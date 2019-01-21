Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor

Dünyanın dört bir yanındaki telefon üreticileri, doymuş pazar nedeniyle satışlarda düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz 12 ay boyunca giderek düşen satış rakamları bunun en iyi göstergesi. İlk rapor ise iki dev şirket Samsung ve LG'nin evi olan Güney Kore'den geldi.

Çinli şirketler rekabeti arttırdı

Ülkedeki, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü'nün Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Güney Kore'de cep telefonu ihracatı geçen yıl yüzde 23.2 (4.42 milyar dolar) azalarak 14.61 milyar dolara düştü. Bu rakam, ülkenin 11.36 milyar dolarlık cep telefonu sevkiyatı yaptığı 2002'den bu yana 16 yıldaki en düşük rakam.

https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=42563

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Güney Koreli kaynaklara göre ülke en yüksek cep telefonu sevkiyatınıyapmış vedolarlık bir ihracat yapmıştı. O yıldan bugüne kadar geçen sürede ise bu rakam hızla eriyerekaltına düştü. Büyük resme baktığımızda ise bu düşüşün en büyük nedeni olarakgösteriliyor. Zirahem performans hem de fiyat açısından kullanıcılarıtelefonları piyasaya sürmeye devam ediyorlar. Bakalım Güney Koreli şirketlerin bu düşüşüdaha devam edecek.