H1Z1 mobil cihazlara geliyor

Son zamanların en sevilen battle royale oyunlarından olan ve Steam'de ilk yayınladığı günden itibaren oldukça yüksek bir hasılat elde eden H1Z1, Playstation 4 ve PC platformlarının ardından mobil cihazlara da geliyor. Oyun, çok yakın gelecekte Android ve iOS platformları üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

Business Wire‘ın haberinde yer alan iddialara göre, NantWorks, Daybreak’e oyunlarının mobil versiyonlarını üretmek için stratejik bir yatırım yaptı ve bu yatırım sadece H1Z1‘i değil, 3D MMORPG oyunu EverQuest‘i de içeriyor.Bu nedenle şirketin geliştirdiği diğer oyunlarında mobil oyuncularla buluşması oldukça olası. Ayrıca şirketin bugün yaptığı açıklamada, oyunun çok daha fazla platformda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

https://comicbook.com/gaming/2018/09/07/h1z1-mobile-phone-release-announced/

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tarafından geliştirilmiş olan post apokaliptik dünyada zombilerle, diğer oyuncularla, açlıkla ve zorlu koşullarla mücadele etmeniz gereken bir hayatta kalma oyunu.