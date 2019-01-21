Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın dört bir yanındaki telefon üreticileri, doymuş pazar nedeniyle satışlarda düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz 12 ay boyunca giderek düşen satış rakamları bunun en iyi göstergesi. İlk rapor ise iki dev şirket Samsung ve LG'nin evi olan Güney Kore'den geldi.
Çinli şirketler rekabeti arttırdı
Ülkedeki, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü'nün Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Güney Kore'de cep telefonu ihracatı geçen yıl yüzde 23.2 (4.42 milyar dolar) azalarak 14.61 milyar dolara düştü. Bu rakam, ülkenin 11.36 milyar dolarlık cep telefonu sevkiyatı yaptığı 2002'den bu yana 16 yıldaki en düşük rakam.Güney Koreli kaynaklara göre ülke en yüksek cep telefonu sevkiyatını 2008 yılında yapmış ve 33.44 milyar dolarlık bir ihracat yapmıştı. O yıldan bugüne kadar geçen sürede ise bu rakam hızla eriyerek 20 milyar doların altına düştü. Büyük resme baktığımızda ise bu düşüşün en büyük nedeni olarak Çin pazarı gösteriliyor. Zira Çinli üreticiler hem performans hem de fiyat açısından kullanıcıları cezbedecek telefonları piyasaya sürmeye devam ediyorlar. Bakalım Güney Koreli şirketlerin bu düşüşü ne kadar süre daha devam edecek.
https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=42563 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden ne vardı ? S serisi derdin amiral gemi en az bir sene o donanımı o kas gücünü geçebilen cihaz yoktu. Kamera olarak çok iyiydi, gene en kötü 1 sene alırdın kafan rahat ederdi.
Şimdi öyle değil ki, kamerada huawei öne geçiyor, tasarım olarak her ne kadar güzel dursa da adamlar ekrandan parmak izi okuyucu diyor ve cihaza koyuyor 3 tane kamera diyor böyle fotoğraf çeker diyor oradan gene yürüyor.
Koca samsung'da ne var ? hani artık olayı da bitti bu yüzden, elinde tek artısı bence note serisi onu da işte eline yüzüne bulaştı. Note 7'de facia gördük, note 8 dediler pili kötü, e note 9 çıktı pil iyi ama tasarım aynı yetmiyor ekrandan parmak izi okuyuculu telefonlar fink atıyorken samsung 1 sene yattı note 9'da koyamadı gitti. E neyi satacak ? yazılım deseniz geç geliyor, hemen öyle anında gelmiyor.
Servisi deseniz türkiye özelinde çok kötü işliyor. Yok amoled yanıyor ekrandan ghosting var servise veriyorsun 1500 2000 lira para çıkıyor. Hani insanlar 6-7-8 bini verip bunlarla uğraşıyor neden ? çünkü teknik servisi j bilmemne bin liralık telefona bakıyor aynı servis senin note 9'a da bakıyor.
Huawei mesela türkiyede çok iyi garantisi ilk 3 ay vip garanti diyor ekranı kırarsan ücretsiz değiştiriyor. Başka sorunlarda diyor aynı gün 30 dk içinde çözebiliyorum vs. vs. hani rakip almış başını gitmiş sen 2 senelik tasarımda cihaz satıyorsun yetmiyor kamera ve performans olarak geri kalıyorsun ve de güncelleme problemi çıkıyor yetmiyor garantin dandik.
Eee değirmen nereye kadar dönecek ? apple kurmuş ios sistemini diyor ki işletim sistemi benim donanım benim haydi bakalım fiyatımda bu uyan alır uymayan almaz. Android öyle değil ki binlerce farklı cihaz var ve hepsi de android. Hani apple gibi bir kaçamak yapacakları kendi alanları da yok.
10-12 gb'li telefon çıkarıyorlar, 2-3 gb'lik modellerle aynı program, oyunu çalıştırıyor!