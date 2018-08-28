LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu

LG bu yılın başlarında amiral gemisi akıllı telefonu LG G7'yi piyasaya sürdü. Şirketin önümüzdeki aylarda LG V40'ı çıkarması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi bugün LG G7 One ve LG G7 Fit olmak üzere iki yeni telefon duyurdu. Her ikisi de mevcut LG G7 amiral gemisini temel alıyor.

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LG G7 One isminden de anlayabileceğiniz üzere şirketin ilk Android One telefonu olmuş durumda. Yani bu da saf Android ile çalıştığı için daha hızlı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca düzenli olarak güvenlik güncellemeleri alacak ve iki yıl boyunca en yeni Android sürümüne daha hızlı bir şekilde yükseltilecek. Akıllı telefon Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Bununla birlikte 16 MP arka ve 8 MP kalitesinde selfie kamerası var.

Yeni telefonlar IFA 2018'de sahneye çıkacak

LG G7 Fit modeli ise Snapdragon 821 yonga seti, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor. LG G7 One'dan biraz daha düşük kapasitede bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefon da yine aynı şekilde 16 MP arka ve 8 MP ön kamera ile donatılmış durumda.

Her iki telefonda da 6.1 inç QHD+ ekran ve 3.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Şirketin birkaç gün sonra başlayacak IFA 2018'de yeni akıllı telefonlarını sergilemesi bekleniyor. Dolayısı ile cevapsız kalan sorulara bu etkinlik kapsamında yanıt bulmayı umuyoruz.

http://www.lgnewsroom.com/2018/08/lg-builds-on-successful-g7-series-platform-with-two-even-more-accessible-models/