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Güvenlik güncellemeleri Google Play Store üzerinden verilecek

Google güvenlik güncellemeleri konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Android Q ile birlikte kullanıcılar güvenlik güncellemelerini cihazlarına Play Store üzerinden indirebilecekler.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Android cihazlarda yaşanan kritik yazılım açıkları standart sistem güncellemesinin yanında güvenlik güncellemesi dönemini başlattı. Üreticiler belirli aralıklarla belirli telefon modellerine küçük paketler halinde güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Google bu konuyu uygulama mağazasına taşıdı.

Doğrudan mağaza üzerinden

Android Q işletim sistemi ile birlikte kullanıcılar telefonlarına ait güvenlik güncellemelerini Play Store üzerinden indirebilecek. Küçük paketler halinde sunulacak güncellemeler için telefonu yeniden başlatma ihtiyacı olmayacak. Arka planda güncelleme yapılacak ve tamamlanacak.

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Project Mainline adındaki yeni çözüm aslında 2017 yılında yayınlanan Project Treble çözümünün devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere Project Treble işletim sistemini bileşenlere ayırarak bu bileşenlerin güncellenmesini sağlıyor ve toplu bir güncelleme bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Project Mainline da Android yapısını bileşenlere ayırmış durumda. Hangi bileşende mevcut veya potansiyel bir problem oluşursa güncelleme o bileşene özgü gönderiliyor. Böylece hızlı bir şekilde açık yamanıyor.

Google yeni program ile güvenlik güncellemelerini daha genel ve herkesin erişebileceği bir şekle sokmak istiyor. Özellikle üreticilerden güncelleme alamayan mevcut veya eski telefon modellerinin bu sayede güvende olması sağlanacak.

 

https://www.engadget.com/2019/05/07/google-android-q-project-mainline-security-updates-play-store/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FantomİçinF 1 hf.
şimdi bir de cihazların android q'ya güncellenmesi gerekecek

yani en basit örnekle galaxy s8 muhtemelen bu güncellemeyi alamayacak. piyasanın büyük çoğunluğu lolipop ve marshmallow kullandığı göz önüne alınırsa biraz sıkıntılı bir durum. ancak tabiki bundan sonrası için mükemmel
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Rachsuchtig 1 hf.

FantomİçinF
şimdi bir de cihazların android q'ya güncellenmesi gerekecek

yani en basit örnekle galaxy s8 muhtemelen bu güncellemeyi alamayacak. piyasanın büyük çoğunluğu lolipop ve marshmallow kullandığı göz önüne alınırsa biraz sıkıntılı bir durum. ancak tabiki bundan sonrası için mükemmel

Bana kalırsa s8 son defa bir versiyon güncellemesi alır. Yani Q gelir
1 Yanıt Yanıtla
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ONY86 1 hf.
giden gitti geriye ne kaldı?
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TearsForFears 1 hf.
İşte bu olursa çok iyi olur niye daha önce akıl etmemişlerse.
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