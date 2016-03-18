Güneş panellerinden güç alan havalimanı elektriğe para ödemiyor

Hindistan'ın Cochin Uluslararası Havalimanı enerji ihtiyacının tamamını güneş panellerinden karşılıyor. Dünyanın güneş enerjisinden güç alan ilk havalimanı ünvanını taşıyan Cochin, bugün herhangi bir elektrik ücreti ödemiyor.



Cochin Havalimanı'nın yetkilileri ilk güneş panellerini bundan 3 yıl önce, gelen yolcu terminalinin çatısına kurmuşlardı. Güneş paneli fikrinden oldukça memnun kalan yetkililer daha sonra uluslararası kargo terminalinin yakınlarında bulunan 180 bin metrekarelik kullanılmayan alanı güneş panelleriyle donatma kararı aldılar.



Alman firma Bosch tarafından kurulan güneş panelleri 18 Ağustos 2015 tarihinde devreye sokuldu. Elektrik enerji ağından bağımsız olmak istediklerini belirten havalimanı müdürü Jose Thomas, bugün Cochin Havalimanı'nın günlük kullandığı 48,000-50,000 kilowattlık gücün %100'ünü güneş panellerinin ürettiğini açıkladı.



Kurulumu toplam 9.5 milyon dolara mal olan panellerin 6 yıl içerisinde parasını çıkartması bekleniyor. Oldukça etkileyici bir enerji üretme performasına sahip olan güneş panelleri aynı zamanda gelecek 25 yıl içerisinde 300,000 tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.



Hindistan'ın en kalabalık yedinci havalimanı Cochin'in bu başarılı fikrinden etkilenen başka havalimanları da var. Yine Hindistan'da bulunan Kolkata Uluslararası Havalimanı da yakın zamanda 280 bin metrekarelik güneş enerji tesisi kurmak istiyor. Hali hazırda çok etkileyici bir işin altına imzasını atan Cochin ise şu an yapım aşamasında bulunan büyük uluslararası terminali için de yeni paneller kurmanın planlarını yapıyor.

http://money.cnn.com/2016/03/14/technology/india-cochin-solar-powered-airport/index.html?ii