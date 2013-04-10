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Güney Kore polisi OLED panel davası nedeniyle Samsung Display genel merkezinde araştırma yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore polisi OLED panel davası nedeniyle Samsung Display genel merkezinde araştırma yaptı

Samsung ve LG arasında, OLED ekran teknolojisi ile ilgili bazı gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla başlayan hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya gelindi.

Samsung, altı çalışanının geçen yıl LG Display tarafından ikna edilerek firma bünyesinde çalışmaya başladığını ve bu çalışanların da OLED teknolojisi ile ilgili gizli bilgileri LG'ye sızdırdığını iddia ederek davacı olmuştu. Bilgilerin kamuya açık bilgiler olduğunu savunan LG Display de Samsung'un kendisinden OLED teknolojisi ile ilgili bilgileri çaldığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Yeni nesil OLED televizyonlarını LG Ocak ayında pazara sunarken, Samsung bu yılın ilk yarısı bitmeden modellerini uluslararası pazara sunmayı planlıyor.

Geçen yıl başlayan soruşturma kapsamında ise Seul Metropolitan polisi dün, Samsung Display firmasının başkent yakınlarındaki genel merkezinde arama yaptı. Aramada LG Display'in ortaklarının bilgi sızdırma yapıp yapmadıkları ve Samsung'un bu olayla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. 

Samsung yaptığı açıklamada dünyanın en iyi OLED teknolojilerine sahip olduğu için başka firmaların teknolojisini çalmaya ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. LG ise arama ile bir ilgilerinin olmadığını, konunun büyük ekranlı OLED paneller ile ilgili olduğunu ve polisin kendisinin arama kararı aldığını ifade etti.

Polis yetkilileri konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-10/samsung-office-searched-by-police-in-oled-technology-leak-probe.html Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen stalker(1979)
kanatkanat

Kardeşler kavga ediyor:)

Babaları Sony gelip ayırmalı.
2 Yanıt Yanıtla +6
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stalker(1979) 6 yıl
Burn in Hell
Orijinalden alıntı: kanatkanat
Orijinalden alıntı: talerk
Orijinalden alıntı: Core2han
Orijinalden alıntı: Umutcan
Orijinalden alıntı: kanatkanat Kardeşler kavga ediyor:)
Babaları Sony gelip ayırmalı.
Panelleri satin aldigi sirketler oldugunu unutmayin sony panel ureticisi degildir.
sony panel üreticisidir xperia z nin ekranını sony toshiba ve hitachi nin ortak kurduğu Japan Display üretmiştir.
Arkadaşlar işi nasıl Sonye getirdiniz?:) Kardeşler kavga ediyor derken iki şirketinde aynı ülkeden olduklarını ve bir çok ortaklıklarını kastetmiştim. Aynı Hyundai ve kia gibi onlarda kardeş şirketlerdir tabi ki ortaklıkları daha ileri seviyede:) Yanlış anlamayın Sonyi küçümsemiyorum. 90larda aldığım ilk kaset çalarlı Walkman Sony idi. o zamanlar Samsung deseniz herhalde Samsun anlardım:)
Apple, Microsoft, Googleda kardeş şirketler aynı ülkeden

Dur güleyim de boşa gitmesin espirün


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sis651 6 yıl
Üniversite'de iken yurtta Google'ın Microsoft'un olduğunu duymuştum birilerinden. :D
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FRAPS 6 yıl
SONY teknolojide bu ikisini üst üste koyar ve s.... atar
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ati39 6 yıl
iteleyin gitsin şu korelileri yaw
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stalker(1979) 6 yıl
Bu siteye üye olan bazı arkadaşların (diyelim herkesin hakkını yemeyelim) sorunu nedir acaba. Birbirlerini fan olmak ile suçluyorlar. Amaç ne sadece kendi kullandıkları markaların kalması diğer markaların yok olması mı?? Unutmayalım hiç biri babamızın markası değil. Eğer çeşitlilik olmasaydı ne olurdu. Bir akıllı telefonu 5000 TL'ye alırdık. Orta donanımlı bir laptop 4000 TL olurdu. Led lcd tv'leri hayal bile edemiyorum. Bu site piyasaya çıkan teknolojik ürünleri tartıştığımız yer değil sanki birbirimize marka fanlığı yapıp kavga ederek rahatladığımız bir yer:)
Herkes istediğini alır. Mesala Sony telefon aldım diyelim. 3 yıl sonra telefonum eskidi. İphone,HTC veya Samsung almak istiyorum, alamayacam mı? Sony'e veya başka markaya bağlı mı kalmam gerekiyor.
Google Başkanı Eric Schmidt bile Blackberry kullandığını İtiraf etti. Bu kadar basit düşünmeyin. Adamlar bile sizin kadar duygusal değil. Adamlar böyle yazıları görüp gülüyorlardır.
Birbirimizi suçlamak artık bir hastalık olmuş.
Alın size güzel bir yazı google'a yazın ve okuyun ve artık başkalarını suçlamayın:)
Kolaya Kaçış: Suçu başkasında arama
Abdülaziz Tantik
Not: Marka fanlığı yapanlar eksilesinler de rahatlasınlar:)
Yanıtla +3
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stalker(1979) 6 yıl
talerk
Core2han
Umutcan
kanatkanat Kardeşler kavga ediyor:)
Babaları Sony gelip ayırmalı.
Panelleri satin aldigi sirketler oldugunu unutmayin sony panel ureticisi degildir.
sony panel üreticisidir xperia z nin ekranını sony toshiba ve hitachi nin ortak kurduğu Japan Display üretmiştir.

Arkadaşlar işi nasıl Sony'e getirdiniz?:) Kardeşler kavga ediyor derken iki şirketinde aynı ülkeden olduklarını ve bir çok ortaklıklarını kastetmiştim. Aynı Hyundai ve kia gibi onlarda kardeş şirketlerdir tabi ki ortaklıkları daha ileri seviyede:)
Yanlış anlamayın Sony'i küçümsemiyorum. 90'larda aldığım ilk kaset çalarlı Walkman Sony idi. o zamanlar Samsung deseniz herhalde Samsun anlardım:)
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Mellkor 6 yıl
oled in bildiğim kadarı ile patenti zaten amerika lı bir firmada tabi bunu sonra koreli yada çinli bir firmaya kiraladı. Neyin kavgası bu anlamak zor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz heralde. Sonuçta 2sininde patentli ürünü değil
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Jül Sezar 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

talerk

Core2han
Umutcan
kanatkanat Kardeşler kavga ediyor:)
Babaları Sony gelip ayırmalı.
Panelleri satin aldigi sirketler oldugunu unutmayin sony panel ureticisi degildir.
sony panel üreticisidir xperia z nin ekranını sony toshiba ve hitachi nin ortak kurduğu Japan Display üretmiştir.



Arkadaşlar işi nasıl Sony'e getirdiniz?:) Kardeşler kavga ediyor derken iki şirketinde aynı ülkeden olduklarını ve bir çok ortaklıklarını kastetmiştim. Aynı Hyundai ve kia gibi onlarda kardeş şirketlerdir tabi ki ortaklıkları daha ileri seviyede:)
Yanlış anlamayın Sony'i küçümsemiyorum. 90'larda aldığım ilk kaset çalarlı Walkman Sony idi. o zamanlar Samsung deseniz herhalde Samsun anlardım:)


Apple, Microsoft, Google'da kardeş şirketler aynı ülkeden
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stalker(1979) 6 yıl
Kardeşler kavga ediyor:)
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Umutcan 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

Kardeşler kavga ediyor:)

Babaları Sony gelip ayırmalı.
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