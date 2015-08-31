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Güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi
 
iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında güncellendi.

Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle de her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık belirli sohbet pencereleri içerisinde mesaj araması yapabiliyor, "Paylaşma sayfasıyla" tarayıcılardan kendi içerisine bağlantılar atılabiliyor, internet bağlantısının olmadığı zamanlarda atılan mesajları çevrimiçi olunduğu zaman gönderebiliyor, eskite oranla daha iyi bildirimler sunuyor ve yeni karosuyla en son atılan beş mesajı gözler önüne seriyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/telegram-messenger-beta-update-brings-better-offline-sync-more-sharing-options Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoldagezen 4 yıl
Bu güncelleme ile beta sürümünden de çıkmış oldu
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THUGGER 4 yıl
Guncelleme iyidir.
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