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Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek

Vestel, Güney Koreli elektronik üreticisi Daewoo ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında Daewoo markalı televizyon, buzdolabu, bulaşık makinesi ve kombileri Manisa'da Vestel City'de üretecek.
8 ay
6,9b
1
35
Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek
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Güney Koreli elektronik üreticisi Daewoo, üretim, Ar-Ge ve Avrupa’daki varlığını genişletmek için Vestel ile yaptığı anlaşmanın kapsamını genişletti. Daewoo marka pek çok ürün Türkiye’de üretilecek.

Vestel ve Daewoo arasındaki yeni anlaşmaya göre Daewoo markalı televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi ve kombiler bundan sonra Vestel City’de üretilecek. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre 2015 yılından beri Daewoo marka çamaşır makineleri Vestel City’de üretiliyor ve buradan Avrupa’ya gönderiliyor.

Manisa'dan 155 ülkeye ihracat

Daewoo, bu anlaşma ile Avrupa pazarında daha sağlam bir konum elde etmeyi hedefliyor. Türkiye’den 155 ülkeye ihracat yapan Vestel, böyle anlaşmalar ile hem adını dünyaya duyuruyor hem de üretim başına önemli miktarda gelir elde ediyor. Daewoo ayrıca Avrupa pazarında satışa sunmak üzere premium sınıfa yönelik elektrikli ev aletleri geliştirmek için Vestel ile birlikte çalışmayı planlıyor.


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Saint Ralph 8 ay en beğenilen
Anladım.
Bu markayıda listeden çıkardım.
Bilgi için sağolun. 😂😂😂
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Galatas4ray 8 ay
Kendine hayrı olmayanın başkasına ne hayrı olur orası muamma.
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cengiz7 8 ay
Vestel City'i gezmiş birisi olarak bi konuya değineyim: Orada sadece Vestel marka ürünler üretilmiyor. Birçok bilindik (samsung lg gibi markalar hariç) firma için televizyon üretimi yapıyor zaten. Dolayısıyla anormal bir anlaşma değil bu. Hangi kalitede hangi fiyata ürün üretmelerini istiyorlarsa montaj hattında çatçut koyuyor robotlar parçaları, iş bitiyor. Zaten geçen sene gittiğimde daha monitör camı ve entegre işlemcisi gibi kritik parçalar hala ithal geliyordu.
Vestel City'i gezmiş birisi olarak bi konuya değineyim: Orada sadece Vestel marka ürünler üretilmiyor. Birçok bilindik (samsung lg gibi markalar hariç) firma iç...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 8 ay
Evimde 2 adet vestel cep telefonu çamaşır ve bulaşık makinası birde 124 ekran lsd televizyon var hepsinden memnunum. Özellikle ülkemizde orta segmentte televizyon alınacaksa vestel den başka hiçbir markaya bakmaya dahi gerek yok
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cabriyo 8 ay
uzakdoğulular gerçekten avrupaya ulaşmak için türkiyeyi köprü olarak kullanıyor demekki. daewoo denilen marka siemens bosh buzdolaplarını fason üreten firma demişti bir buzdolabı satıcısı. yani alman malını biz üreteceğiz demekki.
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Sheldon Lee Cooper 8 ay
Hayırlı olması ve ülkeye kazanç sağlaması dileğiyle...
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aksu01 8 ay
türkiye de satılacak mı bu tv ler? yoksa avrupa için mi üretiliyor?
keşke oled,qled gibi teknolojileri getirip bu televizyonda kullansa ve türkiye de satsa.
gerçi oled i vestelde kullandı ama fiyatı paneli aldığı LG den daha pahalıydı. öyle olacaksa kalsın...
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haylaz__ 8 ay
Yorumlara bak adamın sanki kendi TV fabrikası var üretiyor da vesteli beğenmiyor
Ne günlere kaldık hasetlik yapıyorsun tamam anladık hiç olmazsa belli etme
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MrFlash16 8 ay
Vesteli tebrik ederim.Ülkeye döviz girişi sağlanıcak.
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himmet_dal 8 ay
Evde tv ve ketıl vestel 4 yıldır sorun yok
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Xdian 8 ay
Evimizde Tv haricinde ki ürünlerin hepsi yerli markalar, benim için önemli. Ülkemiz de nekadar bilinçli tüketici varsa da bir o kadar cahil insan var.(yerli malını kötüleyen de dahil) Vestel ürünü ben hiç almadım, özellikle telefon olaylarından sonra almamaya özen gösterdim. Ama yapılan antlaşma ülkemiz için katkıda bulunacak bir konu buna değersiz yorumlar yazanlar gerçekten acınası insanlar.
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Mephisto_TR 8 ay
İşçilik çok ucuzladı, Avrupaya nakliye için konumu uygun. Bu tarz fabrika açma, üretim yaptırtma haberlerini gelecekte daha çok görürüz. Avrupa odaklı ürünler için Çin'den, Malezya'dan, Vietnam'dan daha uygun tercih haline geldik.
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lextor 8 ay
“X marka yerli mi sanki, içindeki ürünler yabancı bi kere” diyenler için önemli olanın hammadde değil katma değerli servis olduğunu hatırlatırım. Mesela keşke fındığı İtalya’dan alsaydık da Nutella’yı biz üretseydik.
Şunu hala anlatamadık. %100 yerlilik dünya üzerinde olamaz. Bu küresel sisteme kafa tutmaktır. Yerli otomobil üzerinde çalışıyoruz denildi adamlara bi ana avrat sövülmediği kaldı. Ben otomobil dünyasından anlamam. Gösterilen araba zaten var olanın boyanmışı olabilir. Böyle yaparak mühendisin şevki kırılıyor.
Tamam firma sütten çıkmış ak kaşık değil fakat sürekli eleştirmek sadece cahiliyeti gösterir. Kendi halkı markasına güvenmezse işler büyümez ve kalite ilerlemez. Bkz. Beko, Arçelik. En azından bunlar yurtdışında bir beyaz eşya reyonuna gidince karşımıza çıkıyor.
Ülkemizde bu kafalar olduğu sürece ne startup görürüz nede farklı bir girişim.
Üç cümlesinden biri erdoğan, çomar olan kişinin psikolojisinden şüphe ederim ayrıca. Eleştirmeninde bir adabı var. Bu konuda bile olay oraya bağlanmış şaka gibi.
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