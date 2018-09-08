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H1Z1 mobil cihazlara geliyor

Daybreak Game Company tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu H1Z1, Playstation 4 ve Microsoft Windows platformlarının ardından Android ve iOS'a da geliyor. Detaylar haberimizde.
8 ay
6,6b
1
12
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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H1Z1 mobil cihazlara geliyor
 
Son zamanların en sevilen battle royale oyunlarından olan ve Steam'de ilk yayınladığı günden itibaren oldukça yüksek bir hasılat elde eden H1Z1, Playstation 4 ve PC platformlarının ardından mobil cihazlara da geliyor. Oyun, çok yakın gelecekte Android ve iOS platformları üzerinden kullanıcılarla buluşacak.
Business Wire‘ın haberinde yer alan iddialara göre, NantWorks, Daybreak’e oyunlarının mobil versiyonlarını üretmek için stratejik bir yatırım yaptı ve bu yatırım sadece H1Z1‘i değil, 3D MMORPG oyunu EverQuest‘i de içeriyor.Bu nedenle şirketin geliştirdiği diğer oyunlarında mobil oyuncularla buluşması oldukça olası. Ayrıca şirketin bugün yaptığı açıklamada, oyunun çok daha fazla platformda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
H1Z1, Daybreak Game tarafından geliştirilmiş olan post apokaliptik dünyada zombilerle, diğer oyuncularla, açlıkla ve zorlu koşullarla mücadele etmeniz gereken bir hayatta kalma oyunu.
https://comicbook.com/gaming/2018/09/07/h1z1-mobile-phone-release-announced/ Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Ölü doğup sonradan dirilmek çalışan oyunlar dan olmuştu umarım. Mobilde istediğini alır.
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Ferucci 8 ay ouzqan
Ölü doğan? Gayet canlı doğdular ama yapımcı firma kendi topuğuna sıktı bu hale getirdi oyunu.
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Tommy Shelby 8 ay
Bir o eksikti
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Oathbreaker. 8 ay
H1Z1 başarısız bir projeydi.
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Marrusia 8 ay
Oyunun fisi cekildi mail atildi herkese ne mobili nerden aldiniz bu haberi ?
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Covajj 8 ay
Ekimde oyun komple kapaniyor. Kimsenin haberi yok mu ?
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IcyTea Lemon 8 ay
H1z1 e çok üzülüyorum, adamlar kendini yırtıyor ilk BR oyunu biziz diye(aslında değiller de işte) ama bakıyorsun ilgi yok, bedava yapıyorlar yine ilgi yok, arabalı BR getiriyorlar gene yok. Eh son çare mobil, bakalım ilgi görecek mi
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tytayt2019 8 ay
Kötü olmuş
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kanun.ist 8 ay
Öyle diyorsunuz da tüm markalar tanıtım fotoğraflarını uygulamalarda elden geçirdikten sonra yayınlıyor. Yapmayın Allah aşkına. Kamerası fena değil gibi gözüküyor. Yerli olayına gelince. "Çin'de üretilip burada marka basılıyor." diyen arkadaşların mantığına göre Apple iPhone kesinlikle Amerika ürünü değil, tamamiyle Çin ürünü!... Bu mantıkla ilerlememek lazım.
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ThePscho 8 ay kanun.ist
Hocam galiba yanlış konuya yazmışsınız.
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HAŞMETLİi 8 ay
Biri bir iş yapıyor sonra herkes peşinden gidiyor hiç biri doğru düzgün yapamıyor peh
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