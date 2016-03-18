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Güneş panellerinden güç alan havalimanı elektriğe para ödemiyor

Dünyanın güneş enerjisinden güç alan ilk havalimanı Cochin artık herhangi bir elektrik ücreti ödemiyor. Cochin havalimanı aynı zamanda 300 bin tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
26
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan'ın Cochin Uluslararası Havalimanı enerji ihtiyacının tamamını güneş panellerinden karşılıyor. Dünyanın güneş enerjisinden güç alan ilk havalimanı ünvanını taşıyan Cochin, bugün herhangi bir elektrik ücreti ödemiyor.

Cochin Havalimanı'nın yetkilileri ilk güneş panellerini bundan 3 yıl önce, gelen yolcu terminalinin çatısına kurmuşlardı. Güneş paneli fikrinden oldukça memnun kalan yetkililer daha sonra uluslararası kargo terminalinin yakınlarında bulunan 180 bin metrekarelik kullanılmayan alanı güneş panelleriyle donatma kararı aldılar.

Alman firma Bosch tarafından kurulan güneş panelleri 18 Ağustos 2015 tarihinde devreye sokuldu. Elektrik enerji ağından bağımsız olmak istediklerini belirten havalimanı müdürü Jose Thomas, bugün Cochin Havalimanı'nın günlük kullandığı 48,000-50,000 kilowattlık gücün %100'ünü güneş panellerinin ürettiğini açıkladı.

Kurulumu toplam 9.5 milyon dolara mal olan panellerin 6 yıl içerisinde parasını çıkartması bekleniyor. Oldukça etkileyici bir enerji üretme performasına sahip olan güneş panelleri aynı zamanda gelecek 25 yıl içerisinde 300,000 tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.

Hindistan'ın en kalabalık yedinci havalimanı Cochin'in bu başarılı fikrinden etkilenen başka havalimanları da var. Yine Hindistan'da bulunan Kolkata Uluslararası Havalimanı da yakın zamanda 280 bin metrekarelik güneş enerji tesisi kurmak istiyor. Hali hazırda çok etkileyici bir işin altına imzasını atan Cochin ise şu an yapım aşamasında bulunan büyük uluslararası terminali için de yeni paneller kurmanın planlarını yapıyor. 

http://money.cnn.com/2016/03/14/technology/india-cochin-solar-powered-airport/index.html?ii Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"adamlar inege tapiyormus muahahaha" denilen hintliler bile kafayi calistirip temiz enerjiye gecis yapmis. zor ama darisi basimiza.
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sarahaten 3 yıl
Aman bizimkilere söylemeyin. Bizimkiler yeni havalimanı için böyle bir şey yapmak isterse orman bırakmaz yerine güneş paneli diker. Bütün mücadelemiz çevre için diye bir de reklam yapar.
Aman bizimkilere söylemeyin. Bizimkiler yeni havalimanı için böyle bir şey yapmak isterse orman bırakmaz yerine güneş paneli diker. Bütün mücadelemiz çevre için...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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H34RTL3SS 3 yıl
SgtLittleNoob
adamlar inege tapiyormus muahahaha denilen hintliler bile kafayi calistirip temiz enerjiye gecis yapmis. zor ama darisi basimiza.

inekleri otlatacak yeşillik lazım olabildiği kadar koruyorlar
SgtLittleNoobadamlar inege tapiyormus muahahaha denilen hintliler bile kafayi calistirip temiz enerjiye gecis yapmis. zor ama darisi basimiza.
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Captain_Ivy 3 yıl
Ülkesini beğenmeyen çekip gitsin arkadaş. Gene yorumlar ülke karşılaştırmasıyla dolu..
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Alberto Ascari 3 yıl
Sıfır kirlilik ve maliyetsiz enerji.Kullanmak lazım geleceğin teknolojisi.
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DH Misafiri 3 yıl
Ne gerek var ki gelsinler Türkiye'den kaçak çeksinler bizde ödeyecek keriz çok, biz öderiz.
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LKLC 3 yıl
cyberfalcon
Elektrik enerji ağından bağımsız olmak istediklerini belirten havalimanı müdürü Jose Thomas, bugün Cochin Havalimanının günlük kullandığı 48,000-50,000 kilowattlık enerjinin %100ünü güneş panellerinden sağladıklarını açıkladı.
48,000-50,000 kilowattlık enerji yazmışsınız. kilowatt enerji güç birimi, kilowattsaat enerji birimi. Birim alandan ne kadar güç elde edebiliyorlar. Bu sistem için bayağı bir akü kullanmış olamaları lazım.

