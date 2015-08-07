Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,8b
1
9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, Windows Phone tarafında güncellendi
 
iOS ve Android'de 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan güvenlik odaklı sohbet uygulaması Telegram, 2014 yılında giriş yaptığı Windows Phone tarafında güncellendi.

Uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreliyor ve hiçbir şekilde kaydını tutmuyor. Kullanıcılarına metin yanında 1GB'a kadar video ve fotoğraf gönderme desteği de veren uygulama, Gizli Sohbet özelliğiyle de her iki tarafın cihazındaki konuşmaları silebiliyor. Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise artık oldukça faydalı bir özellik olarak belirlenen sohbetler içerisinde mesaj araması yapabiliyor, bağlantıları paylaşabiliyor, yeni karo ile en son gelen 5 mesajı gözler önüne seriyor ve bildirim ile arkaplan çalışma konularında ciddi geliştirmeler alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vendetta 4 yıl
En öneml özelliği pc uygulamasının olması kuruyorsun şifre koyuyorsun eski msn gibi kullan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yucelugr 4 yıl
Her ne kadar birileri Whatsapp var dese de bunun yeri başka üstelik Whatsapp öyle kalabalık ki insan ikinci Whatsapp uygulamasını arıyor ki işte o uygulama da bu.
Hem kimsenin haberi yok hem birebir Whatsapp arayüzü bildiğin Whatsapp Plus olmuş. Beğenerek kullanıyorum.

Kullanıcı adı olsun 1gb Dosya gönderimi olsun hepsi iyi şeyler bunları Whatsapp gibi koskoca şirket düşünemiyorsa ben alternatif arıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
iyi hoşda videoları kalitesini bozup gönderiyor.
chome uygulaması ve ipad desteğinden dolayı kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Whatsapp varken bunları kim kullanıyor merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 4 yıl mkyb
Yandex
Whatsapp varken bunları kim kullanıyor merak ediyorum.

Kimler kullanmıyor onu söyleyim, kendi pc si olmayan yazdıklarını babası görmesin diyen küçük kızlar telegram kullanmıyor whatsapp kullanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yucelugr 4 yıl mkyb
Yandex

Whatsapp varken bunları kim kullanıyor merak ediyorum.

Whatsapp'dan Yüksek boyutlarda dosya gönderimi, Sıkıştırmadan resim video gönderimi yapamayan insanlar kullanıyor.
Belki bendeniz gibi bulut hesaplarına dosyayı yükleyip oradan link paylaşarak olayı çözenler vardır ama bu bazen uzun gelebiliyor. Bu yüzden Whatsapp üzerine mükemmel bir alternatif. Ne We Chat Ne Line Ne de Viber böyle bir uygulama ile kıyaslanamaz kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yucelugr 4 yıl
İyi hoş da keşke Windows pc mağazası için de olsa.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 4 yıl yucelugr
yucelugr
İyi hoş da keşke Windows pc mağazası için de olsa.

Masaüstü uygulamaları var çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V9 inceleme videosu "Casper'dan orta üst seviye metal gövdeli yeni telefon" 4 yıl Bilişim Hukuku - Dijital Verilerin Hukuki Geçerliliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim