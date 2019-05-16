Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak

Kâr amacı gütmeyen dünyanın en büyük uzay organizasyonu olan The Planetary Society, güneş yelkenli uzay aracı LightSail 2'yi önümüzdeki ay yörüngeye fırlatacak. Peki güneş yelkeni nedir?
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,4b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Planetary Society, gücünü ışıktan alan uzay aracı LightSail 2'yi önümüzdeki ay yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek.

Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor. LightSail 2 yörüngeye yerleştikten sonra bu yelkenlerini açacak ve Güneş'ten gelen fotonlar yardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?


Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronom Johannes Kepler tarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde, ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturma hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çok güçlü lazer sistemleri kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının, ışık hızının %20 hızına ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.
Rus milyarder Yuri Milner'ın şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var. Milner, Breakthrough Starshot isimli projesini Stephen Hawking ile beraber 2016 yılında duyurmuştu. Milner'ın hedefi, sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmek.

Carl Sagan'ın hayaliydi


Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.

Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.

LightSail 2 ile ilgili konuşan Bill Nye,"Bundan tam 40 yıl önce, profesörüm Carl Sagan, uzay yelkenleri kullanarak kozmosu keşfetme hayalini bizlerle paylaşmıştı. Dünyanın her tarafından binlerce insanın destekleriyle LightSail 2'yi tamamladık. Artık uçuşa hazırız!" ifadelerini kullandı.

 

http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/lightsail-2-set-to-launch.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 3 hf.
Duz dunyacilar filan suskun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selamiyen 3 hf.
"Rus milyarder Yuri Gagarin'in şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var..." Yuri Milner olması gerekiyor bahsettiğiniz kişi. Gagarin 68' de yıldızlar arası yolculuğunu tamamlamak üzere bu dünyadan göç etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 3 hf.
Yuri Gagarin ilk uzay uçuşunu yapan kişidir, milyarder falan değil, 1968'de öldü.
Milyarder olan kişi Yuri Milner. Hawking ile beraber Gagarin'in uzaya çıkışının 55. yılında tanıttılar bu projeyi, bunun dışında Gagarin ile bir ilgisi yok projenin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 3 hf. Stanislas Xavier
İsimleri karıştırmışım düzelttim hemen teşekkürler uyarı için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 3 hf.
bu fikir japonlarin eski cadirlarindan esinlenilmis. hic bahsetmemisler! yazik !!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuperVisör 3 hf.
Akonun uygarlıgınamı gidecek şimdi bu Elizabet klarer BEYOND THE LIGHT  BARRIER kitabıma göz atabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 3 hf.
Bilim kurgu gibi ne güzel !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beckonn 3 hf.
proxima centauri yıldız sistemine 22 yılda filan ulaşsa bu cihaz ölmezde sağ kalırsak görmek çok güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Yapay Zeka araç kiralıyor 3 hf. Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 yongasını üretti 3 hf. Dört kameralı Honor 20 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri 3 hf. Lilium’un gerçek boyuttaki elektrik motorlu prototip uçağı ilk kez uçtu 3 hf. Çift arka kameralı Sony Xperia 20'nin görselleri ortaya çıktı 3 hf. Bakanlık uyardı: “WhatsApp yerine yerlisini kullanmalıyız” 3 hf. 2019 Ford Focus ST Wagon tanıtıldı 3 hf. Asus Zenfone 6 dönen kamerayla geliyor 3 hf. Valve'ın Steam Link uygulaması artık Apple cihazlar için indirilebiliyor 3 hf. LEGO’dan ilginç Stranger Things seti 3 hf. Çevre dostu strafor geliştirildi 3 hf. ABD Huawei’yi kara listeye aldı 3 hf. Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı 3 hf. Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı 3 hf. Cryptopia dönemi sona erdi, borsa kapanıyor 3 hf. Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı 3 hf. Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı 3 hf. Pioneer ve Onkyo markaları satıldı 3 hf. Okyanuslardaki plastik atıklar, oksijen üreten bakteriyi öldürüyor 3 hf. Starlink uyduları birazdan fırlatılacak! Buradan canlı izleyin (Ertelendi) 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak Sonraki ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı 3 hf. Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu 3 hf. Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer 3 hf. Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor 3 hf. Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor 3 hf. Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda 3 hf. Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak 3 hf. Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek 3 hf. Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi 3 hf. Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak 3 hf. Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı 3 hf. Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu 3 hf. Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı 3 hf. Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi" 3 hf. Google, tüm seyahat araçlarını Geziler web sitesi altında birleştirdi 3 hf. HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu 3 hf. Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR) 3 hf. Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi 3 hf. OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim