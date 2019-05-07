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PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor

Genel anlamda HDD depolama sektöründe büyük bir düşüş trendi gözlemleniyor. Yaklaşık 9 yıldır HDD sevkiyatlarında sürekli düşüş yaşanıyor. Detaylar haberimizde.
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor

Belki halen SSD teknolojisi HDD teknolojisini geride bırakacak kadar avantaj sahibi değil ancak pek çok sektörde SSD daha fazla tercih edilmeye başlandı. Öyle ki bu yıl PC HDD satışlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Trend aşağı doğru

HDD disklerine motor tedarik eden ve yüzde 85 ile sektörün hâkimi olan Japon Nidec, bu yıl sevkiyatlarda büyük düşüşler bekliyor. Firma bu nedenle üretim kapasitesini yeniden değerlendirdi ve farklı alanlara daha fazla kapasite ayırdı.

Hazırlanan rapora göre bu yıl içerisinde HDD satışlarının 309 milyona düşmesi bekleniyor. 2010 yılında 650 milyon olan sevkiyat rakamları 2018 yılında 375 milyona gerilemişti. Yani geçen yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacak. 2020 yılında ise bu rakam 290 milyon olacak.

Ayrıca Bkz. "Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor"

PC HDD kategorisi tüm ürünler arasında en fazla düşüş gösteren bölüm durumunda. 2013 yılında 289 milyon olan sevkiyat rakamları 2018 yılında 124 milyona gerilemişti. Bu yıl ise 65 milyon satış beklentisi var. Düşüş oranı neredeyse yüzde 50.

PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor
 

Konsol, güvenlik kameraları gibi alanlarda kullanılan genel amaçlı HDD satışlarında ise 78 milyondan 70 milyona düşüş bekleniyor. Sektörde sadece iki alanda düşüş beklenmiyor. Harici depolama kategorisinde 100 milyon civarında satış tahmin edilirken veri merkezleri ise az bir yükselişle 54 milyona çıkıyor. Bu alanlarda talebin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Elbette HDD pazarındaki daralmanın artçı etkileri de olacak. Üreticilerin biraz daha kapasite yoğunluğunu arttırmayı ve bu sayede ortalama birim fiyatlarını yukarı çekmek istedikleri ifade ediliyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14298/shipments-of-pc-hdds-predicted-to-halve-in-2019 Yorum Yaz
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asenler 2 hf. en beğenilen
Sevgili Editör,
Lütfen Türkçemizi doğru kullanalım. Sevkiyatlar yerine gönderiler ya da dağıtım sözcüklerini kullanabilirsin.
Ama illa ki Osmanlıca kullanayım istiyorsan o zaman onu da doğru kullanmalısın; sevkiyat, sevkler demektir, zaten çoğuldur.
En iyisi Türkçe kullanmanı öneriyorum.
Sevgili Editör,Lütfen Türkçemizi doğru kullanalım. Sevkiyatlar yerine gönderiler ya da dağıtım sözcüklerini kullanabilirsin.Ama illa ki Osmanlıca kull...
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lterlemez 2 hf.
Mekanik diskler uzun süre ölmez, çünkü temel sistemde değişim yok. SATA ortadan kalkmadan mekanik disk ölmez. PCI-e bu yönde ilerlemiyor, ilerlese bile maliyet çok artıyor. NVM.e diskler de çok pahalı ve mekanik disk alır gibi alamıyorsunuz çünkü ana kartınızın desteği yarım yamalak (ya hatlar paylaşılıyor, ya bir tane takabiliyorsunuz ya da başka bir neden söz konusu oluyor).
SsD'ler ise para tuzağı çünkü, ilk sırada inatla SATA kullanması ve hacim olarak küçük kalması problemin devam etmesine neden oluyor. Büyük hacimliler de sanki NVM.e disk alırmışçasına pahalıya satılıyor.
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kenbalx 2 hf.
Sebep SSD gibi gözüksede asıl sebep internet. Kimse artık arşiv yapmıyor bilgilerini yedeklerini bulut depolamada saklıyor. Film dizi indirmekte tarih oldu onlarıda internetten izliyoruz. 1-2 TB oyundu 1080p film indirip izlemeye yetiyor
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Musty3535123 2 hf.
hdd eski teknoloji, ölmeye mahkum. ssd lerin kapasiteleri biraz daha artsın ucuzlasın hdd ler tarihin tozlu sayfalarına gömülür.
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asenler 2 hf. en beğenilen
Sevgili Editör,
Lütfen Türkçemizi doğru kullanalım. Sevkiyatlar yerine gönderiler ya da dağıtım sözcüklerini kullanabilirsin.
Ama illa ki Osmanlıca kullanayım istiyorsan o zaman onu da doğru kullanmalısın; sevkiyat, sevkler demektir, zaten çoğuldur.
En iyisi Türkçe kullanmanı öneriyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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MonitörKertenkelesi 2 hf. asenler
Yanlış önermede bulunuyor olabilir misin? Zira şuradaki bilgilere göre çoğulu sevkiyatlar olarak belirtilmiş bu da editörün doğru yazdığını gösterir. Ben Vikisözlük'ün yalancısıyım.
sevkiyat (belirtme hâli sevkiyatı, çoğulu sevkiyatlar)

Köken
Arapça
Kaynakça
Türk Dil Kurumu: "sevkiyat"
tr.wiktionary.org/...
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savasserter 2 hf.
Ssd lerde ısınmaya ve kullanıma bağlı veri kaybetme sorunu zaman içinde ortadan kalktığında mekanik disklere olan ihtiyaç da iyice azalır. Şu an tek avantajı kapasiteleri onu da ssd maliyetlerindeki azalma nedeniyle yavaş yavaş kaybediyorlar. Bu gidişle cd ve dvd ile aynı kaderi paylaşmaları hiçte uzun sürmeyecek gibi.
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selahattın ısık 2 hf.
kapasite arttıkça sevkiyat miktarı azalıyor.maliyetler azaldığı için kar oranı çok düşmüyor..
klasik hdd ler min 20 yıl daha bizimle..
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intel7mix 2 hf.
HDD kullanım süresi en az 5 yıl normal bence böyle olması.
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