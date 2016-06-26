Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri

Akıllı telefonlar sadece potansiyel kanser riski nedeniyle değil, insanların sokaklarda ve caddelerde yürürken çevreye bakmak yerine telefon ekranına takılıp kalmalarıyla büyük bir tehlike oluşturuyor. Güney Kore hükümeti, Seul Ulusal Polis Ajansı yardımı ile birlikte, vatandaşları akıllı telefonlarını kullanırken çevrelerine daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarmak için koruyucu önlemler alıyor.

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Seul şehri, pilot programın bir parçası olarak aşağıda görebileceğiniz iki trafik işaretini tanıttı. İlk uyarı levhası yayaları, karşıdan karşıya geçerken akıllı telefon kullanmanın kazaya neden olabileceği konusunda uyarmayı hedefliyor. Diğer trafik işareti ise kaldırımda yürüyen insanları, telefonlarına dalıp gitmekten vazgeçirmek üzere tasarlanmış durumda.

Yeni trafik işaretleri hükümetin belirlediği ve akıllı telefonların neden olduğu kazalarının en fazla görüldüğü beş noktaya (Hongdae, Belediye Binası, Yonsei Üniversitesi, Gangnam İstasyonu ve Jamsil İstasyonu) kurulacak. Öte yandan şehirler tarafından akıllı telefonlara özel çözümler geliştirildiğini ilk kez görmüyoruz. Bir kaç yıl önce, Çin'in Chongqing şehrindeki tema parkı, sadece akıllı telefon kullanan kişiler için tasarlanmış bir yürüyüş şeridiyle gündeme gelmişti.

http://english.seoul.go.kr/new-traffic-signs-smartphone-users/