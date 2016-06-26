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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri

Güney Kore hükümeti, akıllı telefon bağımlılığının neden olduğu kazaları önlemek için iki yeni trafik işareti hazırladı. Uyarı levhaları kazaların en fazla görüldüğü noktalara yerleştirilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar sadece potansiyel kanser riski nedeniyle değil, insanların sokaklarda ve caddelerde yürürken çevreye bakmak yerine telefon ekranına takılıp kalmalarıyla büyük bir tehlike oluşturuyor. Güney Kore hükümeti, Seul Ulusal Polis Ajansı yardımı ile birlikte, vatandaşları akıllı telefonlarını kullanırken çevrelerine daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarmak için koruyucu önlemler alıyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor"
Seul şehri, pilot programın bir parçası olarak aşağıda görebileceğiniz iki trafik işaretini tanıttı. İlk uyarı levhası yayaları, karşıdan karşıya geçerken akıllı telefon kullanmanın kazaya neden olabileceği konusunda uyarmayı hedefliyor. Diğer trafik işareti ise kaldırımda yürüyen insanları, telefonlarına dalıp gitmekten vazgeçirmek üzere tasarlanmış durumda.
Yeni trafik işaretleri hükümetin belirlediği ve akıllı telefonların neden olduğu kazalarının en fazla görüldüğü beş noktaya (Hongdae, Belediye Binası, Yonsei Üniversitesi, Gangnam İstasyonu ve Jamsil İstasyonu) kurulacak. Öte yandan şehirler tarafından akıllı telefonlara özel çözümler geliştirildiğini ilk kez görmüyoruz. Bir kaç yıl önce, Çin'in Chongqing şehrindeki tema parkı, sadece akıllı telefon kullanan kişiler için tasarlanmış bir yürüyüş şeridiyle gündeme gelmişti.

http://english.seoul.go.kr/new-traffic-signs-smartphone-users/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Kafasını telefondan kaldırıp tabelaya bakacak mı ki insanlar?
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mu5tafa 3 yıl
Uyarılar yerde olmalı..
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GoldPunch 3 yıl Hdplus
Hdplus
Yakında tüm dünyayı 4-5 inç ekran içine hapsedecekler.

Neyse ki Galaxy Note ailesi var :)

Saka bi yana haklisin maalesef.
HdplusYakında tüm dünyayı 4-5 inç ekran içine hapsedecekler.Neyse ki Galaxy Note ailesi var :)Saka bi yana haklis...
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kadirirdem 3 yıl
yere yapmaları iyi olmuş..
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ssbrutality 3 yıl
Sende haklısın ne diyeyim.
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silversmith 3 yıl
Hepsinin yaya ehliyetini alacaksın! :D
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Hdplus 3 yıl
Yakında tüm dünyayı 4-5 inç ekran içine hapsedecekler.
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GoldPunch 3 yıl Hdplus
Hdplus
Yakında tüm dünyayı 4-5 inç ekran içine hapsedecekler.

Neyse ki Galaxy Note ailesi var :)

Saka bi yana haklisin maalesef.
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bende345 3 yıl
Kadın şöförler için tabela tasarlasınlar asıl. Şöyle ayakkabı reklamlı falan...

Geçen iş çıkışı ,orta şeritte Metro Market'ten Orhaneli yoluna kadar kuyruk vardı. Ama sadece bir şeritte...

En önde, 20 ile giderken telefonla konuşan bir kadın varmış meğer...
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mu5tafa 3 yıl
Uyarılar yerde olmalı..
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naxay07 3 yıl
Angel of the Lord
Kafasını telefondan kaldırıp tabelaya bakacak mı ki insanlar?

Telefonda uyarı olarak çıkar belki?
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Kafasını telefondan kaldırıp tabelaya bakacak mı ki insanlar?
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HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, kaza ve
7 etiket daha güney kore seul bağımlılık trafik işareti Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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