Güvenlik güncellemeleri Google Play Store üzerinden verilecek

Son dönemde Android cihazlarda yaşanan kritik yazılım açıkları standart sistem güncellemesinin yanında güvenlik güncellemesi dönemini başlattı. Üreticiler belirli aralıklarla belirli telefon modellerine küçük paketler halinde güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Google bu konuyu uygulama mağazasına taşıdı.

Doğrudan mağaza üzerinden

Android Q işletim sistemi ile birlikte kullanıcılar telefonlarına ait güvenlik güncellemelerini Play Store üzerinden indirebilecek. Küçük paketler halinde sunulacak güncellemeler için telefonu yeniden başlatma ihtiyacı olmayacak. Arka planda güncelleme yapılacak ve tamamlanacak.

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Project Mainline adındaki yeni çözüm aslında 2017 yılında yayınlanan Project Treble çözümünün devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere Project Treble işletim sistemini bileşenlere ayırarak bu bileşenlerin güncellenmesini sağlıyor ve toplu bir güncelleme bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Project Mainline da Android yapısını bileşenlere ayırmış durumda. Hangi bileşende mevcut veya potansiyel bir problem oluşursa güncelleme o bileşene özgü gönderiliyor. Böylece hızlı bir şekilde açık yamanıyor.

Google yeni program ile güvenlik güncellemelerini daha genel ve herkesin erişebileceği bir şekle sokmak istiyor. Özellikle üreticilerden güncelleme alamayan mevcut veya eski telefon modellerinin bu sayede güvende olması sağlanacak.