Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?

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, gücünü ışıktan alan uzay aracı'yi önümüzdeki ay yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadedenteknolojisini test edecek.Yalnızcaağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tamuzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor. LightSail 2 yörüngeye yerleştikten sonra bu yelkenlerini açacak veyardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronomtarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde,hedefleniyor.Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle,uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çokkullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının,ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.