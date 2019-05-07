PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor

Belki halen SSD teknolojisi HDD teknolojisini geride bırakacak kadar avantaj sahibi değil ancak pek çok sektörde SSD daha fazla tercih edilmeye başlandı. Öyle ki bu yıl PC HDD satışlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Trend aşağı doğru

HDD disklerine motor tedarik eden ve yüzde 85 ile sektörün hâkimi olan Japon Nidec, bu yıl sevkiyatlarda büyük düşüşler bekliyor. Firma bu nedenle üretim kapasitesini yeniden değerlendirdi ve farklı alanlara daha fazla kapasite ayırdı.

Hazırlanan rapora göre bu yıl içerisinde HDD satışlarının 309 milyona düşmesi bekleniyor. 2010 yılında 650 milyon olan sevkiyat rakamları 2018 yılında 375 milyona gerilemişti. Yani geçen yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacak. 2020 yılında ise bu rakam 290 milyon olacak.

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PC HDD kategorisi tüm ürünler arasında en fazla düşüş gösteren bölüm durumunda. 2013 yılında 289 milyon olan sevkiyat rakamları 2018 yılında 124 milyona gerilemişti. Bu yıl ise 65 milyon satış beklentisi var. Düşüş oranı neredeyse yüzde 50.

Konsol, güvenlik kameraları gibi alanlarda kullanılan genel amaçlı HDD satışlarında ise 78 milyondan 70 milyona düşüş bekleniyor. Sektörde sadece iki alanda düşüş beklenmiyor. Harici depolama kategorisinde 100 milyon civarında satış tahmin edilirken veri merkezleri ise az bir yükselişle 54 milyona çıkıyor. Bu alanlarda talebin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Elbette HDD pazarındaki daralmanın artçı etkileri de olacak. Üreticilerin biraz daha kapasite yoğunluğunu arttırmayı ve bu sayede ortalama birim fiyatlarını yukarı çekmek istedikleri ifade ediliyor.