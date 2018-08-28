Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek

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Güney Koreli elektronik üreticisi Daewoo, üretim, Ar-Ge ve Avrupa’daki varlığını genişletmek için Vestel ile yaptığı anlaşmanın kapsamını genişletti. Daewoo marka pek çok ürün Türkiye’de üretilecek.

Vestel ve Daewoo arasındaki yeni anlaşmaya göre Daewoo markalı televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi ve kombiler bundan sonra Vestel City’de üretilecek. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre 2015 yılından beri Daewoo marka çamaşır makineleri Vestel City’de üretiliyor ve buradan Avrupa’ya gönderiliyor.

Manisa'dan 155 ülkeye ihracat

Daewoo, bu anlaşma ile Avrupa pazarında daha sağlam bir konum elde etmeyi hedefliyor. Türkiye’den 155 ülkeye ihracat yapan Vestel, böyle anlaşmalar ile hem adını dünyaya duyuruyor hem de üretim başına önemli miktarda gelir elde ediyor. Daewoo ayrıca Avrupa pazarında satışa sunmak üzere premium sınıfa yönelik elektrikli ev aletleri geliştirmek için Vestel ile birlikte çalışmayı planlıyor.