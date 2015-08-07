Güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi

Haber Editörü
iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında güncellendi.
Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle de her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor. Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık oldukça faydalı bir özellik olarak belirlenen sohbetler içerisinde mesaj araması yapabiliyor, bağlantıları paylaşabiliyor, yeni karo ile en son gelen 5 mesajı gözler önüne seriyor ve bildirim ile arkaplan çalışma konularında ciddi geliştirmeler alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
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Hem kimsenin haberi yok hem birebir Whatsapp arayüzü bildiğin Whatsapp Plus olmuş. Beğenerek kullanıyorum.
Kullanıcı adı olsun 1gb Dosya gönderimi olsun hepsi iyi şeyler bunları Whatsapp gibi koskoca şirket düşünemiyorsa ben alternatif arıyorum.
chome uygulaması ve ipad desteğinden dolayı kullanıyorum.
Kimler kullanmıyor onu söyleyim, kendi pc si olmayan yazdıklarını babası görmesin diyen küçük kızlar telegram kullanmıyor whatsapp kullanıyor.
Whatsapp'dan Yüksek boyutlarda dosya gönderimi, Sıkıştırmadan resim video gönderimi yapamayan insanlar kullanıyor.
Belki bendeniz gibi bulut hesaplarına dosyayı yükleyip oradan link paylaşarak olayı çözenler vardır ama bu bazen uzun gelebiliyor. Bu yüzden Whatsapp üzerine mükemmel bir alternatif. Ne We Chat Ne Line Ne de Viber böyle bir uygulama ile kıyaslanamaz kanımca.
Masaüstü uygulamaları var çok güzel