanın korkulu rüyası"şeklinde propaganda haber başlıkları gibi olmuş.
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edi_büdü 2 ay
Bu haberi ihalar yapilma karari alindigindan beri olabilecek yada 1 ay sonra da olabilecekken niye simdi haber yapiyorsunuz ?
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