evet oraya güç yazmalıydım. düzeltelim teşekkürler :)
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quexstre48 3 yıl
Bundan 5 sene önce en basitinden html ve php kodlama işleri için hintli arkadaşlarımızdan yardım alıyorduk. Ve şunu belirteyim, sadece kod yazımı ve yazılım işi için bile adamlar köpek gibi çalışıyordu. Tasarladığım arayüzleri 1 günden az bir sürede istediğimiz şekilde bizlere sunuyorlardı. Ve bu hala böyle, hem maliyetten hem zamandan kazanıyorsunuz. Ben de Hindistan'ı çok ta önemsemeyen insanlardan biriydim ta ki araştırıp bilgi sahibi olana kadar. Bilişim işinde gerçekten hiç ummadığınız şeyler oluyor bu ülkede.. Yani adamlar ineğe değil toplu iğneye de tapabilir ama gerçekten çalışıyorsa işte o zaman neden bizim bu halde olduğumuzu önce kendimize sorup sorgulamamız lazım. Bu ülkede birçok yetenekli kardeşlerimiz var ama potansiyeli kullanamama, imkansızlıklar, imkan olsa dahi kişiye olan güvensizlikler bu arkadaşlarımızın, bizim potansiyelimizin gün yüzene çıkmasını engelliyor.
Sorun güneş paneli kurmak değil, sorun bu fikrin güzelliğini ve yapıldığında ülkemize ne kadar katkı sağlayacağının faydasının anlaşılamamasıdır. Biraz konu dışına çıktım ama şu örnekle bitirmek istiyorum. Mesela internette yaptığım araştırmada 2012 yılında devlet saniyede 8.435 lira vergi almış. yani dakikada 506.100 lira, 1 günde ise 12.146.400 lira vergi almış. Bu panellerin maliyeti 27.241.705 lira ve devlet şu an kat be kat fazla vergi alıyor ve böyle bir tesisi kurması (Tabii ki devletin giderlerini vs. çıktıktan sonra) 15 günü geçmez. 1 ay sürsün, 10 ay sürsün, yeter ki bir atılım bir ileri görüşlülük olsun.
'Hintliler bile' derken başka başarılı devletleri ve insanları aslında ne kadar küçümsediğimiz ne kadar kapalı bakış açısında olduğumuz ortaya çıkıyor. Başarısız bir ülke miyiz? Hayır ama çok başarılı bir ülke de değiliz. En basitinden açıp bir oyun oynadığımda bile 'neden biz yapmıyoruz' düşüncesine kapılıyorum, kısa bir süre sonra unutup devam ediyorum.
Umarım güneş enerjisi panelleri daha çok gelişir ve belki biz bu gelişimin bir parçası oluruz, ya da sadece kullansak bile kafi. Umarım bir gün böyle şeylerin olduğunu görebilirim. Okuyan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim :)
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cyberfalcon 3 yıl

Elektrik enerji ağından bağımsız olmak istediklerini belirten havalimanı müdürü Jose Thomas, bugün Cochin Havalimanı'nın günlük kullandığı 48,000-50,000 kilowattlık enerjinin %100'ünü güneş panellerinden sağladıklarını açıkladı.


48,000-50,000 kilowattlık enerji yazmışsınız. kilowatt enerji güç birimi, kilowattsaat enerji birimi. Birim alandan ne kadar güç elde edebiliyorlar.
Bu sistem için bayağı bir akü kullanmış olamaları lazım.
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black_flood 3 yıl
j&j
Havaalanında bu paneller pilotların hiç mi gözünü almıyormuş acaba ışık yansıtıp? Normalde çok pimpirikli davranırlar boyle şeyler için ama

Mat siyah panel kullanıldığı için sıkıntı yaratmıyor bizde olsa kabak gibi ben buradayım diyen malzeme kullanarak yaparlar sonra olmadı diyerek milyonlarca doları at çöpe gelsin yandaş yapılır. Güneş enrjisi aslında nükleerin ağa babası alternatifi evrende bulunmayan bir enerji kaynağı eğer yurt dışındaki çalışmalar başarılı olursa eğer zaten şuan ki uydu ile veri transferi yapılabildiği gibi elektrik transferi de mümkün olduğunda uzayda enerji panel sistemi ile üretime geçilecek. hem daha verimli olacak hem de alan sorunu ortadan kalkmış olacak.
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LKLC 3 yıl
baybahadir
180 metrekarelik kullanılmayan alanı güneş panelleriyle birimde bir yanlışlık olmasın? 180 metrekare biraz az gibi

evet hocam orada bir hata var 180 bin metrekare olacak. uyarı için teşekkür ederim :)
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Nike 3 yıl
Güneş panelide neymiş dikeceksin oralara rezidans yeşilliği yok edeceksin her yer gri olacak mis mis!
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baybahadir 3 yıl
"180 metrekarelik kullanılmayan alanı güneş panelleriyle "
birimde bir yanlışlık olmasın? 180 metrekare biraz az gibi
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kadirirdem 3 yıl
Ne güzel işte darısı başımıza...
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j&j 3 yıl
Havaalanında bu paneller pilotların hiç mi gözünü almıyormuş acaba ışık yansıtıp? Normalde çok pimpirikli davranırlar boyle şeyler için ama
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