Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı

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Ülkemizin uzun yıllardan bu yana kendi iç dinamikleri ile çaba göstererek geliştirdiği İHA’lar, hem bilgi birikimine katkı sağlayarak bu alanda yeni ürünler ortaya konmasına zemin hazırlarken hem de ülkemizin güvenliği adına önemli kazançlar sağladı. Ayrıca daha uzun menzilli ve HALE sınıfı İHA’lar için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu konudaki gelişme herkesin malumuyken Yunan basınında ilginç gündemler yaratmaya da devam ediyor. Özellikle son zamanlarda Ege’de İHA’lar oyunun kurallarını Yunanistan’ın aleyhine olacak şekilde değiştirmeye başladı. Türkiye tarafından keşif amaçlı havalanan silahlı İHA’ların hareketliliğine karşılık Yunanistan’ın F-16’larını kaldırarak karşılık vermeye çalışması zaten sıkıntılı günler geçiren ülke ekonomisi üzerindeki etkisi tartışma yaratıyor.

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Bir saatlik uçuş maliyeti 25 bin dolar seviyelerine çıkabilen F-16’lara karşılık pilotu olmayan, bakım maliyeti de F-16’ların yanında son derece komik kalan Türk İHA’ları Ege’de yeni bir tartışma yarattı. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için bütçe ayıran ancak işe yarar bir ürün ortaya koyamayan Yunanistan’ın elinde sadece gözlem uçuşu yapabilen az sayıda deneysel Pigasos İHA’lar, Fransız Sperwer’ler ve İsrail’den kiralanan Heron’lar var. Ayrıca tamamen ABD kontrolünde olan Yunanistan’ın kullanamadığı MQ-1 Predatorlar da olası bir tehdit ihtimaline karşı ABD tarafından ülkeye konumlandırılmış.

Tüm bu İHA’ların toplam sayısı 30 civarında. Ülkemizde ise TAI tarafından üretilen ANKA’lar ile Baykar Makina tarafından üretilen Bayraktar İHA’lar toplamda 80’e ulaşmış durumda. Bu rakama Alpagu, Kargo, Togan gibi küçük sınıf İHA’lar da dahil edilmiş değil. Türkiye’nin bu alandaki gücünü birkaç basamak öteye taşıyacak Karayel İHA da havalanacağı gün için geri sayımda.