Güney Kore'de her 10 akıllı telefondan 7'si Android'li

Android platformunun en önemli üreticilerinden olan Samsung'un ülkesi Güney Kore'de de Android rüzgarı esiyor. Ülkenin haber ajanslarından Yonhap'ın servis sağlayacılarından aldığı bilgiler her 10 akıllı telefondan 7'sinin artık Android'li olduğunu gözler önüne koyuyor.

Verilere göre Kore'nin en büyük servis sağlayıcısı olan SK Telecom Co., bünyesinde 6.18 milyon Android'li akıllı telefon kullanıcısı bulundururken, ikinci durumdaki KT Corp'un 2,06 milyon kullanıcısı, üçüncü büyük LG UPlus Corp.'un ise 1,86 milyon kullanıcısı akıllı telefon olarak Android'li telefonları tercih ediyor. Böylece toplam Android kullanıcılarının sayısı 10 milyona ulaşırken; ülke genelinde 14.1 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu göz önüne alındığında; Android'in her 10 akıllı telefonun 7'sinde bulunduğu ortaya çıkıyor.

Güney Kore pazarındaki iPhone'un durumu hakkında yorum yapabilmek için şimdilik yeterli bilgiler bulunmuyor. En kesin bilgi ikinci büyük operatör KT'in, Nisan ayı itibariyle 2,5 milyon iPhone sattığını söylerken; Mart ayında iPhone satışına başlayan SK Telecom Co. ise bu zamana kadar yaptığı iPhone satışının ne kadar olduğunu açıklamış değil. Bu sebeple, Kore pazarında kaç milyon iPhone satıldığı kesin olarak bilinmiyor.