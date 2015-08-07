Güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi

iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında güncellendi.





Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle de her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor. Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık oldukça faydalı bir özellik olarak belirlenen sohbetler içerisinde mesaj araması yapabiliyor, bağlantıları paylaşabiliyor, yeni karo ile en son gelen 5 mesajı gözler önüne seriyor ve bildirim ile arkaplan çalışma konularında ciddi geliştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.