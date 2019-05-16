Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak

Planetary Society, gücünü ışıktan alan uzay aracı LightSail 2'yi önümüzdeki ay yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Prototip bir küp uydu olan LightSail 2, uzay yolculuklarının geleceği adına çok büyük umut vaadeden foton yelkeni teknolojisini test edecek.
Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor. LightSail 2 yörüngeye yerleştikten sonra bu yelkenlerini açacak ve Güneş'ten gelen fotonlar yardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.
Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronom Johannes Kepler tarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde, ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturma hedefleniyor.
Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çok güçlü lazer sistemleri kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının, ışık hızının %20 hızına ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.
Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan LightSail 2, "bir somun ekmeği kadar" şeklinde ifade edilen çok küçük boyutlara sahip. Planetary Society, uzay aracının tam 32 metre kare genişliğinde uzay yelkenlerine sahip olduğunu söylüyor. LightSail 2 yörüngeye yerleştikten sonra bu yelkenlerini açacak ve Güneş'ten gelen fotonlar yardımıyla itici güç sağlamaya çalışacak. Araştırmacılar, LightSail 2'nin yörüngesinde ölçülebilecek seviyede bir değişim gerçekleşmesini bekliyor.
Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?
Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronom Johannes Kepler tarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde, ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturma hedefleniyor.
Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çok güçlü lazer sistemleri kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının, ışık hızının %20 hızına ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.
Rus milyarder Yuri Milner'ın şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var. Milner, Breakthrough Starshot isimli projesini Stephen Hawking ile beraber 2016 yılında duyurmuştu. Milner'ın hedefi, sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmek.
Carl Sagan'ın hayaliydi
Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.
Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.
LightSail 2 ile ilgili konuşan Bill Nye,"Bundan tam 40 yıl önce, profesörüm Carl Sagan, uzay yelkenleri kullanarak kozmosu keşfetme hayalini bizlerle paylaşmıştı. Dünyanın her tarafından binlerce insanın destekleriyle LightSail 2'yi tamamladık. Artık uçuşa hazırız!" ifadelerini kullandı.
http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/lightsail-2-set-to-launch.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Milyarder olan kişi Yuri Milner. Hawking ile beraber Gagarin'in uzaya çıkışının 55. yılında tanıttılar bu projeyi, bunun dışında Gagarin ile bir ilgisi yok projenin.