Güney Kore mahkemesi, patent ihlali gerekçesiyle Samsung ve Apple'ı cezalandırdı

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının en büyük iki üreticisi Samsung ile Apple arasındaki patent savaşları, farklı ülkelerde hız kesmeksizin devam ediyor. Yeni bir gelişme, bugün Güney Kore cephesinde yaşandı. Güney Kore'nin Seul bölgesindeki mahkeme, birkaç hafta süren karar sürecinin ardından nihai karara vardı ve hem Samsung'un hem Apple'ın karşılıklı olarak birbirlerinin patentlerini ihlal ettiklerini açıkladı.
Mahkemeye göre Apple, Samsung'a ait iki tane patenti; Samsung ise Apple'a ait bir tane patenti ihlal etmiş. Bunun neticesinde Apple, 40 milyon Won (35.265$); Samsung ise 25 milyon Won (22.035$) ceza ödeyecek. Ceza bununla sınırlı kalmayıp Güney Kore çapında Galaxy S, Galaxy S II, Galaxy Nexus, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad ve iPad 2 satışlarının yasaklandığı bildiriliyor. Ancak her iki firmanın da Galaxy S III, iPhone 4S, Yeni iPad gibi güncel ürünlerinin ceza kapsamına alınmadığının altını çizmekte fayda var.
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444812704577608242792921450.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne diyeyim? İşlemeyen adalet vampir gibidir. Kanınızı kurutur. Avara kasnak gibi enerjnizi boşa harcatır. Adalet sistemi işlemeyen ülkeden değil lider, takipçi bile çıkmaz. Olsa olsa ne olur? “Mütevazı yenilikçi” olunur. Artık ne demekse?
Tevekkeli değil, Amerikan adaleti işleyen adalet, Güney Kore’nin adalet sistemi artık işlemeye başlayan adalet olarak niteleniyor. Konuyla ilgili TEPAV raporuna bir bakın isterseniz. tthaberler.com/...
Sanırım işin ticari yönünden ziyade,siyasi yönünde bitiyor iş ve istedikleri gibide oluyor.burda canla kanla bu markaları savunanların cebinden çıkan paradan ziyade aldığı markanın prestij ve gücüne kendisi sahip olmuş gibi hissediyor ve savunuyor.10-15 sene önce ticari anlamda sony hakimidi Herkesin bir devri var demekki,elbet Apple samsung devride biter..
Dönen tüm "filimler" ise akıllara ziyan ve Hollywood artık bu olayada el atmalıdır,acaip senaryolar çıkar bu heriflerin yaptıkları çakallık numaralarından!
Özellikle "içerden adam ayartma" DAVA ları varki tam filimlik
Bu Davalar genelde gizli görülüyor
Bir bakıyorsunuz X üreticinin elemanı,Y üreticisine "çalışıyor"
Veya bir bakıyorsunuz X firmasının elemanını(yani rakibinin)Y firması şak diye transfer edivermiş
Veya X firmandan bir eleman,sürekli Y firmasına "servis" hizmeti sağlıyor
v.s v.s v.s
++
Siyasi yönü özellikle Kore/Çin/Taiwan da var!! zaten Devlet resmen bunların arkasında maddi/manevi ve sınırsız imkanlar ile bulunmaktadır!!
ANCAK her türlü maddi bedeli yine de son kullanıcı olarak sen cebinden ödüyorsun,bu herifler önce sübvanse ediyorlar(sınırsız+sıfır faiz ile birlikte)
sonra iş bitiyor,maliyet hesaplanıyor "Risk bedeli" en son ekleniyor ve totalde ne çıkıyorsa aynen sen ödüyorsun bu rakamı
Nasıl tezgah ama
Şeyatnın aklına gelemeyecek işler bu heriflerde,aslında işin ahlakını ilk bozanlar ise yine "coniler" oldu ve de olmaya devam ediyor ama bu herifler
hep KAR da oluyor
Olmadık yerden,haybeden çeşitli suçlamalar ile özellikle Lisansı aykırılıktan sürekli bu herifleri tokatlıyorlar!!!
İnanılmaz hileli anlaşmalar yapılıyor,elin uyanık geçinen çekik-gözlüleri bile bu "coniler" karşısında acemi kalıyorlar
Çekik-gözlüler daha anlaşmayı okuyup anlayıncaya kadar,coniler DAVA yı açmış oluyorlar
Ancak çekik-gözlülerin Korelisi ise,bunlar kadar fetbaz tabiki!! o da sürekli nasıl bir yolunu bulurum da şu işin illegal kısmında
bir şeyi kaparım diyor ama karşısında kendisinden on kata daha akıllı bir şeytan olduğu için işi elini yüzüne bulaştırıyor
Diğer yandan Korelilerde rahat durmadıkları için ve her işte "kalitesizlik" ana prensip olduğu için! birde işin içine hileyi-hurdayıda karıştırıp
atraksiyonlar çekiyorlar ama sonuç yine senin cebine yansıyor
Tezgah nasıl ama
valla Hollywood bu işlere senaryo yazsın artık! çok malzeme ver bu heriflerde çok
Güney Kore tümden Amerikaya bağlı sen bi işletim sistemine mi alındın hocam
Yeni Samsung mağazası, doğadan mı ilham almışlar ne yapmışlar?
smh.com.au/...
Bari T-Shirt biraz farklı olsaymış...
Bu da Galaxy S3'ün tasarlanma süreciymiş, Samsung nereden öğrendi acaba böyle videolar yapmayı? Biraz geç olmadı mı?
youtube.com/...
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teamcoco.com/...
Durum bariz bir şekilde ortada, fazla söze gerek yok.
aha geldi adminlerin çakma hesabı
klasik apple fanboyu
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