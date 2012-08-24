Güney Kore mahkemesi, patent ihlali gerekçesiyle Samsung ve Apple'ı cezalandırdı

Akıllı telefon pazarının en büyük iki üreticisi Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları, farklı ülkelerde hız kesmeksizin devam ediyor. Yeni bir gelişme, bugün Güney Kore cephesinde yaşandı. Güney Kore'nin Seul bölgesindeki mahkeme, birkaç hafta süren karar sürecinin ardından nihai karara vardı ve hem Samsung'un hem Apple'ın karşılıklı olarak birbirlerinin patentlerini ihlal ettiklerini açıkladı.



Mahkemeye göre Apple, Samsung'a ait iki tane patenti; Samsung ise Apple'a ait bir tane patenti ihlal etmiş. Bunun neticesinde Apple, 40 milyon Won (35.265$); Samsung ise 25 milyon Won (22.035$) ceza ödeyecek. Ceza bununla sınırlı kalmayıp Güney Kore çapında Galaxy S, Galaxy S II, Galaxy Nexus, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad ve iPad 2 satışlarının yasaklandığı bildiriliyor. Ancak her iki firmanın da Galaxy S III, iPhone 4S, Yeni iPad gibi güncel ürünlerinin ceza kapsamına alınmadığının altını çizmekte fayda var.



http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444812704577608242792921450.html