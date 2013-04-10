Güney Kore polisi OLED panel davası nedeniyle Samsung Display genel merkezinde araştırma yaptı





Samsung ve LG arasında, OLED ekran teknolojisi ile ilgili bazı gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla başlayan hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya gelindi.





Samsung, altı çalışanının geçen yıl LG Display tarafından ikna edilerek firma bünyesinde çalışmaya başladığını ve bu çalışanların da OLED teknolojisi ile ilgili gizli bilgileri LG'ye sızdırdığını iddia ederek davacı olmuştu. Bilgilerin kamuya açık bilgiler olduğunu savunan LG Display de Samsung'un kendisinden OLED teknolojisi ile ilgili bilgileri çaldığı gerekçesiyle dava açmıştı.





Yeni nesil OLED televizyonlarını LG Ocak ayında pazara sunarken, Samsung bu yılın ilk yarısı bitmeden modellerini uluslararası pazara sunmayı planlıyor.





Geçen yıl başlayan soruşturma kapsamında ise Seul Metropolitan polisi dün, Samsung Display firmasının başkent yakınlarındaki genel merkezinde arama yaptı. Aramada LG Display'in ortaklarının bilgi sızdırma yapıp yapmadıkları ve Samsung'un bu olayla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.





Samsung yaptığı açıklamada dünyanın en iyi OLED teknolojilerine sahip olduğu için başka firmaların teknolojisini çalmaya ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. LG ise arama ile bir ilgilerinin olmadığını, konunun büyük ekranlı OLED paneller ile ilgili olduğunu ve polisin kendisinin arama kararı aldığını ifade etti.





Polis yetkilileri konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-10/samsung-office-searched-by-police-in-oled-technology-leak-probe.html