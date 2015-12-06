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Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye

Son dönemin en çok konuşulan, dikkat çeken, merak uyandıran ve sahi olunmak istenen teknolojik cihazlardan drone'lar, ilginç versiyonları ile 2016 yılına da hızlı giriş yapmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye

Özellikle 2015 yılı içerisinde sayıları inanılmaz oranda artan ve fiyatları artık herkesin alabileceği seviyelere gelen drone modelleri, temel üretim fikirleri çerçevesinde farklı kişilerin elinde farklı amaçlar için hazırlanabiliyor. Kickstarter'da destek arayan en yeni projelerden Fleye ise kişilere uçabilen birer kişisel robot vermeyi hedefliyor.
Kickstarter'dan bitimine daha 40 gün kala 76 bin euro toplamayı başaran Fleye, birçok benzerinden farklı olarak oldukça güvenli bir gövde ile karşımıza çıkıyor. Pervane bölümü kapatıldığı ve kenarları yumuşak malzeme ile kaplandığı için çevresine hiçbir şekilde zarar vermeyen drone, 450 gram ağırlığı ve yaklaşık futbol topu kadarlık gövdesiyle de kapalı mekanlarda dahi rahatlıka hareket edebiliyor ya da diğer bir deyişle uçabiliyor.
Değiştirilebilir bataryasıyla 10 dakika boyuca havada kalabilen ve gücünü dahili işlem merkezinden (Linux temelli ARM A9 işlemci, 512MB RAM, iki adet GPU) alan Fleye, bu teknik altyapı sayesinde otonom olarak hareket edebiliyor ve açık kaynak kodlu yapısı sayesinde istenilen her amaç için programlanabiliyor.
 
Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye
Akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen ve 5MP çözünürlüğündeki kamerasıyla fotoğraf yanında 1920 x 1080 piksel saniyede 30 kare video çekimleri de yapabilen dünyanın en güvenli drone modeli, 100 metrelik kablosuz bağlantısını WiFi üzerinden sağlıyor ve herhangi bir eğitim gerekmeksizin herkes tarafından kontrol edilebiliyor.
Yapılacak en az 700 Euro bağış ile 2016 Eylül ayında elde edilebilen Fleye'nin yapabildiklerini aşağıda yer alan tanıtım videosu ile rahatlıka görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/gofleye/fleye-your-personal-flying-robot?ref=category_popular Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
half life 2 deki bizi izleyen robotlara benziyor
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arel.gr 3 yıl
box eldiveni gibi, daha guvenli ancak kaş patlatır.
yastik haznelerde helium dolgusu + avantaj, olabilirmi ?
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ceo-tr 3 yıl
Hayret. "Türkiyede olsa bunu çalarlar" cılar daha gelmemiş. :)
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kucukyenici 3 yıl ceo-tr
ceo-tr

Hayret. "Türkiyede olsa bunu çalarlar" cılar daha gelmemiş. :)

İlk sen dillendirmişsin. Gelmişsin ya!
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ShadowofDeath06 3 yıl
Küçük çocuğun drone yüzünden tek gözünü kaybetmesinden beri drone haberleri canımı sıkıyor :/
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Patren 3 yıl en beğenilen
half life 2 deki bizi izleyen robotlara benziyor
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Umutcan 3 yıl Patren
patren

half life 2 deki bizi izleyen robotlara benziyor

Fallout'daki enclave eyebot'a da benziyor. İleride gerçek olur gibi de zaten, polis bunlarla devriye gezer.
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