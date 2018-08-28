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LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu

Güney Koreli LG, IFA 2018 öncesinde amiral gemisi LG G7'yi temel alan iki yeni akıllı telefon tanıttı. LG G7 One ve LG G7 Fit modellerinin detayları haberimizde.
8 ay
4,5b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG bu yılın başlarında amiral gemisi akıllı telefonu LG G7'yi piyasaya sürdü. Şirketin önümüzdeki aylarda LG V40'ı çıkarması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi bugün LG G7 One ve LG G7 Fit olmak üzere iki yeni telefon duyurdu. Her ikisi de mevcut LG G7 amiral gemisini temel alıyor.
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LG G7 One isminden de anlayabileceğiniz üzere şirketin ilk Android One telefonu olmuş durumda. Yani bu da saf Android ile çalıştığı için daha hızlı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca düzenli olarak güvenlik güncellemeleri alacak ve iki yıl boyunca en yeni Android sürümüne daha hızlı bir şekilde yükseltilecek. Akıllı telefon Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Bununla birlikte 16 MP arka ve 8 MP kalitesinde selfie kamerası var. 

Yeni telefonlar IFA 2018'de sahneye çıkacak

LG G7 Fit modeli ise Snapdragon 821 yonga seti, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor. LG G7 One'dan biraz daha düşük kapasitede bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefon da yine aynı şekilde 16 MP arka ve 8 MP ön kamera ile donatılmış durumda.
Her iki telefonda da 6.1 inç QHD+ ekran ve 3.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Şirketin birkaç gün sonra başlayacak IFA 2018'de yeni akıllı telefonlarını sergilemesi bekleniyor. Dolayısı ile cevapsız kalan sorulara bu etkinlik kapsamında yanıt bulmayı umuyoruz.

http://www.lgnewsroom.com/2018/08/lg-builds-on-successful-g7-series-platform-with-two-even-more-accessible-models/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Guest-CBD9CC12F 8 ay
Şu lg sd 835 li android one cihazı full hd ve 3500 mah yapsa nasıl olurdu acaba
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MasTek 8 ay
Bilgi: Bizzat kullanıcısı olarak söylüyorum; Xiaomi A1 Android 8.1 e güncellendi.
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Mr. Jingles 8 ay
LG yazılım güncelleme konusunda eskisi kadar hızlı değil ve güncelleme sahası da sadece amirallerle kısıtlı. LG'nin yapacağı en mantıklı şey cihazlarının tamamını Android One platformunda çıkarıp güncelleme sorununu çözmesi. Gerçi Android One platformunda olanları da biliyoruz. Güya General Mobile da Android One ama Oreo çıkalı yıl olacak cihazlarını daha yeni güncelledi. Şu an güncelleme işinde Nokia rakiplerinden çok çok iyi seviyede.
Düzenleme: Xiaomi 8.1 güncellemesini vermiş.
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lebendefrans 8 ay
300 dolara sd 845 ve 4000 mah pil koyuyor xiaomi pacopohone f1de. meizu hakeza çok ucuza sd 845 leri verebiliyor.
bu ekosistemde lg 350 dolardan fazla çıkarırsa bunları hayatta satamaz. ki 350 dolara falan da çıkarabileceğini zannetmiyorum en az 400 dolar bekliyorum.
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kucukyenici 8 ay
3.000 mAh kadar başına...
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yelkowan 8 ay
Bu üstü çentikli olup da altı çerçeveli olan telefonların ürün görseli olarak sadece üst kısmını kullanması moda oldu.
Merak etmeyin sadece üst kısım görselin koyunca artık alt tarafın çerçevesiz olmadığını anlıyoruz...
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Whippoorwill 8 ay
Fiyatlar daha fiyasko olacak. Malum LG.
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spirituals 8 ay
S835 S821 geçen sene ve ondan önceki sene amiral gemi modelleri için tavan işlemcilerdi. Bence çok mantıklı bir seçim yapılmış. Burada en önemli unsur fiyat her zamanki gibi. 500 Dolar ve altı fiyatlar ile gelirse alınır. S670 yada s710 dan daha iyi işlemciler bunlar.
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High Sierra 8 ay
Evet X Mach zamanında görmüştük bir sene üstüne S808 cihazı diye de, G7 One'ı anlarım ama G7 Fit fiyasko + komedi. Yine S660//S670 olsun P60 olsun böyle çipler kullansa neyse derim de amaç stok eritelim demişler resmen.
O zaman G6 ThinQ ve G6 ThinQ Lite olarak tanıtmaları gerekirdi. G7 serisi ile bir anılmaları komedi olmuş.
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dr20mouse 8 ay
Fiyat önemli şimdi tutup 500 dolar üstü yaparlarsa zor satarlar.
Fit olan model 300 dolar altında olmalı. Diğeri de 400 doları geçmemeli ancak böyle satış yaparlar diğer türlü hiç nakliye masrafı yapmasınlar zor satarlar.
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