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Güney Kore'de her 10 akıllı telefondan 7'si Android'li

7 yıl
9,4b
1
10
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Android platformunun en önemli üreticilerinden olan Samsung'un ülkesi Güney Kore'de de Android rüzgarı esiyor. Ülkenin haber ajanslarından Yonhap'ın servis sağlayacılarından aldığı bilgiler her 10 akıllı telefondan 7'sinin artık Android'li olduğunu gözler önüne koyuyor.

Verilere göre Kore'nin en büyük servis sağlayıcısı olan SK Telecom Co., bünyesinde 6.18 milyon Android'li akıllı telefon kullanıcısı bulundururken, ikinci durumdaki KT Corp'un 2,06 milyon kullanıcısı, üçüncü büyük LG UPlus Corp.'un ise 1,86 milyon kullanıcısı akıllı telefon olarak Android'li telefonları tercih ediyor. Böylece toplam Android kullanıcılarının sayısı 10 milyona ulaşırken; ülke genelinde 14.1 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu göz önüne alındığında; Android'in her 10 akıllı telefonun 7'sinde bulunduğu ortaya çıkıyor.

Güney Kore pazarındaki iPhone'un durumu hakkında yorum yapabilmek için şimdilik yeterli bilgiler bulunmuyor. En kesin bilgi ikinci büyük operatör KT'in, Nisan ayı itibariyle 2,5 milyon iPhone sattığını söylerken; Mart ayında iPhone satışına başlayan SK Telecom Co. ise bu zamana kadar yaptığı iPhone satışının ne kadar olduğunu açıklamış değil. Bu sebeple, Kore pazarında kaç milyon iPhone satıldığı kesin olarak bilinmiyor.


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Deníz 7 yıl en beğenilen
Hatun tatlıymış
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Bloodstain 7 yıl
Nova.6
candurucan cep telefonlarinin windows u oldu yakinda android telefonlar icin virus baslamasinda =)
Mavi ekran felan

Androidde yeşil ekran olur o :D
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lazloo 7 yıl
Bunda Samsung un başarısının büyük payı var.
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Recharged 7 yıl
Ülkemizde de yavaş yavaş Android'e yönelim var.Özellikle son zamanlarda bunu çok net görebilmek mümkün.
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Ryan Oreily 7 yıl
246875265 tane androidli telefon var.
başka ne bekleniyor ki?
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Saydam 7 yıl

Eagle Claw
Ülkemizde de yavaş yavaş Android'e yönelim var.Özellikle son zamanlarda bunu çok net görebilmek mümkün.

Çünkü ucuz telefonlarda da var
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candurucan 7 yıl
cep telefonlarinin windows u oldu yakinda android telefonlar icin virus baslamasinda =)
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akcanon 7 yıl

candurucan

cep telefonlarinin windows u oldu yakinda android telefonlar icin virus baslamasinda =)


Mavi ekran felan
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Deníz 7 yıl en beğenilen
Hatun tatlıymış
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AhmedKaymakcı 7 yıl

Allen Walker
Hatun tatlıymış


:) konuya bak atılan yoruma bak.:) bakiyim hakkatten tatlıymış
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HackAv 7 yıl

Allen Walker

Hatun tatlıymış


Aynen telefonlar android'li olduğu için pek ilgimi çekmedi direk İos yüklü hatuna gitti gözüm...
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