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Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor

Global cep telefonu pazarındaki durgunluk dev şirketleri etkilemeye başladı. Gelen haberlere göre Güney Koreli cep telefonu üreticileri son 16 yılın en düşük satış dönemini yaşıyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor
Dünyanın dört bir yanındaki telefon üreticileri, doymuş pazar nedeniyle satışlarda düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz 12 ay boyunca giderek düşen satış rakamları bunun en iyi göstergesi. İlk rapor ise iki dev şirket Samsung ve LG'nin evi olan Güney Kore'den geldi.

Çinli şirketler rekabeti arttırdı

Ülkedeki, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü'nün Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Güney Kore'de cep telefonu ihracatı geçen yıl yüzde 23.2 (4.42 milyar dolar) azalarak 14.61 milyar dolara düştü. Bu rakam, ülkenin 11.36 milyar dolarlık cep telefonu sevkiyatı yaptığı 2002'den bu yana 16 yıldaki en düşük rakam.
Güney Koreli kaynaklara göre ülke en yüksek cep telefonu sevkiyatını 2008 yılında yapmış ve 33.44 milyar dolarlık bir ihracat yapmıştı. O yıldan bugüne kadar geçen sürede ise bu rakam hızla eriyerek 20 milyar doların altına düştü. Büyük resme baktığımızda ise bu düşüşün en büyük nedeni olarak Çin pazarı gösteriliyor. Zira Çinli üreticiler hem performans hem de fiyat açısından kullanıcıları cezbedecek telefonları piyasaya sürmeye devam ediyorlar. Bakalım Güney Koreli şirketlerin bu düşüşü ne kadar süre daha devam edecek.

https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=42563 Yorum Yaz
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Bu kafayla giderlerse daha da kötü yıllar onları bekliyor zaten.
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Python 3 ay
Samsung'un elinde hani böyle tam noktasal atış yapabileceği bir Note serisi kaldı. S serisi zaten performans anlamında, kamera anlamında, tasarım vs. anlamında çoktan çinliler yerine geçti sayılır.
Eskiden ne vardı ? S serisi derdin amiral gemi en az bir sene o donanımı o kas gücünü geçebilen cihaz yoktu. Kamera olarak çok iyiydi, gene en kötü 1 sene alırdın kafan rahat ederdi.
Şimdi öyle değil ki, kamerada huawei öne geçiyor, tasarım olarak her ne kadar güzel dursa da adamlar ekrandan parmak izi okuyucu diyor ve cihaza koyuyor 3 tane kamera diyor böyle fotoğraf çeker diyor oradan gene yürüyor.
Koca samsung'da ne var ? hani artık olayı da bitti bu yüzden, elinde tek artısı bence note serisi onu da işte eline yüzüne bulaştı. Note 7'de facia gördük, note 8 dediler pili kötü, e note 9 çıktı pil iyi ama tasarım aynı yetmiyor ekrandan parmak izi okuyuculu telefonlar fink atıyorken samsung 1 sene yattı note 9'da koyamadı gitti. E neyi satacak ? yazılım deseniz geç geliyor, hemen öyle anında gelmiyor.
Servisi deseniz türkiye özelinde çok kötü işliyor. Yok amoled yanıyor ekrandan ghosting var servise veriyorsun 1500 2000 lira para çıkıyor. Hani insanlar 6-7-8 bini verip bunlarla uğraşıyor neden ? çünkü teknik servisi j bilmemne bin liralık telefona bakıyor aynı servis senin note 9'a da bakıyor.
Huawei mesela türkiyede çok iyi garantisi ilk 3 ay vip garanti diyor ekranı kırarsan ücretsiz değiştiriyor. Başka sorunlarda diyor aynı gün 30 dk içinde çözebiliyorum vs. vs. hani rakip almış başını gitmiş sen 2 senelik tasarımda cihaz satıyorsun yetmiyor kamera ve performans olarak geri kalıyorsun ve de güncelleme problemi çıkıyor yetmiyor garantin dandik.

Eee değirmen nereye kadar dönecek ? apple kurmuş ios sistemini diyor ki işletim sistemi benim donanım benim haydi bakalım fiyatımda bu uyan alır uymayan almaz. Android öyle değil ki binlerce farklı cihaz var ve hepsi de android. Hani apple gibi bir kaçamak yapacakları kendi alanları da yok.
Samsung'un elinde hani böyle tam noktasal atış yapabileceği bir Note serisi kaldı. S serisi zaten performans anlamında, kamera anlamında, tasarım vs. anlamında ...
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MS4343 3 ay
Donanım bir yere kadar, yazılım olarak da birşeyler yapılmalı...

10-12 gb'li telefon çıkarıyorlar, 2-3 gb'lik modellerle aynı program, oyunu çalıştırıyor!
Donanım bir yere kadar, yazılım olarak da birşeyler yapılmalı...10-12 gb'li telefon çıkarıyorlar, 2-3 gb'lik modellerle aynı program, oyunu çalı...
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BOLDVIPER 3 ay
Androidciler yesin birbirini hahah :)))
Şaka bir yana telefon teknolojisi çok ilerlemiyor artık lg nin batmasıda normal telefon anlamında g3 te yaptığı ve diğer serilerindede devam eden rezillik ve hayalet casper ile anlaşması yüzünden. 2 lg telefonum çöp oldu aynı sebepten
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DH Misafiri 3 ay
Doğru söylüyorsun. Çin sanayisi kopyacılık üzerine, özgün teknolojileri yok. İşlemcileride aşırma
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ilkerinanç 3 ay
Çünkü Çinliler artık hem kaliteli hem de agresif fiyatlı ürünler yapıyor.Amerika başedemedi Koreliler mi başedecek Çinlilerle?Güldürmesinler.
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agent1453 3 ay
Düşük donanım ve eskitmelere rağmen buraya kadarmış.
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Askaparta 3 ay
Elması Koresi, görecekler günlerini. Haydi diğerleri.
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the_dedektif 3 ay
Arkadaşlar Gerçekten Yeni cihaz aldıracak bir yenilik yok.
Ekran dı tamam
Ram di 12 gb
Çentik savaşları Bitti
4-5-6 kamera bitti
Hologramlı görüşme teknolojisi gelmeli !
Eyyyy Epıl Sana sesleniyorum Duy beni :)
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WaxKitten 3 ay
O eski teknolojik sıçramalar yok artık. Şimdilerde makyajlayıp makyajlayıp piyasaya çıkarıyorlar. Garip bir şekilde alan da çok
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labtek38 3 ay
Herkesin telefonlarını değiştirmek isteyeceği birşey bulmaları gerekiyor. Herkesin sahip olmak isteyeceği. Mesela pili 1 ay giden bir telefon yapsalar şimdiki kullanıcıların %70 i buna hemen sahip olmak isteyecektir. Telefon katlama falan hareket getirmez.
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danlabilic 3 ay
o eleştirdiğiniz samsung - apple 2 sene telefon çıkarmasın bakalım övdüğünüz kıytırık xiaomi - oppo gibiler yenilik yapabiliyo mu telefonlarında:D? samsung apple ne yaparsa adamlar kopyalıyo siz hala ucuza alabiliyosunuz diye pohpohluyosunuz. türk kafası işte:D
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shkoksal 3 ay danlabilic
Nick-yorum uyumu. Sıfır iq ile bu yorum beklenirdi zaten.
Adamlar kendi işlemcisini üretiyor, sen neyden bahsediyosun?
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deta53 3 ay
xiaomi, one plus, oppo telefonlar iphone samsung lg telefonların içinden geçer.
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